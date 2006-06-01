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Если дочка впервые одна…

№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ТОЛСТАЯ ]

Если дочка впервые одна…

 «Наконец-то у нас с мужем появилась возможность съездить в отпуск вдвоем. Для ребенка мы выбрали на это же время замечательный оздоровительный лагерь. Я тревожусь о том, как она перенесет разлуку, что там за воспитатели, как она будет первый раз одна в незнакомом коллективе? Нашей Ане – 9 лет. Она танцует народные танцы и вполне самостоятельна».

Светлана, 38 лет, Калининград

 ЗНАЕТЕ, Света, я как мать вас очень хорошо понимаю. Чего только не нарисует воображение. Главное, чтобы Вы свои страхи не показывали ребенку, который, судя по всему, прекрасно поладит со сверстниками.

 Настрой – как при посадке в самолет! Все будет хорошо! Там профессионалы. Ничего не случится.

 А девочке нужно так рассказать о предстоящей поездке, чтобы она ее дождаться не могла, а не боялась разлуки. Ничего нового. Ребята приучаются к коллективу, как и мы в свое время, – ходят и в садик и в школу, а вопросы соцадаптации должны беспокоить олигархов, так как у их детей в классе по 3-5 человек и у каждого понты – его крылья.

 Всегда мы начинаем заниматься воспитанием в «авральном» режиме к какому-нибудь событию. Вот сейчас это поездка в лагерь. Нужно уделить внимание вопросам техники безопасности, гигиеническим привычкам, правилам хорошего тона. Рассказать о хранении денег и их распределении. Договориться о времени, когда вы будете друг другу звонить. Дать с собой детские ценности: МР3-плеер и костюм, в котором она сможет показать свой танцевальный талант, ролики, фотоаппарат.

 Не жадничайте – это путь к сердцам сверстников. Расскажите о том, как весело что-то делать вместе. Вспомните, как делать стенгазеты и играть в «крокодила» и «слова».

 Прорепетируйте выпуск газеты к отъезду, пригласите ее друзей, покажите, как клеить и рисовать. Дайте фломастеры и клей с собой. Пусть расскажет ей подробнее о порядках и режиме кто-то из ребят, кому повезло уже там побывать.

 Если Вы видите, что ребенок не хочет, начинаются психологические проблемы, – не кричите. Скорее всего, нужно убедить, что когда-то нужно учиться самостоятельности и что это хороший повод узнать, что интересует других детей, какие у них мечты.
Приготовьтесь забрать ребенка раньше времени, если он будет об этом просить. Хорошо бы найти того, кто сможет ее навестить. Если оказывает сопротивление – не давите, берите с собой в отпуск.

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