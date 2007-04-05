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Нефть бесконечная

Скважины способны вновь наполняться «черным золотом»

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Нефть бесконечная

Второе дыхание

 На днях специалисты ГАНГ завершили исследование, посвященное природе происхождения нефти. Оно объясняет две связанные с нефтью загадки.

 Одна из них - феномен необъяснимого роста запасов месторождений. Поясним на примере. Когда нефть была открыта в Татарстане, ее запасы оценили в 709 млн. тонн. Ошибки не было. Однако на сегодняшний день в Татарстане уже добыто почти в четыре раза больше неф­ти, чем было предсказано, - около 2,7 млрд. тонн. И заканчиваться татарская нефть не собирается.

 Впечатляющее превышение добычи нефти над расчетными запасами также отмечено на ряде крупных месторождений Западной Сибири (Усть-Балык­ское, Октябрьское).

 Другая загадка - «второе дыхание» месторождений. Крупные запасы неф­ти в Терско-Сунженском районе (Чечен­ская Республика) начали разрабатывать еще в конце XIX века. За полвека эксплуатации выкачали 100 млн. тонн «черного золота». Затем продуктивность пластов снизилась в десятки раз. Вдобавок в нефтяной пласт подмешивалось все больше воды, и добыча стала нерентабельной. Месторождение не работало 15 лет. Но в 1950-х годах выяснилось, что ранее высокообводненные скважины вновь начали давать безводную нефть, а отдача от них вернулась на довоенный уровень.

 «Вторую жизнь» получило и Ромашкинское нефтяное месторождение в Татарстане, которое разрабатывают более 60 лет. В начале добычи любое месторождение отдает легкие нефтяные фракции, затем настает очередь «тяжелой» нефти. Но на Ромашкинском месторождении наблюдается странность - из скважин вновь начали поступать легкие фракции.

 Один из авторов открытия, профессор ГАНГ Виктор Гаврилов может часами перечислять примеры таких «аномалий». Суть его теории - природа умеет пополнять свои кладовые. Известно, что углеводороды постоянно поднимаются из глубин планеты к поверхности земной коры. Считалось, что это происходит очень медленно. Для восстановления запасов месторождений нужны десятки миллионов лет.

 Но ученые из ГАНГ уверены, что процесс идет значительно быстрее. Чтобы вновь наполнить скважины «черным золотом», достаточно времени, сопоставимого с продолжительностью жизни человека. «Мы проводили эксперименты на Талинском месторождении в Западной Сибири. Оказалось, что скорость перемещения нефтяных флюидов (летучих компонентов нефти) от скважины к скважине составляет почти 6 км в сутки», - рассказывает Гаврилов.

Упущенные запасы

 Одно из следствий открытия: человечество еще не обнаружило по меньшей мере половину запасов нефти. С поправкой на новые данные получается, что за последний миллион лет из недр планеты в поверхность земной коры естественным путем «просочилось» в два раза больше «черного золота», чем содержат все известные на сегодняшний день месторождения.

 Аналитики комментируют открытие сдержанно. «Даже если вдруг выяснится, что нефть - неисчерпаемый ресурс, особого влияния на цены это не окажет. Стоимость топлива зависит от объема добычи и спроса. Например, открытия даже очень крупных месторождений влияют на акции нефтяных компаний, но не на цены на нефть», - уверен аналитик J`son&partners Сергей Тумаркин.

 Что касается «упущенных» запасов, это, возможно, сделано сознательно. Наиболее авторитетные источники в этой области - оценки Oil&Gas Journal и BP Statistical Review. Но они основаны на данных, которые предоставляют правительства и индустрия.

 Однако нефтяным компаниям выгодно занижать свои запасы нефти. Чтобы в удобный момент объявить, будто реальный объем месторождения оказался значительно больше предполагавшегося. И спровоцировать резкий рост своих акций.

 Россия в этой системе находится на особом положении. Хотя новых месторождений у нас практически не открывают, доказанные запасы нефти в стране постоянно растут. BP Statistical Review сейчас оценивает их в 70 ­млрд. баррелей, или 6% мировых запасов, тогда как в 2001 году было 45 млрд. баррелей. «Российские нефтяники осваивают современные методы добычи, соответственно переоцениваются и запасы», - объясняет аналитик  компании «Ренессанс Капитал» Дмитрий Старостин.

 Внедрение новых технологий дешевле разведки и разработки новых месторождений. А отдача больше. Освоение скважины обойдется в десятки миллионов долларов, суперкомпьютер - в сотни тысяч. На основе данных эхолокации техника строит трехмерную карту нефтяного бассейна, рассчитывая «критические точки», в которые можно закачать воду, многократно повысив отдачу скважин.

 Но Виктор Гаврилов полагает, что новейшие методы разработки месторождений вредны. Скоро­сть откачки должна соответст­вовать скорости пополнения запасов. В разработке месторождений нужно делать паузы. Так же, как при обработке полей. Чтобы повысить урожайность, земле дают «отдохнуть». Если перенести этот принцип на нефть и газ, месторождения можно будет разрабатывать сотни лет.

 Если нефть и газ действительно окажутся возобновляемыми ресурсами, в этом не будет ничего удивительного. Они - одни из главных загадок природы. Известен их химический состав, совершенст­вуются методы добычи, но их происхождение - тайна за семью печатями.

 Так сколько будет стоить баррель неф­ти лет через десять? 100, а может быть, 5 долларов?

 

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