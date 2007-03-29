Европейцев заманили в Самару

Готовится к столь важному визиту вся губерния. В Самаре специальная комиссия проверяет ход работ по благоустройству на основных маршрутах, по которым будет пролегать путь гостей. Вначале предполагалось, что представители стран Евросоюза прокатятся только по Московскому шоссе. Но по последним сведениям, они проедут еще и по Красноглинскому шоссе, и улице Демократической. Трудно поверить, но саммит поможет наконец справиться с вечными проблемами самарцев, такими как вывоз мусора, освещенность улиц, обновление фасадов зданий. Весь апрель в городе будет проходить месячник по благоустройству.

На проведение встречи столь высокого уровня из федерального бюджета выделено 3 млрд. рублей, еще 800 млн. добавит область и 40 млн. - город. Часть средств пойдет именно на благоустройство областного центра.

Городская администрация только что утвердила новые правила обеспечения чистоты и порядка в Самаре. Прежний свод правил, принятый 11 лет назад, признан устаревшим. Мэр Самары Виктор Тархов дал распоряжения по принятию мер противодействия хулиганству и городскому вандализму, предложив приравнять эти действия к порче муниципального имущества, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей.

Шигонцы довольны

А непосредственно «принимающая сторона» - шигонцы - довольны больше всех. Им останутся отремонтированные дороги и поликлиника, облагороженный внешний облик «окружающей действительности».

Валерий Теленков, первый заместитель главы Шигонской районной администрации, не скрывает оптимизма:

- Хлопот нам, конечно, прибавилось. Когда приглашают гостей - всегда наводят в доме порядок! Ремонт дороги к санаторию от московской трассы уже закончен. В поселении «Волжский утес» ремонтируют поликлинику и школу.

К маю все будет готово.

Александр Исаев, спикер Думы муниципального района Шигонский:

- Я считаю, что нам повезло - шигонцам что-то перепадет от этого пирога. Облик санатория уже преобразился, строительство идет вовсю, возводятся коттеджи для vip-­персон. В перестройке занято около тысячи человек. Основная часть сотрудников санатория отправлена в административный отпуск, но многие получили предложение поработать на стройке за неплохие деньги и согласились. Повара кормят строителей. Врачи и медсестры пока трудоустроились в Шигонах и в Сызрани, чему очень обрадовались жители - это же специалисты высокого класса. Разумеется, после того как санаторий заработает в обычном режиме, почти весь штат вернется на прежние места. Меня беспокоит одно - реально ли закончить все работы в срок? Осталось 45 суток. К подсобным работам пришлось привлекать солдат. Объем очень большой.

Волге ремонт не нужен

Понятно, что подготовка к визиту лидеров европейских стран идет и по другим направлениям. Так, в губернии начались проверки законности функционирования объектов потребительского рынка, расположенных в зоне предполагаемого маршрута следования делегации. Говоря простым языком, на пути следования кортежей не должно быть никаких ларьков и магазинчиков, а уж тем более покосившихся торговых палаток.

Еще в Самарской области должны быть дороги, хотя бы отдаленно напоминающие те, по которым привыкли ездить европейские гости. Пока же местные трассы своими многочисленными ямами и колдобинами напоминают испытательный автодром.

Чтобы перед гостями не ударить лицом в «дорожную» грязь, вопрос о состоянии дорог и в целом о состоянии транспортной сети губернии срочно принялись решать на федеральном уровне. Недавно Самарскую область с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Игорь Левитин. Вместе с губернатором Константином Титовым они обсудили ход подготовительных работ. Вопросы, касающиеся саммита, обсуждались за закрытыми дверями, но, как позже заявил министр, транспортная сеть Самарской области к маю станет намного лучше, так как в нее будут вложены значительные средства из федерального бюджета - более 1, 2 млрд. рублей. Не останется в стороне и областной бюджет, так что общий объем финансирования составит около 1, 7 млрд. рублей.

Чтобы успеть подготовить область к приему гостей, начали комплексную работу сразу на нескольких объектах. Первыми в надлежащее состояние будут приведены аэропорт «Курумоч», трасса М5 - Урал и 11 км муниципальных дорог в Тольятти.

Как сообщает Департамент информационной политики правительства Самарской области, маршрут следования гостей до сих пор официально не утвержден. Понятно, что этого, возможно, не произошло из соображений безопасности. Но дорожникам-то надо знать, какие улицы ремонтировать! Правда, со слов губернатора К. Титова известно, что непосредст­венно к санаторию участники саммита отправятся по Волге из Тольяттинского порта. Уже проще - водные пути в ремонте не нуждаются.

По какой бы дороге ни поехали лидеры европейских стран, ясно одно: Европе предстоит понять, что Россия - это не только Москва, Санкт­-Петербург и готовящийся к возможному проведению Олимпиады Сочи. В ней есть нечто более масштабное - это Волга, леса и горы, а самое главное - это люди, светлые и открытые.

Элите - элитные цены

«Волжский утес» всегда был элитным санаторием, правительственной здравницей. Его почтили своим вниманием все первые лица страны - от Брежнева до Ельцина, а нынешний президент пару лет назад проводил здесь встречу с главами регионов Приволжского федерального округа. Здесь любила отдыхать партийная элита СССР: Косыгин, Гришин, Устинов, все министры советского правительства. Комфортно здесь себя чувствуют творческие личности - в санатории помнят визиты Вячеслава Тихонова, Эльдара Рязанова, Сергея Образцова (он даже выступал на школьной линейке), поэтов Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной. Космонавты и олимпийские чемпионы тоже регулярно поправляют здоровье в «Волжском утесе».

Рекламные сайты турагентств, предвкушающих все прелести последствий евроремонта, уже пестрят призывами посетить санаторий «Волжский утес»: «В летний сезон 2007 года санаторий «Волжский утес» порадует вас совершенно новыми номерами, современным дизайном! К этому времени будет полностью завершена реконструкция санатория, начиная от номерного фонда, холлов, мест проведения досуга, отдыха, питания, внешнего вида здания и заканчивая появлением нового конференц-зала с видом на Волгу».

Понятно, что расценки заметно поднялись: от 2500 до 13 000 руб. за сутки. Еще бы!

Здесь ступали, возлежали Сам… или Сама… Одним словом - САММИТ!

Справка «АН»

О том, что саммит «Россия - Евросоюз» в 2007 году пройдет в Самарской области, стало известно в середине января - из выступления на пресс-конференции в Москве германского посла Вальтера Юргена Шмида. Это произошло в связи с тем, что в первой половине 2007 г. в Совете Евросоюза председательствует именно Германия. Эта страна выбрала девиз «Европа достигнет успеха в единстве». Важной задачей немцы считают продолжение процесса создания Европейской Конституции, углубление и расширение сотрудничества с соседними странами, причем большей частью в сфере энергопользования и надежного энергообеспечения.

Премьер-министр Италии Романо Проди полагает, что, как бы далеко ни зашло развитие взаимных связей между Россией и Европейским союзом, особенно по части поставок энергоносителей, Российская Федерация никогда не сможет стать частью ЕС в силу своих больших масштабов. «Это очень трудно себе представить, потому что Россия слишком велика, ее принятие в ЕС нарушило бы равновесие внутри Европы», - считает он.