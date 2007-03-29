Деловая и чертовски привлекательная

Для наступившей весны визажисты выбрали весьма экзотические варианты макияжа. К примеру, «дымчатый взгляд» в стиле 80-­х: когда синие, зеленые тени густо накладывают на верхнее веко. Или готический шик: широкие темные линии по верхнему и нижнему векам, темная, почти черная помада добавит экспрессии вашему образу. Но может напугать более консервативных деловых партнеров. Или стиль 40-­х с яркими, четко очерченными губами, густыми бровями и «прорисованными» глазами. Смотрится эффектно, но и этот вариант лучше отложить для выходных.

«В деловом макияже допустим только один цветной элемент, - объясняет Наталья Черкасова. - Определитесь, на чем делать акцент - на глазах или на губах. И в зависимости от этого выстраивайте рисунок макияжа».

Базовый элемент

Это конечно же тональный крем. Деловая женщина должна выглядеть, во-первых, ухоженной, а во-вторых, спрятать все намеки на возраст. Тональный крем скрывает морщинки и неровности кожи, да еще и создает дополнительный защитный барьер от пыли и грязи.

Какой крем выбрать? Специалисты советуют выбирать жидкий тон - так называемый флюид. Он ложится на лицо более тонким слоем, не перегружая кожу. Излишки тона снимаем, промокнув кожу салфеткой. Чтобы лицо не выглядело застывшей маской, подкорректируем его румянами или кремом более темного оттенка - он накладывается на скулы, подбородок, виски и немного - в районе лба. Сверху по тональному крему широкой кистью проходимся рассыпчатой пудрой. Хорошо, если такая пудра содержит светоотражающие частицы - кожа выглядит бархатистой и словно светится изнутри.

Румяна по-прежнему удерживают свои позиции: фарфоровая бледность кожи пока не в почете. Румяна наносят широкой полосой по верхней части скул - от носа почти до уха. Наиболее предпочтительный оттенок - цвет загара. Ваши коллеги должны теряться в догадках - ваши щеки тронула краска оттого, что вы рады видеть их, или просто на выходные вы летали на курорт. Собственно, на этом макияж можно и закончить - осталось пройтись тушью по ресницам и нанести на губы немного блеска.

Полезно помнить: темные круги под глазами довольно легко убрать при помощи все того же тонального крема. Крем аккуратно наносят на внутренний угол глаза (сверху и снизу), а затем проходятся широкой кисточкой со светлой пудрой.

Подводка не подведет

Темная подводка для глаз - одна из самых горячих тенденций. Она поможет создать образ энергичного делового партнера или глубокого интеллектуала. Проводим достаточно широкую линию или только по верхнему веку, или и по верхнему, и по нижнему. Затем аккуратно растушевываем ее пальцем, убирая четкие линии, - взгляд становится более глубоким. Тени при таком варианте не нужны.

Если вы считаете, что подобный вариант может смотреться вульгарно, акцентируйте глаза при помощи туши.

Полезно помнить: в деловом макияже допустимо использовать только черную тушь. Выбирая, не экономьте на качестве. Никто не знает, насколько может растянуться ваш день. А если тушь сыпется, оставляя под глазами грязные черные полосы, - это серьезная проблема.

Не стоит брать и супер-удлинняющую тушь. Длинные ресницы могут придать вам глуповатый, кукольный вид. А это не очень уместно на рабочем месте.

Прокрашивая глаза, не стоит забывать и о бровях. Излишне густые или слишком тонкие, они способны разрушить образ. Поэтому останавливаемся на промежуточном варианте - корректируем их естественную линию серым или светло-коричневым карандашом. Красиво очерченные брови - лучший способ сделать взгляд выразительным.

Подкрашивая губы, используем лишь легкий блеск.

Губная гармония

Голливудские красавицы в последнее время предпочитают обходиться либо почти прозрачным блеском для губ, либо кричащей красной помадой. Как поступить бизнес­-леди, если визажисты продолжают пропагандировать яркие губы? Не отказываться от цвета - просто выбрать помаду с матовой текстурой и не делать четких границ, очерчивая губы контурным карандашом. Румянам или подводке для глаз при таком варианте макияжа места на лице уже не найдется.

Если правила в вашем офисе не очень строгие, можно попробовать немного поиграть с цветом. По внеш­нему краю губ накладываем помаду самого светлого оттенка, ближе к середине добавляем чуть более темный тон, а самый центр прокрашиваем самым темным оттенком.

А вот с блеском для губ визажисты советуют обращаться крайне осторожно - его нужно положить на губы совсем чуть-чуть. Блеск добавляет губам объем, делая их чуть припухлыми. Выглядит это очень сексуально, но не совсем уместно в офисе. Секс и бизнес, к сожалению, вещи плохо совместимые.

Полезно помнить: чтобы помада ложилась ровнее, можно сперва помассировать губы сухой зубной щеткой, чтобы удалить отмершие частички кожи. Если кожу вокруг губ покрыла сетка маленьких морщинок, сперва нанесите на губы тональный крем - он заполнит морщинки, и помада уже не будет растекаться по ним, превращая рот в бесформенное пятно.

Визажисты рекомендуют наносить помаду на губы специальной кисточкой - тогда она ляжет аккуратнее.