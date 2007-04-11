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АДВОКАТ ДЬЯВОЛА

№ 15(49) от 12.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА

  Должен признаться, что адвокат в данном случае - это я. Не бог весть что, но все же не дьявол. Дьявол - мой соавтор по рубрике режиссер Андрей Кончаловский. Раньше я в этом сомневался, с виду такой приличный человек… Но публикации в отечественных СМИ меня в этом окончательно убедили. Что ни на есть дьявол: образован, состоятелен, известен и часто выступает по телевидению. Разве могут быть более веские доказательства?

«А церковь тоже я развалил?»

«Кавказская пленница»

 «МОСКОВСКИЙ комсомолец» обрадовал читателей многообещающим заголовком «Кончаловского гонят с земли». Нет, не то, что вы подумали, не вообще с земли в планетарном масштабе (не надейтесь), а так, с маленького ее кусочка в Калужской области.

 С тех пор как я стал заниматься юридической практикой, не перестаю радоваться тому, что в списке самых «сволочных» профессий, регулярно издающемся в Лондоне, адвокаты неизменно занимают вторую строчку в рейтинге. Первое место прочно удерживают журналисты. Мелочь, конечно, но приятно. Мне не впервой быть адвокатом Кончаловского, но здесь случай особенный. Можно ли в принципе защитить человека от журналиста? Думаю, что нет, потому что чем активнее защищаешься, тем глупее выглядишь. Если уж что напечатали о тебе, смирись, человек, молчи и зализывай раны. Но можно попытаться разобраться в проблемах, которые стоят за той или иной публикацией.

 Суть публикации можно выразить одним предложением. Режиссер купил 3 тыс. га земли обанкротившегося совхоза, обещал построить современное сельхозпредприятие, да не построил, народ негодует. Все остальное - дань журналистской традиции - рассуждения о «барстве» Кончаловского. Это можно простить, оно от холопства, врожденное…

 Как и положено пусть даже маленькой, но трагедии, в статье есть зло (очевидное), добро (неопределенное) и хор (народ), играющий главную роль страдальца и судьи одновременно.

 С народа, пожалуй, и стоит начать. Несколько столетий русской истории прошли под знаком борьбы за землю. Земли всегда не хватало, чтобы решить земельный вопрос. Столыпинские переселенцы ехали в Сибирь, а хрущевские «энтузиасты» на целину. Наконец наступил тот день, когда земли навалом, но работать на ней стало некому. Анализ причин потребует перепечатки на газетных полосах всех томов российской истории Соловьева и Ключевского с историей КПСС в придачу. Остановимся на результате. В России есть огромное количество не лучшей, но вполне пригодной для хозяйствования земли, но нет людей, умеющих и желающих на этой земле что-то делать. Совхоз стал банкротом задолго до того, как объявился в Калуге Кончаловский, и, поверьте, последнему было из чего выбирать - банкротов там было больше, чем грибов в лесу.

 Виноваты ли люди, что они такие, какие они есть? Вряд ли, но это делу не поможет. На селе сейчас мало хотеть работать (что само по себе тоже бывает проб­лемой), но надо работать эффективно. Потому что границы открыты, и текут из-за этих границ продукты рекой, и все они дешевле русских. Почему? Потому, что на Западе наука и техника сделали их сельское хозяйство похожим на наше космическое производство, а на Востоке один китаец при помощи мотыги делает за сутки непрерывного труда то же, что в Голландии автомат делает за месяц. Короче, мы неконкурентоспособны сегодня в деревне ни с Востоком, ни с Западом ни в чем, кроме пьянства, но последнее, к сожалению, не поднимает урожаи. Покупать поэтому дорогую нашу картошку, капусту и прочие радости вегетарианской жизни никто не хочет, да и инфраструктуры для этого никакой нет. Сегодня легче в Москву свежие креветки доставить из Эквадора, чем довезти помидоры из Калуги.

 Есть два пути спасения: китайский и американский. Китайский, как все гениальное, прост в исполнении. Надо одной отдельно взятой семье арендовать один небольшой кусок земли и начать работать там с утра до вечера за копейки. Проработав так лет десять, экономя буквально на всем, особенно на алкоголе, можно скопить маленький капиталец и вложить его в выкуп земли. Повторив эту несложную операцию два-три раза, можно к концу своей жизни стать более-менее зажиточным человеком. Комментарии излишни, дураков в средней полосе России нет. Американский путь тоже по-своему прост. Нужно взять те самые 2 млн. долл., о которых пишет корреспондент «МК», а лучше 20, построить на пустом месте агрокомплекс, выгнать из окрестностей всех аборигенов, привезти из Голландии вместе с коровами непьющих голландцев, которым не страшно доверить технику, и построить в отдельно взятой калужской деревне капитализм. Боюсь, что аборигенов этот вариант не устроит, да и посреди американских прерий дураков немного.

