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Аккордный заработок остался в прошлом?

Шиховские гитары доигрались: их производство закрыто. И похоже, навсегда

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Аккордный заработок остался в прошлом?
Недолго музыке играть...

Махнем не глядя на коттедж?

  На входных воротах Шиховской фабрики музыкальных инструментов висит здоровенный ржавый замок. Главный цех смотрит на мир окнами без стекол. На безлюдной территории тявкают и самозабвенно резвятся пушистые щенки - дворнягины дети. Знают, что никто их тут не тронет. Местные жители говорят, что вообще-то на фабрике есть пара охранников (чего охраняют - непонятно), но, несмотря на это, тут периодически случаются подозрительные пожары.

 - Душа болит, когда вижу то, что стало с фабрикой, - сетует Антонина Хомылева, в прошлом главный экономист «гитарного» производства. - Я ведь 22 года на ней отработала. До последнего боролись, но, видно, не судьба...

 Кроме гитар, рассказывает Антонина Ивановна, фабрика выпускала еще обалденного качества теннисные ракетки и всевозможные «сопутствующие товары»: от деревянных «плечиков» для одежды до рукояток ножей-напильников. Эта нехитрая продукция как раз и помогла пережить самые отчаянные годы - начало и середину 90-х. Главный акционер фабрики, мебельный предприниматель Андрей Шермолайкин, все мало-мальски подходящие по профилю заказы размещал в Шихово. Этим тогда и спас производство от банкротства. Его до сих пор с благодарностью вспоминают местные жители. Но предприниматель умер, и для фабрики настали трудные времена. На производ­ство, на уникальных специалистов новые владельцы по­просту махнули рукой. Деревенские жители на соб­ственном опыте хорошо уяснили, что скрывается за понятиями «рейдерство» и «банкротство»...

 - Надежды на то, что новый хозяин вложит деньги в фабрику, у меня нет, - с горечью признается Антонина Хомылева. - Слишком дорогая у нас земля. Проще эти три гектара продать да коттеджами застроить.

Мать трех «блатных» аккордов

 В Шихове гитары делали уже с конца XVIII века. Завез эту блажь местный уроженец крестьянин Емельянов. В Москве он обучался гусельному делу, по случаю как-то увидел гитару и услышал ее замечательное звучание. Влюбившись в шестиструнку, гусли Емельянов забросил, научился делать «гишпанский» инструмент и привез этот навык в родную деревню. Уже через десяток-другой лет гитары делались не только в Шихово, но и в других окрестных селеньях, а слава их перешагнула даже границы Отечества. Например, за инструментами мастеров Краснощекова и Полякова специально приезжали знатоки со всей Европы, даже из Испании - родины гитар.

 В 1929 году в Шихово была построена фабрика музыкальных инструментов. Мастеров-надомников пригласили руководить производством, так что качество шиховских гитар вплоть до 90-х годов оставалось высоким.

 Страна, с начала 60-х сходившая с ума от бардовской песни, в массовом порядке обучалась игре на гитаре. В СССР было, по сути, три фабрики, выпускавшие этот народный инструмент: ленинградская, львов­ская и шиховская. Продукция последней, может быть, и уступала другим по качеству звука, но с лихвой компенсировала своей непритязательностью и демократичной ценой - в 7 рублей с копейками. С такой шестиструнной «подругой» не страшно было пойти в поход, на пляж, в геологическую партию, на свадьбу или танцы. Она не боялась дождя и легкого морозца, южного жгучего солнца и молодецких разборок. Ленинградские и львовские инструменты больше берегли: они и дороже были, и в продаже попадались реже. Не будет преувеличением сказать, что основная масса нынешних музыкантов-звезд, начинавших свою карьеру в советские времена, научились брать свои первые три «блатных» аккорда именно на шиховской гитаре. И за это навсегда останутся ей благодарны. В том числе и автор данных строк, пусть он и не стал звездой эстрады...

 - Вы вот еще что поймите: даже если и найдется человек с деньгами, фабрику он при всем желании не поднимет, - убеждены продавщицы в шиховском магазинчике, сами отработавшие на «гитарном» производстве по многу лет. - Кроме денег ведь специалисты нужны, мастера, а их, считай, у нас не осталось. Кто помер уже, кто уехал, кто в Москве подработок нашел...

Гитара до первой стирки

 Что же мы имеем сегодня вместо упраздненной шиховской гитары? Замена этому народному ин­струменту, как у нас стало обыкновением в последние годы, пришла из Китая. Но только в том, что касается цены. Сегодня за 1000 рублей (а то и за 800) можно купить китайский «макет» гитары - так без стеснения отзываются об этом, с позволенья сказать, «музыкальном инструменте» все, кто хоть немного разбирается в вопросе. От гитаристов до продавцов музыкальных магазинов. Из ярко раскрашенной китайской гитары можно извлечь звук, способный удовлетворить разве что инвалида по слуху. Да и срок ее службы вряд ли будет большим, чем у дешевой футболки из Поднебесной: до первой стирки или, в нашем случае, до первого концерта на природе. Потому что дешевая фанера, из которой китайцы штампуют гитары, разваливается от малейших погодных колебаний, начиная с повышенной влажности воздуха.

 - Изготовление струнного инструмента подразумевает не только соблюдение строгой технологии, но и использование адекватных материалов, - говорит шиховский мастер Евгений Шибалов. - На деку нужно брать хорошо просушенную резонансную сосну толщиной до 4 миллиметров, гриф делается из черного дерева, растущего на севере Африки. Гитара, домра, балалайка даже при промышленном производстве - инструменты, любящие точность, их невозможно делать с бухты-барахты: захотели и сделали из чего попало и как бог на душу положит. Ничего доброго при таком подходе не получится...

 Китайцы, конечно, великие мастера копирования, в первую очередь - внешних форм. До содержания руки доходят не сразу и не всегда.

 Конечно, сегодня в магазинах гитар - пруд пруди. По ценам, доходящим до 40 тысяч рублей и выше. Есть и сравнительно дешевые - от 1200 рублей - и неплохие по звуку гитары музыкальной фабрики города Боброва под Воронежем. Парадокс в том, что тамошнее производство «поставили на ноги» как раз шиховские мастера!
И у себя в цеху учили бобровчан, и сами сколько раз выезжали на место.

 - С одной стороны, обидно, что так получилось - нашу фабрику закрыли, а Бобров­ская процветает, - делится своей горькой правдой Антонина Хомылева. - Но будем надеяться, хоть у них никто землю отбирать не станет, наплевав на производство гитар...

 Конечно, Шихово - место дивное, тихое. От Москвы всего 30 километров, в стороне от чадящих трасс, в окружении былинных сосновых лесов... Воздух здесь чистейший и какой-то даже сытный, что ли... По нынешним временам - лакомый кусок для коттеджной застройки. По этой грубой жизненной причине в ближнем Подмосковье не только музыкальное производство с двухсотлетней историей - любое производство, судя по всему, обречено на вымирание. Таков уж «жестокий романс» нашего времени: кто платит, тот и заказывает музыку.


 

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