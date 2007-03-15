Обряд или очищение организма?
№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, ведущая программы «Татьянин день» на канале «Домашний», директор компании «TREST «В» ]
Я не отличаюсь от большинства людей, которые верят в Бога в глубине души и не соблюдают все законы от и до. Но стараюсь жить по совести. Что касается питания, то я уже много лет назад отказалась от животной пищи. Но суть поста вовсе не в отказе от мяса. Великий пост - время созерцания. Размышления о чуде жизни, о тайне человеческой истории. Это попытка ответить себе на вопрос, зачем я пришел на эту Землю?
Иисус постился в пустыне сорок дней. Из этого испытания Христос вышел победителем, дав понять, что Сатана не имеет над ним никакой власти. Великий пост - беспрерывное состязание с поглощающим нас злом. Лично я придерживаюсь того мнения, что многие люди скорее очищают организм, нежели глубоко веруют. Наивно было бы полагать, что все вдруг стали жить по христианским канонам. Я допускаю, что каждый в душе верит, у каждого свои принципы, но они или есть или нет, но соблюдение всех постов и обрядов - это намного глубже. Все мы верующие, но не практикующие.
Важнее прежде всего навести порядок в своей душе. Если человек только начал свой путь к Богу, то и первый шаг - соблюдение поста - уже значимое решение. И если допустить, что кто-то лишь прикрывается верой, а постится ради очищения организма, то и это не плохо.
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