 Что же остается? Остается русский путь - ждать чуда. Вдруг приедет барин (в этом случае «барство» Кончаловского даже приветствуется) и все уладит: даст денег и не будет заставлять много работать, так только, по чуть-чуть, для удовольствия, чтобы сподручнее было воровать. Что у Кончаловского в каждом кармане лежит по 2 млн долл., мужики из Нестеровки, конечно, могут и верить, чего в голову не придет после того, как телевизор посмотришь. А вот что в это верит интеллигентная московская барышня, так это действительно чудо, не испортила, значит, столичная жизнь девственное сознание. В действительности, единственное, что мог сделать Кончаловский, - это, используя свой авторитет, имя, связи и знания, найти инвестора, который мог бы заинтересоваться нестеровскими далями и вложить туда деньги, не обидев при этом местных жителей своим невниманием (в смысле, согласившись их обучать, воспитывать и держать на работе). Сделать это непросто, хотя бы потому, что земель свободных на планете еще достаточно много, и инвестору непонятно, почему нужно загнать деньги в Калугу, а не закопать их где-нибудь в Черногории, Венгрии или Польше, где все и ближе, и понятней. Наше сельское хозяйство инвестиционно непривлекательно. Вот и убегают голландцы из Нестеровки.

 Может быть, у местных руководителей есть лучшие идеи? Это вряд ли. Если бы были желающие вложить в Мещерский район деньги, то им бы нашли применение и без 3 тыс. га, купленных Кончаловским. Может быть, Кончаловский плохо ищет? Тоже не похоже, сами говорят, что возит голландцев, да те не соглашаются. Так в чем же дело? А дело все в цене на землю. Когда Кончаловский покупал землю, она никому была не интересна, в том числе и местным «земским деятелям». У них были другие, более важные цели в жизни. И вдруг цена пошла вверх, и стало понятно, что даже когда на земле нельзя работать, ею можно спекулировать. Вот народ и занервничал. И даже дама из «светской хроники» оказалась не чужда отнюдь не светской темы.

 Осчастливит ли нестеров­ских мужиков неизвестный «положительный» герой нашей трагедии? Это вызывает сомнение, иначе бы он уже предъявил себя народу. Скорее всего, он, как Паниковский, купит их, а потом опять продаст, но уже дороже. «Светская хроника» сообщает, что мужики хотят поставить в деревне памятник несбывшимся планам Кончаловского. Пусть расчищают площадку побольше, в ближайшие годы им придется выстроить целый пантеон.

 Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Россию ждет волна мрачных афер с землей. Афер, ни с чем не сопоставимых по наглости и жестокости. Народ, живущий на этой земле и разучившийся этой землей пользоваться, очередной раз станет жертвой. Дай бог все-таки Кончаловскому убедить своих голландцев или датчан. Тогда хоть одной деревне повезет.

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Могут ли российские колхозники после разгрома колхозов наладить работу без чужого «дядьки»?

 Роман Бехтерев, 25 лет, программист, Подольск:

 - Могут, при наличии своего «дядьки». Иначе будет бардак и пьянство.

 Павел Шанский, 40 лет, дизайнер, Владивосток:

 - Не смогут. Интереса нет. И на государство никакой надежды - нет стабильности, законы и правила меняются регулярно.

 Егор Лысенков, 27 лет, автомеханик, Москва:

 - Нас очень долго приучали к иждивенчеству, к тому, что думать не надо, что все решено сверху. Надо просто работать или хотя бы делать вид, что работаешь. К тому же нам внушили, особенно в последние годы, что сельское хозяйство - убыточно. Полный бред. Всегда было прибыльно, а тут вдруг стало убыточно… Короче, проблема - в мышлении людей. Вернее, в их закоснелости. Будут свежие люди с незашоренным мышлением - будет и сельское хозяйство, и все остальное.

 Сергей Бурин, 42 года, водитель, Томск:

  - Да. Знаю примеры. Но редкие. У нас в Томской области один мужик поднял колхоз «Зырянский» без внешних инвесторов. Мне об этом рассказал коммерсант, который у них молоко скупает.

 Наталья Чердынцева, учитель, Вологда:

- Чужой «дядя» - это хорошо, денег дает, работать можно. Но нашим работать лень - надо, чтобы все само и сразу. Однозначного ответа не вижу. Даже после голода 1921-23 гг. мы и с «дядей» не смогли организовать правильную работу на подъем. А про колхозы была хорошая поговорка: колхоз - дело добровольное, хочешь - вступай, не хочешь - корову отберут. Это сами крестьяне говорили.

 Сергей Голицын, 30 лет, программист, Москва:

 - Нужен мощный импульс извне. И «дядька» с кнутом и пряником имеет достаточную для этого кинетическую энергию. Резюме: те, кто работать может, уже не хотят. Те, кто хочет, тем не дают. Кому дают - работать не умеют. Примеры еще есть. Друг отца взял в аренду ферму и открыл молочный цех. В результате через три года очень успешной работы его вежливо попросили продать его за бесценок. Сейчас этот цех умер.

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