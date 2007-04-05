Президент увеличил сроки присвоения воинских званий

Теперь скорость служебного роста у сержантов и офицеров резко замедлилась. Раньше лычки на погонах младшие командиры могли перешивать через каждые три месяца. Отныне - только через год. Поэтому на «дембель» никому из срочников не удастся уйти страшим сержантом или старшиной. Ими смогут стать только контрактники.

На целый год дольше по новому Указу станут ходить в своих званиях и офицеры. Например, лейтенант сможет стать «старлеем» не через два года, как сейчас, а через три. А подполковник дорастет до полковника только через пять лет. Разумеется, если до этого его назначили на полковничью должность.

Повезло лишь мичманам и прапорщикам. Им как требовалось раньше три года проносить две звездочки, чтобы стать старшим прапорщиком, так осталось и теперь.

Корреспонденту «Аргументов неделi» в Минобороны РФ пояснили, что документ вступает в силу с 1 января 2008 года. Срок службы по призыву будет равен году, а основу боеспособных войск составят части и соединения, полностью укомплектованные контрактниками. По новой Федеральной целевой программе контрактниками должны стать и все сержанты. Таким образом, президентский Указ №364 дает четкую установку, что костяк нашей армии в скором будущем будет полностью профессиональным. А для профи главное - не лычки и звезды на погонах, а побольше денег в кармане.