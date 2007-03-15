Счетная палата обнаружила нецелевое использование денег в ряде посольств за рубежом

Счетная палата провела проверку в российских посольствах, генконсульствах и торговых представительствах.

Выявлены следующие нарушения. Посольство в Израиле не погасило задолженность перед российским бюджетом в размере 1,1 млн. долларов. Этот долг возник еще в 1999-2000 годах.

За генконсульством в Нью-Йорке с 1997 года числится задолженность в 2 млн. долларов. Эти бюджетные средства были вложены российскими дипломатами в американскую компанию «Блю чип корпорейшн». Компания разорилась, деньги безвозвратно утеряны, российскому бюджету нанесен значительный ущерб. Генконсульст­во в СанФранциско задолжало бюджету

79 тыс. долларов, которые ушли на оплату адвокатских услуг компании «Никсон энд Пибоди». Посольство в Казахстане не вернуло бюджету 274 тыс. долларов - неиспользованный остаток средств, выделенных на программу поддержки проживающих за рубежом соотечественников.

Также Счетная палата проверила ФГУП «Госзагрансобственность». Оказалось, что представительством ФГУП в Чехии до сих пор не оформлены права собственности Российской Федерации на 5 объектов недвижимости, расположенных в Праге и поселке Еваны. Представительства в Венгрии и США работают без регистрации, нарушая местное законодательство и нормы международного права. Венгерское представительство не смогло своевременно собрать арендную плату с фирмы «Содействие Бизнес Консалтинг». Ее задолженность за аренду с 2002 года достигла 180 тыс. долларов.

Нашлись нарушения и в работе «Росзарубежцентра», отвечающего за научное и культурное сотрудничество с другими странами. В 2005 году объемы бюджетного финансирования этой организации значительно увеличились. Ожидалось, что и результаты пойдут в гору. Вышло наоборот: в том же году резко снизились доходы, получаемые «Росзарубежцентром» от организованных им за границей курсов по изучению русского языка. Тем временем для руководителей представительств этой организации в Чехии и Венгрии за счет российского бюджета были арендованы квартиры, размеры которых значительно превышали нормы жилой площади, установленные Правительством РФ.