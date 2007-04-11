Кому он нужен, этот дизель?
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]
Недавно прошедшие Женевский и Детройтский автосалоны показали - автомир ищет альтернативные виды топлива для двигателей внутреннего сгорания. Водород и этиловый спирт, производные рапсового масла. А у нас - страны, добывающей и перерабатывающей нефть, - вопрос дефицита традиционных видов топлива пока не стоит. Более того, отечественный автопром, как и автомобилисты в целом, до сих пор не решил, нужен ли ему дизель на легковом автомобиле? В России своего легкового дизельного мотора пока нет.
В ЕВРОПЕ все понятно - на дизельные машины и налог поменьше, и экономия для кошелька на автомобильных заправках существенная.
Уже и
Чтобы совсем развеять устоявшийся стереотип о том, что дизельные двигатели - только для тракторов и тягачей, следует отметить, что последним победителем легендарной гонки 24 часа
По сравнению с бензином дизтопливо более экологично, его существенно меньший расход позволяет при равных пробегах реже заглядывать на АЗС. Но вот беда - качество отечественной солярки таково, что солидные производители (за редким исключением) автомобили с современными высокотехнологичными дизельными двигателями на российский рынок не поставляют.
К тому же только в прошлом году на бензоколонках крупных компаний, типа
А если в двигатель современного дизельного «мерседеса» или «ауди» попадет обычная российская «соляра», какую безболезненно переваривают разве что КамАЗы и тракторы «Беларусь», дорогостоящий ремонт практически неизбежен. По сравнению с бензиновыми собратьями дизельные моторы испытывают значительно более высокие нагрузки (степень сжатия в них как минимум вдвое превышает показатели для бензиновых движков). Топливный насос высокого давления (стоит он для иномарок от 30 тыс. руб.), форсунки, также агрегаты сложные и дорогие, не терпят панибратского отношения владельца. На морозе летнее дизтопливо загустевает, забивает фильтры, топливопроводы.
Российскому потребителю надо понять - что он хочет от машины? Если человек в день проезжает десяток километров - он и без дизеля обойдется. А вот тем, кто наматывает за рулем сотни и тысячи верст, дизельный мотор предпочтительней. У дизеля и ресурс выше, и при больших пробегах экономия в цене на топливо даст себя знать. Если в стране наладят выпуск легковушек с отечественными дизельными двигателями, ездить на солярке станет выгоднее.
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