Чему нас учат семья и школа?

...Итак, отдавайте кесарю

кесарево, а Богу Богово.

Евангелие от Матфея

Образование и технический прогресс вообще мало влияют на личность, разве что делают ее менее грубой. Булгаковский Воланд был не так уж далек от истины, полагая, что москвичи не сильно изменились внутренне, несмотря на появление в их жизни трамваев, автобусов, телефонов и прочей «аппаратуры». Сегодня, как и тысячу лет назад, «москвичи» любят и ненавидят, предаются страсти и подчиняются рассудку, жертвуют собой и совершают насилие, страдают за правду и наживаются на обмане; короче, они попрежнему «люди как люди... ну, легкомысленны... ну что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца...».

Стук этот, однако, слышен все тише. Не только для милосердия, но и для простого человеческого сострадания русские сердца становятся открыты все реже. Нравственный стержень народной жизни расшатался. Моральные категории - фундамент всей культуры - и так у нас традиционно не очень четкие и строгие, стали совсем расплывчатыми и необязательными. Русский человек оказался и без царя, и без Бога в голове. Поэтому тронулся весь наш общественный уклад, «затрещал» экономический базис и «поехала» политическая крыша.

В этой ситуации вполне естественным выглядит рождение в России пока еще не заметного, но уже достаточно сильного, особенно на окраинах, и совершенно оправданного «встречного» общественного течения. Его целью являются восстановление нравственного равновесия и принятие срочных мер к народному воспитанию.

Течение это, однако, для начала вытолкнуло на берег отнюдь не бесспорную идею обязательного школьного религиозного обучения, причем не просто религиозного, а именно православного. Вопрос этот вызвал к жизни ожесточенную дискуссию. В действительности он имеет даже более принципиальный характер, чем это видится ее участникам. Он является ключевым как для русского государства, так и для русской церкви, во многом предопределяя и то, по какому пути пойдет их дальнейшее развитие, и то, как они будут взаимодействовать между собой в будущем.

По понятным причинам сторонники обязательного православного обучения стремятся придать своей инициативе политически нейтральный характер, предлагая обсуждать ее в сугубо «образовательной» плоскости. Сделать это, однако, непросто, так как отделение школы от церкви является основополагающим принципом светского государства. Вводя обязательные уроки православия в школе, мы автоматически пересматриваем конституционные основы современной российской государственности.

Это вовсе не значит, что их нельзя пересмотреть для пользы дела, Конституция - не священная корова. На то, должно ли современное российское государство быть светским, могут существовать различные и даже диаметрально противоположные точки зрения. Но вещи при этом надо называть своими именами. Всем должна быть ясна «цена вопроса» - введение в школах обязательного религиозного обучения является отказом от светского характера российской государственности и требует коренного пересмотра многих положений действующей Конституции. Не входя в детали, отмечу только, что либо посещение «православных уроков» должно быть делом добровольным, либо необходимо отменять норму Конституции, гарантирующую свободу совести.

Таким образом, это не частный вопрос, касающийся исключительно образовательной сферы. Это общий вопрос, предопределяющий будущее российской государственности: либо как политического государства европейского типа, либо как теократического государства азиатского типа.

Но еще большее значение данный вопрос имеет для будущего русской церкви, от имени и при поддержке которой данная инициатива продвигается.

Перед Русской православной цер­ковью сегодня стоит великая историческая задача «вторичной христианизации» страны. От успеха этой миссии в долгосрочной перспективе зависит само существование России. Язык и Вера - те единственные скрепы, которые сейчас могут не позволить растащить страну по кускам. Потому что экономически уже завтра Приморье будет больше сориентировано на Китай, чем на Москву, а сама Москва уже сегодня смотрит на НьюЙорк чаще, чем на остальную Россию.

Церковь - это чуть ли не единственное место, где русский человек сегодня может услышать простые истины: не убивай, не кради, не завидуй, будь скромен и трудолюбив, люби свое Отечество. Пусть эта проповедь не всегда внятна, а поведение церкви не всегда последовательно, но этот голос звучит, причем звучит одинаково в Хабаровске, Ярославле и СанктПетербурге. Недаром сама церковь все чаще становится жертвой злобы и насилия со стороны морально разложившегося и погрузившегося в алкогольнонаркотическую тьму общества, инстинктивно стремящегося этот голос заглушить. Но чтобы исполнить предначертанное, церковь должна совершить духовный подвиг - возвратиться в народ. Вместо этого церкви предлагают вернуться в государство. А это не одно и то же. Это не подвиг, это подлог.

