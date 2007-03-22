Тайны мироздания со скидкой

Завершается строительство самого дорогого научного прибора в мире – Большого андронного коллайдера (LHC, Large Hadron Collider). Ускоритель частиц возведен неподалеку от Женевы, но создавался при активном участии российских специалистов. В установке заложены десятки уникальных технологий, разработанных нашими НИИ. Российские ученые участвовали в проекте, который находится на переднем крае мировой науки. Сколько они на этом заработали?

Россия «наблюдает»

Те, кто бывал в Европей­ском центре ядерных исследований (ЦЕРН), отмечают внешнюю скромность коллайдера. Непритязательного вида корпуса, стены серые, зелени почти нет. Наши научные городки в Дубне или Протвино смотрятся симпатичнее. Но внешность обманчива. На глубине 100 метров зарыто 27-километровое электромагнитное кольцо, в котором разгоняются элементарные частицы, выделяя при столкновении чудовищные энергии. Стоит это «чудо» более 2 млрд. долларов. Коллайдер финансируется по тому же принципу, что и Международная космическая станция. Скидывались на ускоритель два десятка стран. Соответственно, право использовать для экспериментов самое передовое оборудование ученые получают пропорционально размеру вклада своего государства.

Формально Россия не является участником проекта. Наша страна ограничилась статусом наблюдателя. Но это не помешало отечественным НИИ принять в строительстве ускорителя активное участие. На российские разработки приходится не менее 10% всей стоимости проекта. При этом обошлось участие нам гораздо дешевле.

«Нашей стране и не надо было вступать в ЦЕРН», – уверен заместитель директора Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Юрий Тихонов. Доли, которые вносят страны-участницы, зависят от размера ВВП. Самый крупный спонсор – Германия. Она профинансировала около трети из двухмиллиардного бюджета ЦЕРН. Чуть меньше пришлось на долю Франции. Для России размер взноса был бы сравним со всем объемом бюджетного финансирования фундаментальной науки.Вместо того чтобы потратить на ускоритель все бюджетные день­ги, мы предложили ЦЕРН сотрудничество в качестве подрядчика. Согласно договору, наша страна внесла в бюджет ускорителя 60 млн. долларов, еще столько же добавил сам ЦЕРН. Но в итоге все эти день­ги достались в виде заказов российским НИИ.

Значительную часть работ выполнил Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. Самый большой заказ, доставшийся новосибирским ученым, – разработка сверхпроводящих токопроводов. Этот контракт принес НИИ 40 млн. швейцар­ских франков. «Работа заняла 3,5 года. Мы создали технологию с нуля, а для производст­ва токопроводов, которые затем отправились в Швейцарию, построили специальный корпус площадью более 2 тыс. кв. метров», – рассказывает Юрий Тихонов.

Сверхпроводящие обмотки – далеко не единственное российское ноу-хау, работающее в коллайдере. Институт физики высоких энергий в подмосковном Протвино создал для ЦЕРН уникальные сверхпроводящие магниты. Специалисты из Института ядерных исследований (г. Дубна) – мюонные камеры и колориметры на жидком азоте. В Санкт-Петербургском НИИ ядерной физики сделали элементы «сердца» детектора Атлас – одной из важнейших установок коллайдера. По мнению экспертов, участие российских технологий в коллайдере – ключевое. Без наших идей и техники ускоритель был бы невозможен. Кроме того, в самой Европе разработка этих установок обошлась бы гораздо дороже. Получив в общей сложности 120 млн.долларов, российские институты поставили для коллайдера оборудование и технологии, которые в европейских ценах стоили бы 180 млн. долларов.

Голодные гении

Помимо «железа» Россия вложила в ускоритель труд сотен ученых. «Только от нашего института в ЦЕРН работало более 30 человек. В общей сложности там побывало более тысячи российских ученых», – рассказывает заведующая лабораторией НИИ ядерной физики МГУ, профессор Людмила Сарычева.

О трудолюбии русских в Швейцарии слагают легенды. Однажды из Чехии пришла партия бракованных деталей. Замены не было, срывались сроки строительства одной из ключевых установок коллайдера. Тогда российские исследователи встали к станкам и в рекордные сроки исправили брак на месте.

ЦЕРН – самая «расточительная» научная организация в мире. Технику там платят около 50 тыс. евро в год, научному сотруднику – от 70 тысяч. Вдобавок ЦЕРН имеет статус международной организации, поэтому его сотрудники освобождены от налогов.

К сожалению, россий­ским ученым, работающим на строительстве коллайдера, о церновских зарплатах остается только мечтать. Вместо окладов они получают суточные – 60 швейцарских франков в день. Дело не в дискриминации, европейцы и рады были бы платить сотрудникам из России больше. Но правила не позволяют. Согласно уставу ЦЕРН, на специалистов из стран, не являющихся участниками проекта, введены жест­кие квоты. Поэтому граждан России, работающих по контракту и получающих зарплаты на уровне европейских коллег, очень мало. Большинство наших ученых трудятся над коллайдером в статусе командированных специалистов.

Впрочем, кое-что может измениться. Европейцы начали обсуждать проект ускорителя следующего поколения. Потомок LHC появится не раньше 2020 года и, по предварительным расчетам, обойдется не менее чем в 7,5 млрд. долларов. Российские ученые уже сейчас могут претендовать на значительную часть этих денег. Будем надеяться, что к тому времени, когда мир скинется на следующий ускоритель, труд наших ученых будет оплачиваться лучше.