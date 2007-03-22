Водителей засудили

Эта история началась с обращения в ВС жителя Волгограда Виктора Костенко. Он купил с рук автомобиль ВАЗ­2108, однако ездить на нем так и не смог, поскольку предыдущий владелец отказался снять машину с учета ГИБДД. Костенко посчитал, что это ущемляет его права и свободы, ставя в зависимость от предыдущего владельца.

В январе этого года ВС встал на сторону автомобилистов и разрешил регистрировать машины без снятия с учета по прежнему месту. Это значительно упростило процедуру купли-продажи авто. Для регистрации требовались лишь договор купли-продажи и комплект документов на машину. Новый порядок мог бы значительно разгрузить очереди в МРЭО.

Однако против яростно выступило МВД. По мнению мили­ционеров, это упрощало легализацию угнанных автомобилей. МВД подало жалобу в Кассационную коллегию ВС, которая и была удовлетворена.

Как считают эксперты, МВД отстаивало интересы ГИБДД. Очереди в отделы регистрации немаленькие, и лишаться такого источника «подношений» чиновники не захотели. А чтобы бороться с угонами, ГИБДД уже давно должна была создать единую базу данных.

Впрочем, как объяснила Юлия Попова, автомобилисты могут обжаловать нынешнее решение в порядке надзора. Но эта возможность последняя.