Религиозное воспитание - это прежде всего семейное воспитание. Семья как основа граждан­ского общества - вот для кого русская церковь должна быть главным опекуном. Только через семью могут быть понастоящему усвоены и переданы христианские ценности. Но семья - это трудный орешек, она в глубоком кризисе (не только в России), здесь церковь не ждут, сюда трудно достучаться. И поэтому церковь пошла туда, куда двери можно открыть легко. При помощи государства.

Школа - это искушение русской церкви. Это соблазн легкого пути вместо пути, покрытого тернием. Но это губительный соблазн. Однажды, почти сто лет назад, русский народ уже отверг ставшее частью государственной идеологии православие и бросился в объятия новой веры - коммунизма. Но не прошло и полвека, как он по тем же причинам остыл и к коммунизму. Государство в деле укрепления веры плохой помощник. С его помощью легко запрячь, да трудно ехать. Став частью обязательной школьной программы, православие потеряет себя для целого поколения, превратившись для него из веры в предмет, в строку в школьном расписании. Ничего, кроме насмешки и отторжения, эта мера не принесет, и дай бог, чтобы это отторжение не стало фатальным, причем как для церкви, так и для государства.

В русском Вавилоне насаждение государственной религии чревато катастрофой. Попытка Александра III «продвинуть» православие при помощи государства привела, в конце концов, Империю к революции и краху. Юная паства будет искать альтернативу формализму государственной религии где угодно, но только не в православном храме, - у муллы, пастора, раввина или анархиста с бомбой. Не ищите легких путей. Место русской церкви не за теплой пазухой у государства, не в уютных школьных классах, а в изъязвленном, израненном гражданском обществе, в семье с отчаявшимися матерями и заблудшими отцами. Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово! Отдавайте и не жалейте.

А что же школа? Школа должна заниматься своим делом. Воспитывать уважение к религии - любой - и религиозную толерантность. Школа и церковь должны быть рядом и действовать в деле воспитания рука об руку. Но не надо пытаться подменить одно другим, ничего хорошего из этого не выйдет. Ни для школы, ни для церкви, ни для России.

Вы хотите, чтобы ваша дочь или сын учили в школе не основы полового воспитания, а основы православия?

Спросили мы граждан России

Алла Табакова, 37 лет, врач, Уфа:

- Ни первое, ни второе моим детям не помешает. Преподавание основ полового воспитания избавит меня от необходимости специфических объяснений. Гораздо лучше это сделает специалист.

Светлана Шай, 52 года, служащая, Екатеринбург:

- Непонятно, почему - «вместо»? Да и то, как наши замороченные несытой, небогатой и не самой счастливой жизнью учителя преподают основы полового воспитания - курам на смех. И почему основы лишь православия? У нас же светское государство. Если говорить о воспитании общей культуры, в понятие которой входит и представление о религии, то имеет смысл преподавать историю религии вообще, а не только православия!

Карина, 33 года, повар, Саратов:

- Пусть учат и то и другое. Первое важно для продуктивной жизнедеятельности. А основы православия - такой огромный пласт нашей культуры, что просто хотя бы знать азы нужно!

Анна Шиханова, 30 лет, творческий работник, Омск:

- Безусловно, нет. Изучение основ православия возможно ТОЛЬКО факультативно, по желанию учащегося (его родителей), без принуждения и оценок. Но вообще и этого не нужно: есть воскресные школы.

Николай Жиляев, 39 лет, строитель, Москва:

- Принудительное изучение основ православия - ошибка. Это приведет к уходу детей в секты: у них чувство противоречия обострено. Но коль РПЦ обладает огромными деньгами и влиянием, данный предмет введут.

Люся, студентка, 19 лет, Орел:

- Нет! Это ущемление прав других религий. Хотя лично я к любой религии отношусь нейтрально! А вот историю религий изучать нужно.

Алексей Разлацкий, 43 года, директор типографии, Самара:

- Преподавать православие в обычной школе - безумие. Все равно что рассказывать о вреде табака и при этом учить курить. Физик убеждает ребенка: все происходит по законам физики, а поп - «на все есть воля Божья». И кого мы тогда вырастим? Религия не перестала быть опиумом для народа, сейчас такое время, когда власти хотят подсадить народ на этот наркотик.