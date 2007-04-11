В. Якунин думает о Великом переселении на Дальний Восток

Во вторник президент В. Путин провел заседание по стратегии развития железнодорожного транспорта. Основной итог - государство поможет с финансированием развития железнодорожной инфраструктуры. На эти цели до 2030 г. может быть потрачено до 10 трлн. руб., половину из которых выделит бюджет.

КАК выяснили «АН», это стало результатом обеспокоенности руководства РЖД рядом проб­лем. Во-первых, снижением интереса бизнеса к железным дорогам по причине того, что износ основных фондов составляет почти 60%. В развитых странах в такой ситуации на помощь приходит государство, усиливая свое присутствие в отрасли и помогая обновить инфраструктуру. В России - наоборот.

Во-вторых, активизировались усилия зарубежных государств и международных консорциумов по созданию крупных магистралей без участия России. До 2009 г. в мире завершится строительство железнодорожных проектов на сумму 452 ­млрд. долларов. Один из примеров - Китай и Казахстан, прокладывающие линии, идущие в обход России.

В-третьих, комплексное развитие железных дорог в азиатской части нашей страны (Транссиба, БАМа) позволит усилить влияние над Сибирью и Дальним Востоком. Что важно в условиях сокращения населения России и притязания Китая на приграничные области. Кроме того, такой проект мог бы стать «стержнем» для освоения этих регионов и впоследствии обеспечить новое переселение людей в азиатскую часть России.