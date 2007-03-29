//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Деловая и чертовски привлекательная

№ 13(47) от 29.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Деловая и чертовски привлекательная

 Для наступившей весны визажисты выбрали весьма экзотические варианты макияжа. К примеру, «дымчатый взгляд» в стиле 80-­х: когда синие, зеленые тени густо накладывают на верхнее веко. Или готический шик: широкие темные линии по верхнему и нижнему векам, темная, почти черная помада добавит экспрессии вашему образу. Но может напугать более консервативных деловых партнеров. Или стиль 40-­х с яркими, четко очерченными губами, густыми бровями и «прорисованными» глазами. Смотрится эффектно, но и этот вариант лучше отложить для выходных.

 «В деловом макияже допустим только один цветной элемент, - объясняет Наталья Черкасова. - Определитесь, на чем делать акцент - на глазах или на губах. И в зависимости от этого выстраивайте рисунок макияжа».

Базовый элемент

 Это конечно же тональный крем. Деловая женщина должна выглядеть, во-первых, ухоженной, а во-вторых, спрятать все намеки на возраст. Тональный крем скрывает морщинки и неровности кожи, да еще и создает дополнительный защитный барьер от пыли и грязи.

 Какой крем выбрать? Специалисты советуют выбирать жидкий тон - так называемый флюид. Он ложится на лицо более тонким слоем, не перегружая кожу. Излишки тона снимаем, промокнув кожу салфеткой. Чтобы лицо не выглядело застывшей маской, подкорректируем его румянами или кремом более темного оттенка - он накладывается на скулы, подбородок, виски и немного - в районе лба. Сверху по тональному крему широкой кистью проходимся рассыпчатой пудрой. Хорошо, если такая пудра содержит светоотражающие частицы - кожа выглядит бархатистой и словно светится изнутри.

 Румяна по-прежнему удерживают свои позиции: фарфоровая бледность кожи пока не в почете. Румяна наносят широкой полосой по верхней части скул - от носа почти до уха. Наиболее предпочтительный оттенок - цвет загара. Ваши коллеги должны теряться в догадках - ваши щеки тронула краска оттого, что вы рады видеть их, или просто на выходные вы летали на курорт. Собственно, на этом макияж можно и закончить - осталось пройтись тушью по ресницам и нанести на губы немного блеска.

Полезно помнить: темные круги под глазами довольно легко убрать при помощи все того же тонального крема. Крем аккуратно наносят на внутренний угол глаза (сверху и снизу), а затем проходятся широкой кисточкой со светлой пудрой.

Подводка не подведет

 Темная подводка для глаз - одна из самых горячих тенденций. Она поможет создать образ энергичного делового партнера или глубокого интеллектуала. Проводим достаточно широкую линию или только по верхнему веку, или и по верхнему, и по нижнему. Затем аккуратно растушевываем ее пальцем, убирая четкие линии, - взгляд становится более глубоким. Тени при таком варианте не нужны.

 Если вы считаете, что подобный вариант может смотреться вульгарно, акцентируйте глаза при помощи туши.

 Полезно помнить: в деловом макияже допустимо использовать только черную тушь. Выбирая, не экономьте на качестве. Никто не знает, насколько может растянуться ваш день. А если тушь сыпется, оставляя под глазами грязные черные полосы, - это серьезная проблема.

 Не стоит брать и супер-удлинняющую тушь. Длинные ресницы могут придать вам глуповатый, кукольный вид. А это не очень уместно на рабочем месте.

 Прокрашивая глаза, не стоит забывать и о бровях. Излишне густые или слишком тонкие, они способны разрушить образ. Поэтому останавливаемся на промежуточном варианте - корректируем их естественную линию серым или светло-коричневым карандашом. Красиво очерченные брови - лучший способ сделать взгляд выразительным.

 Подкрашивая губы, используем лишь легкий блеск.

Губная гармония

 Голливудские красавицы в последнее время предпочитают обходиться либо почти прозрачным блеском для губ, либо кричащей красной помадой. Как поступить бизнес­-леди, если визажисты продолжают пропагандировать яркие губы? Не отказываться от цвета - просто выбрать помаду с матовой текстурой и не делать четких границ, очерчивая губы контурным карандашом. Румянам или подводке для глаз при таком варианте макияжа места на лице уже не найдется.

 Если правила в вашем офисе не очень строгие, можно попробовать немного поиграть с цветом. По внеш­нему краю губ накладываем помаду самого светлого оттенка, ближе к середине добавляем чуть более темный тон, а самый центр прокрашиваем самым темным оттенком.

 А вот с блеском для губ визажисты советуют обращаться крайне осторожно - его нужно положить на губы совсем чуть-чуть. Блеск добавляет губам объем, делая их чуть припухлыми. Выглядит это очень сексуально, но не совсем уместно в офисе. Секс и бизнес, к сожалению, вещи плохо совместимые.

 Полезно помнить: чтобы помада ложилась ровнее, можно сперва помассировать губы сухой зубной щеткой, чтобы удалить отмершие частички кожи. Если кожу вокруг губ покрыла сетка маленьких морщинок, сперва нанесите на губы тональный крем - он заполнит морщинки, и помада уже не будет растекаться по ним, превращая рот в бесформенное пятно.

