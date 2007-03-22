В Кемерово погибли 107 шахтеров
№ 12(46) от 22.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
По уточненным данным МЧС, взрыв метана унес жизни 107 человек. В момент аварии под землей находилось 203 шахтера. 93 горнякам удалось выбраться на поверхность. Судьба трех человек остается неизвестной.
Люди погибли мгновенно. В понедельник в 13.30 на глубине 240 метров обрушилась кровля на участке 11‑бис. Открылся карман с метаном. Газ распространился по шахте и рванул.
Печально, что трагедия произошла на одной из самых «молодых», высокотехнологичных шахт. Ее открыли всего 5 лет назад.
Уровень аварийности на российских шахтах остается недопустимо высоким. По словам доктора технических наук Рудольфа Тер-Саркисова, в России каждый миллион тонн угля стоит жизни шахтера. Это в 2-3 раза хуже, чем в США и Австралии.
Некоторым утешением для родственников погибших станет материальная компенсация, которую «Южкузбассуголь» выплатит семьям. По словам представителя «Южкузбассугля» Марины Чалапко, в среднем компенсация составит 1,8 млн. рублей. Дети получат ежемесячное пособие.
С 22 по 24 марта в Кузбассе объявлен траур. Редакция «Аргументов неделi» скорбит вместе с семьями погибших.
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