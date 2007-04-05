РАН уполномочена не подчиниться

Суть конфликта: министерст­во хочет взять под контроль имущество Академии и ее финансовые потоки. Руководство РАН этому всячески сопротивляется. Нынешний статус РАН уникален. Академия - общественная организация. Но при этом она управляет принадлежащей государству собственностью, распоряжается значительными денежными потоками и дает работу 100 тысячам человек.

План Минобрнауки предполагал, что атака на эту систему пойдет сразу с четырех направлений. Во-первых, согласно министерскому варианту устава, вице-президенты Академии назначались не общим собранием, как сейчас, а президентом Академии. А его кандидатуру должен был предлагать президент России.

Во-вторых, предполагалось лишить академиков большинства административных прав. Из всех полномочий им должны были остаться только возможность составлять планы исследований и проводить экспертизу научных работ.

В-третьих, Минобрнауки предлагало передать право распоряжаться день­гами РАН вновь образованному Наблюдательному совету. По плану чиновников, пять из восьми голосов в этом совете должны были достаться представителям правительства, Думы и Совета Федерации.

В-четвертых, президиум РАН лишался контроля над принадлежащей Академии собственностью. По министерскому варианту устава, имущество Академии переходило под управление Правления РАН, состоящего из подконтрольных чиновникам вице-президентов.

Ни одно из этих предложений не попало в вариант устава Академии наук, принятый на общем собрании 28 марта. Он, по сути, не отличается от прежнего устава. Президиум оставил за собой все свои полномочия.

Однако борьба за устав не закончена. Принятый президиумом РАН документ должно еще утвердить прави­тельство. Правда, по данным «АН», правительство не будет накладывать на него вето. Причина тому - негласная договоренность между президентом РАН Ю. Осиповым и министром образования и науки А. Фурсенко. Согласно ей, академики примут устав, угодный правительству, но только через два года, когда Ю. Осипов выйдет на пенсию.

Справка «АН»

Сколько денег у Академии наук

В 2006 году средства, полученные от государства, составили почти 70% общего бюджета РАН. В 2006 году бюджетное финансирование Академии наук достигло 30,84 млрд. рублей.

Дополнительные 15,5 млрд. рублей РАН получила из внебюджетных источников. В том числе 11,3 млрд. рублей - от предпринимательской деятельности. На сдаче в аренду помещений и имущества РАН заработала 1,73 млрд. рублей.

В октябре 2006 года средняя зарплата по РАН составила 10 тыс., в ноябре 2006 года - 11,5 тыс. рублей. Но с учетом внебюджетных доплат сотрудники РАН в ноябре в среднем получали 21 тыс. рублей.