//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Ради красного словца?

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Виталий ВОЛКОВ ]

  …Вот на экране мелькают долларовые купюры, а за кадром идет речь о том, как зловещие «пирамиды» приспособились к новым условиям и продолжают обманывать население. Вспоминаются МММ, американские аферисты. Песенка кота Базилио и лисы Алисы из фильма про Буратино дополняет атмосферу. А злодеи - «Компания «Маджерик», обманывающая и обирающая простых граждан.

 Как на самом деле обстоят дела и кто эти люди, что вызвали такой пристальный интерес «Специального корреспондента»?

 - Наша компания успешно работает уже три года, - рассказывает генеральный директор ООО «Компания «Маджерик» Игорь Шеремет. - Она объединяет множество абсолютно разных людей. Профессора и бывшие военные, продавцы и пенсионеры, студенты и медики - всех их роднит одно: здесь они партнеры. «Компания Маджерик» - это объединение различных предприятий, юридических и физических лиц. Наши предприятия есть в Череповце, Нижнем Новгороде, Калуге, Тамбове, Москве и многих других городах России. Медицина, строительство, инновации - вот далеко не полный спектр направлений работы компании. Десятки тысяч людей, не разделяемые рангами, вносят свой вклад в продвижение информации о продукции, основанной на достижениях отечественной науки.

 О «Маджерике» можно много рассказывать, но главное - это, по сути, народная инвестиционная компания. Здесь каждый может активно участвовать в проекте, который ему по душе.

 В передаче «Специальный корреспондент», которая вышла 4 февраля, все поставили с ног на голову, - продолжает Игорь Шеремет. - Причем сделано это было откровенно предвзято.

 Вот господин Мамонтов демонстрирует перед камерой некий, якобы фальшивый, сертификат, публично обвиняя нас в фальсификации документов. Причем кадры смонтированы так, что у зрителя действительно складывается впечатление, что перед ним явная «липа». Тут же комментарий специалиста… Но что за бумагу показал корреспондент? Изделие, о котором в этот момент шла речь, прошло испытания и официально сертифицировано в Государственном научном центре по автомобилестроению НАМИ. Все эти документы у нас есть. Так что же за «липу» показывали в кадре?

 Вопросов без ответов, мастерски наводящих тень на плетень, - масса. Но и у нас есть много вопросов к автору передачи. Казалось бы, если ты ведешь расследование, почему бы не задать вопросы напрямую? Почему журналист не пожелал поговорить с нами, хотя мы предлагали ему встретиться и готовы были предоставить любые документы? Мне кажется, что просто журналистское расследование шло по заранее заготовленному сценарию, отклоняться от которого автор был не намерен.

 - А чего стоит эпизод из Нижнего Новгорода, где работает ЗАО «Биотехнологии», - вступает в разговор генеральный директор этого предприятия Вадим Фролов. - Оказывается, у нас там «пустое место» и «ничего нет»! Но эта фраза вырвана из контекста общей беседы со мной, а ведь я разговаривал со съемочной группой вышеупомянутой программы более часа! Рассказывал о наших достижениях, о сотрудничестве с «Маджерик», о 24 видах различной продукции, выпускаемой у нас.

 Кульминацией программы стал звонок от дочери некой женщины, которая якобы готова теперь «продать собственную почку», лишь бы заплатить очередной взнос и не быть исключенной. Почему не поговорить с самой женщиной? При этом не называется ни фамилия женщины, ни город, откуда позвонили журналисту… Да и за продажу и покупку органов в России предусмотрена уголовная ответственность. На самом же деле любой вкладчик компании может забрать свои деньги, когда захочет, - продолжает Игорь Шеремет. -

  После выхода программы действительно некоторые люди стали забирать свои вклады. И мы выплатили их все, несмотря на то что деньги были вложены в конкретные проекты. В программе не было названо ни одного конкретного человека, которого бы обманула компания. Но, видимо, журналист такой цели и не ставил. А преследовал какие-то другие интересы…

 Трудно сказать, что двигало автором передачи, создавшим этот необъективный и тенденциозный сюжет. Сотрудники и партнеры компании недоумевают, почему автор не встретился с нами? Мы бы рассказали ему об интереснейшем опыте работы, о нашем уникальном инвестиционном механизме, о благотворительном фонде, проектах, благодаря которым многие люди получили надежду и уверенность в будущем дне. Многие из них идут в русле реализации национальных проектов.

 Мы живем в правовом государстве, и авторам этого «телевизионного куража», видимо, придется отвечать на эти вопросы в суде, - завершил наше интервью Игорь Шеремет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорни считает, что реакции Украины на возможное восстановление России в "большой восьмёрке" является предсказуемой. По его словам, она явно показывает, что начался процесс обсуждение между Москвой и Западом.

//В мире

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В украинском парламенте обозначили условия катастрофического обвала рейтинга президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался в разговоре со СМИ депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

//новости партнеров

//Политика

Трампу предложили купить Великобританию

Трампу предложили купить Великобританию

Ранее американский президент изъявил желание купить у Дании Гренландию. Как пишет издание "Дни24", британский журналист Ричард Литтлджон в ироничной форме предложил купить Великобританию, если его первый план окажется неудачным.