 Визажисты рекомендуют наносить помаду на губы специальной кисточкой - тогда она ляжет аккуратнее.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорни считает, что реакции Украины на возможное восстановление России в "большой восьмёрке" является предсказуемой. По его словам, она явно показывает, что начался процесс обсуждение между Москвой и Западом.

//В мире

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В украинском парламенте обозначили условия катастрофического обвала рейтинга президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался в разговоре со СМИ депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

//новости партнеров

//Политика

Трампу предложили купить Великобританию

Трампу предложили купить Великобританию

Ранее американский президент изъявил желание купить у Дании Гренландию. Как пишет издание "Дни24", британский журналист Ричард Литтлджон в ироничной форме предложил купить Великобританию, если его первый план окажется неудачным.

//В мире

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Политолог Сергей Черняховский назвал условия, которые необходимо выполнить властям Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав страны. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента республики, не стал официально объявлять о военном конфликте с Российской Федерацией.

//Интервью

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, более известный как «Bahh Tee», впервые за несколько лет выпустит новый альбом. Релиз состоится в октябре и обещает быть необычным. «Аргументам Недели» певец рассказал о неизбежности творческого кризиса, самом важном в музыке и «новой школе».

//Здоровье

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Уильям Ли, врач и ученый из Соединенных Штатов, назвал продукты питания, которые помогают при лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в заметке, выложенной в отечественном сегменте интернета.

//Шоу-бизнес

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз Закирова, получившая популярность после успешного выступления в шоу "Голос", сделала объявлении о продолжении своей карьеры без продюсера и своего бывшего наставника Максима Фадеева.

//Новости партнеров

//Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после передачи Крыма Украине.

//Шоу-бизнес

Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей знаменитой мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина якобы перенесла сердечный приступ.

//Новости СМИ2

//Общество

Только 17 % россиян знают первую строчку гимна страны

Только 17 % россиян знают первую строчку гимна страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос с целью выяснить отношение граждан к государственной символике.

//Общество

Вандал крушил японские кроссоверы одной и той же марки

Вандал крушил японские кроссоверы одной и той же марки

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 34-летний мужчина за месяц повредил пять автомобилей японского производства. Интересно, что все они – одной марки. Цели вандализма неизвестны – мужчина ничем не поживился в разбитых машинах, не сделал никаких политических или иных заявлений.

//В мире

Украину напугали слухи об увеличении армии ДНР

Украину напугали слухи об увеличении армии ДНР

Армия Донецкой народной республики в ближайшее время может существенно увеличиться. Об этом сообщил волонтер Тимофей Златкин. Информация вызвала переполох в украинских СМИ. Они тут же раздули новость. Она моментально превратилась в топовую.

//Шоу-бизнес

Ольгу Бузову на Бали обокрала обезьяна

Ольгу Бузову на Бали обокрала обезьяна

Начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова находится сейчас на съемках на Бали, где также знакомится с природой острова. Недавно она рассказала в Instagram о том, как ее обокрала обезьянка.

//Общество

При Зеленском перемирие на Донбассе оказалось самым эффективным

При Зеленском перемирие на Донбассе оказалось самым эффективным

Последний режим соблюдения тишины оказался самым действенным. Такое мнение высказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

//Экономика

Долги россиян создают риски для банковского сектора

Долги россиян создают риски для банковского сектора

За последние годы россияне стали активнее пользоваться кредитами. В связи с уменьшением доходов, многие плательщики не в состоянии ежемесячно совершать уплату кредита. Помимо этого растёт и объём невозвращаемых гражданами средств.

//Новости партнеров

//Политика

В Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции

В Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции

В Санкт-Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции. Сменится начальник «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности. На эту должность будет назначен 34-летний подполковник.

//Общество

В Крыму просят сообщать в Минэкологии и природных ресурсов о работе фотоживодеров

В Крыму просят сообщать в Минэкологии и природных ресурсов о работе фотоживодеров

Тех, кто стал свидетелями оказания фотоуслуг с использованием хищных птиц в Евпатории, просят предоставить информацию в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма

//Культура

СМИ: Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

СМИ: Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Состояние ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта стабильное, его перевели в реабилитационный центр. Об этом рассказала журналистам супруга народного артиста СССР Ольга Остроумова.

//В мире

В Латвии проблема с педагогами

В Латвии проблема с педагогами

В Латвии возникла проблема с педагогами: накануне нового учебного года имеется 500 вакансий учителей. Об этом сообщила министр науки и образования Латвии Илга Шуплинска.

//Шоу-бизнес

Многодетная мама, «Миссис Россия» Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

Многодетная мама, «Миссис Россия» Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

Победительница конкурса «Миссис Россия-2019» Ксения Кривко из Кемерово - мама четверых сыновей. Многодетная мама поделилась, как ей удалось после рождения четверых детей сохранить фигуру в идеальной форме.

//В мире

Политик Андрей Мамыкин: Никакие войны в мире не стоят одной слезинки ребенка

Политик Андрей Мамыкин: Никакие войны в мире не стоят одной слезинки ребенка

Федор Михайлович Достоевский в своем нетленном романе «Братья Карамазовы» писал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». Но дети войны – отдельная тема. Они словно забыты теми, кто живет в мире и спокойствии. Дети Сирии. О чем они думают? В какие игры играют? Что чувствуют?

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
2

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях
3

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
4

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
5

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры