«Я люблю его как-то особенно. Сутки напролет готова сидеть у него на руках, гладить волосы, готова бросить все и делать, что он хочет, говорить о нем до утра с подругами. Иначе, как «мой маленький пупсик», его и назвать не могу. По телефону – любит, скучает. Увидимся – отстраняется, убирает руки мои с раздражением и начинает торопиться. Хоть привораживай, чтобы глаз не сводил. Говорят, это грех. Может, во мне что не так?»



Зина, Краснодар

ПРО приворот, Зиночка, – это точно не ко мне. Я расскажу тебе о том, что гиперлюбовь может стать кому-то горче полыни. То, что у тебя налицо, – это зацикленность на мужчине. Ты предполагаешь, что со временем сможешь его приучить к своим заботам и тревогам о нем. А не думала, что его «душит» твоя любовь?

Ты контролируешь его, держишь руку на пульсе и называешь это «быть полезной». А он тебя об этом просил? Ты даешь и ничего не просишь взамен, а нужно получать энергию за энергию! Известная польская журналистка Янина Ипохорская утверждала: «В любви бесплатно – только луна». Должен быть энергетический комфорт от прикосновений. Скорее всего, нужно дать мужчине показать свои чувства, а не с наскока топить в своих. Коли он снова приезжает к тебе – значит, тянет. Повремени. Предоставь ему возможность ухаживать за тобой. Налицо эмоциональный перебор, вот вы и отталкиваетесь, как два одноименных заряда.

Какую предложить помощь? Постарайся не советовать, не давить и не контролировать. Не восхваляй и не «перебирай» с его значимостью для тебя. Ты не «мамочка», да и нужен ли тебе «сынок»? Не спасай его ни от каких страданий (не разводи руками тучи). Убери страх оказаться отвергнутой, он сквозит во всем письме. Любовь не заслужишь. Ты должна показать себя настоящей, без игры в Мэри Поппинс. Только полностью раскрывшись, мы получаем «настоящую любовь» без манипуляций и игрищ.

Мысль-желание «У нас все хорошо, и мы поженимся» замени на «У нас все хорошо, а там посмотрим», ладно?