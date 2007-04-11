Уникальный музейный комплекс 18 века «Кусково» в Москве использовался для специфического «отдыха» крупнейшими российскими корпорациями

Скандалы с участием известных персон, устраивающих свадьбы и торжества в государственных музеях, не редкость. Однако проводятся они чаще всего тайно и без соответствующих на то разрешений. Как стало известно надзорным органам, бизнесмены и чиновники славно покутили в усадьбе Кусково.

МОСКОВСКАЯ «Усадьба Кусково» - памятник истории и культуры федерального значения, построенный в XVIII веке. Но для избранных, как выяснили инспекторы, территория музея использовалась в качестве площадки для развлекательных шоу и пикников.

В 2004-2006 гг. на территории Кусково вручали премию «Хрустальная Турандот» с участием 350 гостей. Пенсионный фонд РФ провел в музее конференцию, на которую прибыли 500 человек. В усадьбе неплохо отдохнули сотрудники компании «Норильский Никель» - на корпоративный праздник собрались 2015 гостей. А известный глянцевый журнал выбрал Кусково площадкой для фотосъемок с участием эстрадного певца Филиппа Киркорова.

Деньги, полученные за все эти мероприятия, в кассу музея не поступали и не учитывались при расчете налогов.

Съемки телесериала «За царя, за Отечество», проводившиеся в Кусково, руководство музея оформило как экскурсию для небольшой группы гостей. По «экскурсионной» схеме прошли и несколько масштабных мероприятий с участием сотен человек. Среди них празднование Дня независимости США (9000 участников), день компании «Билайн» (3120 человек) и конференция группы «Ренессанс капитал» (500 человек). Оплата за все эти мероприятия шла по расценкам, установленным на экскурсионное обслуживание.

Выявлены и другие нарушения. Администрация музея скрывала факты хищения музейных ценностей. Из экспозиции русского фарфора XIX в. в Большой каменной оранжерее пропали пласты: «Утро молодой дамы», «Корнелия с сыновьями-гракхами» и «Женщина со свечой». Из итальянского домика похитили картину неизвестного художника XVIII в. «Собака» (в позолоченной раме). Руководство Кусково не заявляло об этих кражах в милицию и не ставило в известность Министерство культуры.

В кабинете директора усадьбы-музея Е.С. Ерицян обнаружились 194 музейных экспоната. Мебель, антикварный фарфор и редкие документы хранились на открытых стеллажах. Хотя музейные правила предписывают держать их в специально оборудованном хранилище.

Также в Кусково выявлены масштабные налоговые махинации. Бухгалтерская отчетность музея систематически искажалась. В 2002 г. в отчете о прибылях и убытках музей указал доход в 574 тыс. рублей. Тогда как реальные доходы оказались в десятки раз больше и составили 10 627,9 тыс. рублей. В 2003 г. вместо 10 228,2 тыс. руб. в документах «нарисовали» 455,1 тысячи. В 2004 г. вместо 12 073,2 тыс. руб. музей показал 149,1 тысячи. Всего с 2002 г. по 2005 г. от налогообложения были укрыты 49 561,9 тыс. рублей.