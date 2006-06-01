Это не твой мальчик

«Мою маму зовут Марина. Как ей объяснить, что мне неудобно перед людьми, когда она рассказывает им в подробностях о моих секретах и личной жизни. Даже о том, как меня рожала!»

Лена, 15 лет, Тула

МАРИНА! По статистике женщина первые 3 дня после выписки из роддома рассказывает подробности страданий до семидесяти раз. Это было главное событие в твоей жизни, раз ты придаешь ему такую степень важности. Но этот героизм повторяют сотни женщин каждый день. Так что не удивляйся, когда собеседники отсаживаются от тебя во время застолья или перебивают. Им не интересно! Верь слову. Смени пластинку.

Девочке совсем не нужно ни болезненное преклонение, ни реклама ее достоинств в твоем исполнении. А в 15 лет особенно. У вас столкновение двух ЭГО. Она болезненно воспринимает вытирание ее рта салфеткой после обеда. И даже скрипит зубами, когда по телефону ты взахлеб сообщаешь подруге: «Знаешь, у нас новый мальчик. Ухаживает. Худенький такой».

Не у вас, а у нее! Говори больше о себе, рассказывай ей свои секреты. Вопросы физиологии и взросления дочери оставьте между собой – эта информация не на вынос. Вспомни, что тебя раздражало в 15 лет – ВСЕ! Уважай возраст. Через 10 лет она будет рада, когда ты будешь совать всем в нос фотографии внука, рассказывать о первом зубе и его первом «му».