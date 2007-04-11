Министр Гордеев обещает увеличить бюджетирование сельского хозяйства до 100 млрд. рублей в 2009 году

Весна в Калмыкии выдалась затяжная, а так как прошедшая зима была малоснежной, в степи не хватает влаги. Президент республики Кирсан Илюмжинов даже пошутил, что от приехавшего в Элисту главы Минсельхоза калмыцкие крестьяне хотели бы одного - хорошего дождя.

Понятно, что власть федерального министра на осадки не распространяется, но Гордеев пообещал республике «особое отношение» со стороны своего ведомства. В свою очередь республиканское правительство пожаловало Алексея Васильевича «Героем Калмыкии» и орденом Белого Лотоса.

Страна овец и коров

ВЕТЕР в степи швыряет пыль в глаза, свистом заглушает голоса. Московским гостям во главе с Алексеем Гордеевым показывают владения одного из ведущих фермерских хозяйств. Здесь племенные быки, коровы, овцы калмыцкой породы, выведенной столетиями естественного отбора и селекции. Отдельной группой пасутся лохматые верблюды-бактрианы, на длинных поводах гарцует красавец ахалтекинец.

Министр, похоже, доволен увиденным на животноводческом «параде». Расспрашивает главу фермерского хозяйства «Урожай» Николая Потлова, которому по собственным словам «дал бы Героя капиталистического труда». Потлов министру не жалуется, но все же рассказывает, что техника старая, цены на горючее растут, кредиты хотелось бы «подлиннее» и «подешевле»…

За 15 лет реформ российский АПК на 110-115% превысил показатели советского периода, а по животноводству до сих пор отстаем вдвое. Но в Калмыкии удалось то, что еще семь лет назад казалось безнадежным. Республика сумела восстановить поредевшее за годы реформ поголовье, вышла на первое место по количеству мясного скота в России и на второе - в овцеводстве.

- Спасибо тем директорам хозяйств, которые, вопреки кризисам, не пустили под нож элитных животных, - сказал мне один из местных чиновников.

Вместо убытков животноводство теперь приносит прибыль. В прошлом году хозяйства Калмыкии заработали на мясе и молоке вдвое больше, чем в 2005‑м, - 224 млн. рублей. Для республики с населением менее трехсот тысяч человек это немало.

- Калмыкия сумела восстановить животноводство, оно здесь не просто отрасль, но жизненный уклад, - резюмировал Алексей Гордеев. - Теперь нужно развиваться дальше.

Мясной патриотизм

В ХОДЕ поездки по сельхозпредприятиям и на совещании, прошедшем перед отъездом главы Минсельхоза, постоянно звучал вопрос: почему львиную долю мяса на российский рынок нам экспортируют страны Латинской Америки? Причем мясо сомнительного качества. В то же время Калмыкия производит отличную «мраморную» говядину, а местная баранина считается одной из вкуснейших в стране. «Уровень жизни в России потихоньку растет, - заметил Гордеев, - а значит, и спрос на мясо и молоко. И наш производитель должен на этом рынке иметь преимущество».

Чтобы развиваться, республике необходимы современные перерабатывающие предприятия. Министр с требованиями калмыцких аграриев согласился. И пообещал «пойти вместе с Кирсаном Николаевичем к Грефу, в Минэкономразвития», чтобы добиться финансирования из Инвестиционного фонда РФ строительства в Калмыкии перерабатывающего комплекса европейского уровня. Это следующий шаг в достижении целей и нацпроекта и будущей пятилетней программы развития АПК.

В Элисте Алексей Гордеев подтвердил - пятилетняя госпрограмма станет последовательным продолжением, развитием нацпроекта.

Крестьяне в доле

ГЛАВА Минсельхоза говорил о системном подходе, о смене государственного взгляда на сельское хозяйство. Он назвал три приоритетные задачи.

Первая - техническое перевооружение села, внедрение новых технологий. Другого варианта снижения себестоимости продукции при росте цен на ГСМ нет. Фермерство нужно поддерживать: удешевлять кредиты, компенсировать 30% затрат на новую технику.

Вторая - социальное развитие села, рост доходов в аграрном секторе («…мы эксплуатируем терпение людей!»), благоустройство - чтобы молодежь не уезжала в город.

Третья - повышение плодородия почв за счет развития ме­лиорации и агротехнологий.

Закрывая совещание по итогам 2006 г. и задачам на 2007 г. в Калмыкии, г-н Гордеев сказал:

- Семь лет назад меня упрекали в слишком оптимистичном взгляде на АПК. Но такой был этап - важно было показать, что мы не маргиналы, что наше время только начинается… В этом году нам удалось увеличить сельский бюджет-­2008 на 20 млрд. руб., в 2009‑м постараемся, чтобы он достиг отметки 100 млрд., в 2010-­м - 120 миллиардов.

Закончил цитатой из Петра I: «А кто будет крестьянство ущемлять, того вешать нещадно!» Аудитории цитата понравилась.

АРГУМЕНТ РАЗВИТИЯ



Два года назад в столице Калмыкии прошло заседание Госсовета по проб­лемам сельского хозяйства. Многие из принятых на нем решений легли в основу национального проекта «Развитие АПК России». Гордеев сказал об этом на нынешнем совещании в Элисте: «Тогда с учетом особого духа вашего народа состоялось единение всех начальников, пришло понимание, что сельское хозяйство заслуживает особого отношения власти… Калмыкия - хороший пример, эталон в решении задач нацпроекта».