Ради красного словца?

…Вот на экране мелькают долларовые купюры, а за кадром идет речь о том, как зловещие «пирамиды» приспособились к новым условиям и продолжают обманывать население. Вспоминаются МММ, американские аферисты. Песенка кота Базилио и лисы Алисы из фильма про Буратино дополняет атмосферу. А злодеи - «Компания «Маджерик», обманывающая и обирающая простых граждан.

Как на самом деле обстоят дела и кто эти люди, что вызвали такой пристальный интерес «Специального корреспондента»?

- Наша компания успешно работает уже три года, - рассказывает генеральный директор ООО «Компания «Маджерик» Игорь Шеремет. - Она объединяет множество абсолютно разных людей. Профессора и бывшие военные, продавцы и пенсионеры, студенты и медики - всех их роднит одно: здесь они партнеры. «Компания Маджерик» - это объединение различных предприятий, юридических и физических лиц. Наши предприятия есть в Череповце, Нижнем Новгороде, Калуге, Тамбове, Москве и многих других городах России. Медицина, строительство, инновации - вот далеко не полный спектр направлений работы компании. Десятки тысяч людей, не разделяемые рангами, вносят свой вклад в продвижение информации о продукции, основанной на достижениях отечественной науки.

О «Маджерике» можно много рассказывать, но главное - это, по сути, народная инвестиционная компания. Здесь каждый может активно участвовать в проекте, который ему по душе.

В передаче «Специальный корреспондент», которая вышла 4 февраля, все поставили с ног на голову, - продолжает Игорь Шеремет. - Причем сделано это было откровенно предвзято.

Вот господин Мамонтов демонстрирует перед камерой некий, якобы фальшивый, сертификат, публично обвиняя нас в фальсификации документов. Причем кадры смонтированы так, что у зрителя действительно складывается впечатление, что перед ним явная «липа». Тут же комментарий специалиста… Но что за бумагу показал корреспондент? Изделие, о котором в этот момент шла речь, прошло испытания и официально сертифицировано в Государственном научном центре по автомобилестроению НАМИ. Все эти документы у нас есть. Так что же за «липу» показывали в кадре?

Вопросов без ответов, мастерски наводящих тень на плетень, - масса. Но и у нас есть много вопросов к автору передачи. Казалось бы, если ты ведешь расследование, почему бы не задать вопросы напрямую? Почему журналист не пожелал поговорить с нами, хотя мы предлагали ему встретиться и готовы были предоставить любые документы? Мне кажется, что просто журналистское расследование шло по заранее заготовленному сценарию, отклоняться от которого автор был не намерен.

- А чего стоит эпизод из Нижнего Новгорода, где работает ЗАО «Биотехнологии», - вступает в разговор генеральный директор этого предприятия Вадим Фролов. - Оказывается, у нас там «пустое место» и «ничего нет»! Но эта фраза вырвана из контекста общей беседы со мной, а ведь я разговаривал со съемочной группой вышеупомянутой программы более часа! Рассказывал о наших достижениях, о сотрудничестве с «Маджерик», о 24 видах различной продукции, выпускаемой у нас.

Кульминацией программы стал звонок от дочери некой женщины, которая якобы готова теперь «продать собственную почку», лишь бы заплатить очередной взнос и не быть исключенной. Почему не поговорить с самой женщиной? При этом не называется ни фамилия женщины, ни город, откуда позвонили журналисту… Да и за продажу и покупку органов в России предусмотрена уголовная ответственность. На самом же деле любой вкладчик компании может забрать свои деньги, когда захочет, - продолжает Игорь Шеремет. -

После выхода программы действительно некоторые люди стали забирать свои вклады. И мы выплатили их все, несмотря на то что деньги были вложены в конкретные проекты. В программе не было названо ни одного конкретного человека, которого бы обманула компания. Но, видимо, журналист такой цели и не ставил. А преследовал какие-то другие интересы…

Трудно сказать, что двигало автором передачи, создавшим этот необъективный и тенденциозный сюжет. Сотрудники и партнеры компании недоумевают, почему автор не встретился с нами? Мы бы рассказали ему об интереснейшем опыте работы, о нашем уникальном инвестиционном механизме, о благотворительном фонде, проектах, благодаря которым многие люди получили надежду и уверенность в будущем дне. Многие из них идут в русле реализации национальных проектов.

Мы живем в правовом государстве, и авторам этого «телевизионного куража», видимо, придется отвечать на эти вопросы в суде, - завершил наше интервью Игорь Шеремет.