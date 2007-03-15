Кровавый промысел
Бить детенышей гренландского тюленя зверобои обязались до середины апреля
№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Снежно-белый мех добывают в поселках Нижняя Золотица (Приморский район) и Койда (Мезенский район). С беспомощными бельками расправляются ударом дубины по голове. И хотя кровавый промысел себя не оправдывает - шапка из белька стоит не более 200-300 руб., да и сплавляют этот мех в последнее время в основном для нужд заключенных, охота продолжается. За 30 последних лет убито более миллиона детенышей.
Новорожденный тюлененок называется бельком потому, что в отличие от взрослого, серого тюленя он белыйпребелый. Самка гренландского тюленя вынашивает детеныша 11 месяцев. У новорожденных тюленей шерстка слегка зеленоватая. Через три дня после рождения она становится белоснежной.
На льдине малыша рассмотреть трудно. И выдают его только большие черные глаза. Охотники забивают на льдинах тысячи детенышей, которым от роду - от 3 до
10 дней.
- В 2007 г. в России квота на добычу составила 170 тыс. голов, - рассказал «Аргументам неделi» ученыйэколог Владимир Дроздов. - Забой тюленей разрешен лишь в трех странах: Канаде, Норвегии и России. Промысел этот медленно умирает, потому что неуклонно падает спрос на тюлений мех. Мировые рынки для сбыта продукции давно закрылись: страны ЕС и США ввели запрет на импорт шкур бельков. Великобритания, Мексика, Италия и Нидерланды запретили реализацию шкурок бельков в своих странах именно изза жестокости промысла.
Перерыв в дикой охоте на малышей был сделан в Архангельской области только в 2004 г. и то - по техническим причинам. Летчики отказались доставлять охотников с дубинами на места щенячьей лежки, или в родильные дома, как их называют сами поморы, и вся колония новорожденных бельков тогда уцелела. Но у летчиков был не приступ жалости, а протест против неполучения денег.
В 2005 г. поморы тоже не смогли выйти на лед. А вот в 2006 г. славно поохотились: добыли 5 тыс. бельков, заготовили 40 тонн жира и 40 тонн мяса.
Кстати, зверобойка обеспечивает сезонной работой от силы дветри сотни человек. За каждого убитого тюленя заготовитель получает от 80 до 100 руб.
В 2000 г. в Белом море было убито 63 500 тюленей, в 2001-м - 39 000, в 2002-м - 34 000. В 2003 г. - около 30 тыс. Численность популяции, по данным ежегодных авиаучетов, падает.
Экологи давно призывают поморов отказаться от жестокого промысла и заменить его экологическим туризмом. Против дикой охоты выступило и Карельское общество защиты животных. Как сообщил «Аргументам неделi» председатель общества Максим Оленичев, Карелия уже несколько лет не участвует в уничтожении детенышей гренландского тюленя.
- В карельской деревне Нильмагуба раньше тоже забивали бельков, - продолжает свой рассказ эколог Владимир Дроздов. - Но вот четвертый год подряд местные жители не выходят на лед с дубинами. И никого к белькам не подпускают. Гренландские тюлени стали источником иного дохода местного населения. В деревне Нильмагуба нынче процветает одна из разновидностей экотуризма - наблюдение за тюленями. Посмотреть на бельков и поплавать среди тюленей сюда приезжают дайверы со всего мира.
Зверобойная кампания на тюленя в Архангельской области идет нынче в два этапа. Судовой промысел на нелинявших детенышей тюленя пройдет в третьей декаде марта. Он может продлиться до 15-20 апреля.
Таким образом, вся зверобойная кампания может занять 1,5 месяца. Когда же наша страна перестанет участвовать в кровавой охоте на детенышей гренландского тюленя?
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