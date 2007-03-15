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«Жезл» становится золотым

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 Документ, в частности, увеличивает в 10 раз штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. Альтернативной мерой в этом случае будет лишение прав на 2-4 месяца. Пока за эти правонарушения предусмотрен штраф в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). За управление авто в нетрезвом состоянии и за вождение без прав взыскания составят до 50 МРОТ или арест до 15 суток. За езду по встречной полосе «лихачи» поплатятся 20-25 МРОТ, взамен ныне существующих 3-5. Либо останутся без водительских прав на 4-6 месяцев.

 В своем письме общественники утверждают, что предлагаемые меры нарушают права человека и вносят в кодекс притеснительные нормы.

 Прямо противоположного мнения придерживается председатель Комитета по конституционному законодательству и госстроительству один из авторов законопроекта Владимир Плигин. Он считает новый вариант правил «крайне либеральным и учитывающим интересы всех участников дорожного движения». Первый зампред (он же соавтор) Александр Москалец не сомневается, что норма с легкостью пройдет первое чтение, равно как и второе. Однако, по его словам, никакой спешки с принятием поправок нет и быть не может.

 - Работа над этим законом идет в режиме референдума. Мы посылаем сигналы и автомобилистам, и органам дорожного правопорядка. Словом, стараемся учесть интересы всех потенциальных и действующих водителей.

 Он убежден, что в сложившейся ситуации «дорожного бардака» «драконовские» меры вполне уместны. Хотя бы потому, что каждый автомобилист является владельцем средства повышенной опасности.

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