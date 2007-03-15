Цыплята в гардеробе и клумба в шкафу

Поэтому нашими верными друзьями пока остаются... резиновые сапоги и галоши ярких расцветок, в которых веселее прыгать через лужи. Кстати, сейчас практически забыта традиция надевать галоши прямо на ботинки. А это отличный выход для российского бездорожья. Что же касается резиновых сапог, то их сегодня не стесняются включать в коллекции самые именитые модные дома Франции и Италии. Так чего же мы ждем? Выбираем сапоги поярче, к ним добавляем маленькое пальто, большую сумку, на голову - шелковый платок, глаза от весеннего солнышка прикрываем крупными темными очками. И - вперед. Навстречу весне.

Куртка для подруги Гагарина

Героиня наступившего сезона - роковая женщина-спортсменка-космонавт. Она может соблазнять, прикинувшись невинной овечкой в скромненьком беленьком платьице в стиле baby doll, пришедшем к нам из 60-х. Или надеть леггинсы с лампасами под классическую прямую юбку и обуться в высокие кеды. Или выбрать объемные туфли на прозрачной пластиковой платформе. На весеннем подиуме вечернее сочетается со спортивным и наоборот. В этом случае важно соблюсти пропорции.

Куртки - они из спорта или из космоса? С одной стороны, из спорта - потому что дутые, достаточно свободные, не сковывающие движения. С другой стороны, из космоса - потому что они - серебряные, золотые: чтобы переливаться на солнце и быть по-настоящему «ослепительными». Важная деталь - капюшон. Очень модно!

Пальто - это уже из арсенала роковой женщины. Они достаточно короткие, приталенные или прямые. Носить их полагается с маленьким черным платьем и высокими сапогами. Аксессуары - длинные кожаные перчатки.

Желтые цветы для подруги Мастера

Как вы помните, именно желтые цветы несла в руках булгаковская Маргарита, когда на одной из пустынных московских улочек ее повстречал Мастер.

Желтый цвет проник повсюду - в платья и куртки, обувь и сумки. Конечно, желтый - это экстрим. Это, скорее, для южан с их темными глазами, черными волосами и несмывающимся загаром. Но и мы, обладатели благородной бледности, можем себе позволить облачиться в желтый - не ярко-канареечный, но золотистый, жемчужный или нежно-пастельный.

На работу можно надеть желтую рубашку под темный пиджак или желтые туфли, браслет, серьги, а для вечера - нашить золотистых пайеток на надоевшее серое платье и стать настоящей звездой.

Вообще, яркие цвета этой весной берутся прямо из радуги, не перемешиваясь. Если же кому-то хочется чего-то, не столь радикального, - выбирайте коричневые тона. От песочного и бронзы до гранатового и шоколадного.

А вот с цветами надо быть аккуратной. Они сейчас действительно в моде и в виде рисунков на ткани, и в виде аппликаций. Тут-то важно не переборщить. Что-нибудь одно: цветок-брошь, которую можно приколоть и на строгий пиджак. Или шифоновое цветочное платье. Но тогда уже никаких брошей! Или декорированная искусственными цветами сумка. Или жакет из шелка с гигантскими цветочными принтами. Самым смелым - цветочные колготки в сочетании с черным платьем и сапогами. Обращайте внимание и на сочетание цветов. Даже в роли клумбы вы должны смотреться гармонично.

Болеро для подруги матадора

Весеннее межсезонье помогут пережить жакеты. Их шьют из тонкой шерсти или плотного хлопка - не замерзнешь, но и не запаришься. Да и сочетаются они прекрасно и с традиционными джинсами, и с тонкими романтичными платьицами.

Этой весной мы носим два вида жакетов. Первый - болеро. Укороченный, с длинными рукавами-фонариками или обычными прямыми, сшитый из бархата или твида. Болеро сочетаем и с водолазками, и с платьями.

Второй - жакет-трапеция. Тоже короткий, с «летящими рукавами», большими пуговицами и трогательным круглым воротничком.

Цвета - черный, коричневый, бежевый. Очень красиво сочетаются с лимонными и фиолетовыми аксессуарами.

Не возбраняется и довольно классический вариант - с силуэтом «песочных часов». Форма, которая идет практически каждой женщине. Талию можно подчеркнуть ремешком. Воротник - тоже маленький и круглый. Такой воротник - модная новинка весны.

Под жакет (или вместо него) можно надеть и блузку. Вообще девиз сезона - романтика. Поэтому выбираем очень женственные варианты. Белая блузка - абсолютная классика жанра. Строгую офисную блузку носим с широким поясом. Легкомысленную блузку с рюшами сочетаем со строгим жилетом. Фольклорную распашонку с вышивкой дополняем узкими брюками-дудочками. Удачный вариант - блузка-кимоно, ее можно смело «сдобрить» яркими бусами и кольцами.

И еще одна необходимая для межсезонья деталь - плотные цветные колготки: и тепло, и ярко. Нарисовано на них все что угодно - от цветов до целых комиксов с сюжетом. Обязательное условие для таких колготок - четкий, строгий однотонный верх: черный, коричневый, белый, бежевый. Иначе есть риск переборщить.