//В мире

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Политолог Сергей Черняховский назвал условия, которые необходимо выполнить властям Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав страны. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента республики, не стал официально объявлять о военном конфликте с Российской Федерацией.

//Непознанное

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Россию в будущем ждет конфликт с Китаем. Об этом говорится в пророчестве французского астролога Нострадамуса, которое опубликовали некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Здоровье

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Уильям Ли, врач и ученый из Соединенных Штатов, назвал продукты питания, которые помогают при лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в заметке, выложенной в отечественном сегменте интернета.

//Шоу-бизнес

Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей знаменитой мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина якобы перенесла сердечный приступ.

//Новости партнеров

//Общество

Только 17 % россиян знают первую строчку гимна страны

Только 17 % россиян знают первую строчку гимна страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос с целью выяснить отношение граждан к государственной символике.

//Общество

Вандал крушил японские кроссоверы одной и той же марки

Вандал крушил японские кроссоверы одной и той же марки

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 34-летний мужчина за месяц повредил пять автомобилей японского производства. Интересно, что все они – одной марки. Цели вандализма неизвестны – мужчина ничем не поживился в разбитых машинах, не сделал никаких политических или иных заявлений.

//Новости СМИ2

//В мире

Украину напугали слухи об увеличении армии ДНР

Украину напугали слухи об увеличении армии ДНР

Армия Донецкой народной республики в ближайшее время может существенно увеличиться. Об этом сообщил волонтер Тимофей Златкин. Информация вызвала переполох в украинских СМИ. Они тут же раздули новость. Она моментально превратилась в топовую.

//Шоу-бизнес

Ольгу Бузову на Бали обокрала обезьяна

Ольгу Бузову на Бали обокрала обезьяна

Начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова находится сейчас на съемках на Бали, где также знакомится с природой острова. Недавно она рассказала в Instagram о том, как ее обокрала обезьянка.

//Общество

При Зеленском перемирие на Донбассе оказалось самым эффективным

При Зеленском перемирие на Донбассе оказалось самым эффективным

Последний режим соблюдения тишины оказался самым действенным. Такое мнение высказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

//Экономика

Долги россиян создают риски для банковского сектора

Долги россиян создают риски для банковского сектора

За последние годы россияне стали активнее пользоваться кредитами. В связи с уменьшением доходов, многие плательщики не в состоянии ежемесячно совершать уплату кредита. Помимо этого растёт и объём невозвращаемых гражданами средств.

//Политика

В Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции

В Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции

В Санкт-Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции. Сменится начальник «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности. На эту должность будет назначен 34-летний подполковник.

//Общество

В Крыму просят сообщать в Минэкологии и природных ресурсов о работе фотоживодеров

В Крыму просят сообщать в Минэкологии и природных ресурсов о работе фотоживодеров

Тех, кто стал свидетелями оказания фотоуслуг с использованием хищных птиц в Евпатории, просят предоставить информацию в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма

//Новости партнеров

//Культура

СМИ: Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

СМИ: Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Состояние ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта стабильное, его перевели в реабилитационный центр. Об этом рассказала журналистам супруга народного артиста СССР Ольга Остроумова.

//В мире

В Латвии проблема с педагогами

В Латвии проблема с педагогами

В Латвии возникла проблема с педагогами: накануне нового учебного года имеется 500 вакансий учителей. Об этом сообщила министр науки и образования Латвии Илга Шуплинска.

//Шоу-бизнес

Многодетная мама, «Миссис Россия» Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

Многодетная мама, «Миссис Россия» Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

Победительница конкурса «Миссис Россия-2019» Ксения Кривко из Кемерово - мама четверых сыновей. Многодетная мама поделилась, как ей удалось после рождения четверых детей сохранить фигуру в идеальной форме.

//В мире

Политик Андрей Мамыкин: Никакие войны в мире не стоят одной слезинки ребенка

Политик Андрей Мамыкин: Никакие войны в мире не стоят одной слезинки ребенка

Федор Михайлович Достоевский в своем нетленном романе «Братья Карамазовы» писал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». Но дети войны – отдельная тема. Они словно забыты теми, кто живет в мире и спокойствии. Дети Сирии. О чем они думают? В какие игры играют? Что чувствуют?

//Здоровье

Три способа помочь себе при резкой боли в сердце без таблеток раскрыли эксперты

Три способа помочь себе при резкой боли в сердце без таблеток раскрыли эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, как можно помочь себе при резкой боли в сердце, если под рукой не оказалось медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, выложенная в блогосфере.

//Общество

На улицах Нижнего Новгорода появился картонный Мерседес

На улицах Нижнего Новгорода появился картонный Мерседес

Жителям Нижнего Новгорода необычайно повезло. Они увидели на дороге нечто небывалое – картонный «Гелендваген». Его смастерил и опробовал нижегородский блогер Илья Молодцов. Кузов «гелика» картонажного происхождения был надет на обычный велосипед.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
2

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях
3

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
4

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
5

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры