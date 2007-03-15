Злостные плательщики

Стремительный рост объемов кредитов для населения заставляет экспертов время от времени пророчить скорый финансовый кризис. Мол, как только доля просроченных ссуд в совокупном кредитном портфеле банков превысит определенный уровень (консенсус-прогноз - 15-20%), начнется цепная реакция дефолтов и банкротств.

Меж тем сами банкиры выражают недовольство совсем по другому поводу. Их порицание вызывают те, кто не хочет жить в долг долго и гасит ссуду с опережением.

Досрочное погашение

Переживания банковских топ-менеджеров понять несложно. При досрочной выплате ссуды банк теряет на процентах, которые он надеялся долго получать от должника. Причем «преждевременное» погашение даже малой части долга сильно влияет на суммарный объем процентных платежей.

У банка, столкнувшегося с повышенной добросовестностью заемщика, есть два пути: либо пересчитать размер ежемесячного платежа, либо уменьшить срок ссуды.

Приведем пример. Допустим, вы взяли кредит на 70 тыс. долл. под 12% годовых сроком на 10 лет. Ежемесячный платеж составит 1000 долларов. Скажем, через год вы досрочно вернули 1000 долл. Что это даст? Вариант первый - размер платежа уменьшится на 15 долл. И в целом вы заплатите банку процентов за весь период на 600 долл. меньше. Вариант второй - срок кредита сокращается на 3 месяца. Здесь экономия уже составляет 1900 долл.

Так что человеку выгоднее выбирать сокращение срока кредитования. Однако, как показывает практика, большинство банков предпочитают пересчитывать размер ежемесячного взноса.

Что еще дает досрочное погашение? Экономию на страховке. Обычно размер ежегодного страхового платежа составляет 1,5% от остатка задолженности. В вышеприведенном примере с досрочной выплатой в размере 1000 долл. вы сохраните 230 долл. за весь срок кредита.

А если вы каждый год будете осуществлять «лишний» платеж банку, то совокупная экономия как на процентах, так и на страховке составит почти 8 тыс. долл.

Банки не хотят

В России в среднем каждый десятый ипотечный кредит погашается в течение трех-пяти лет, при том что выдан он на 10-20 лет. Как сообщили Сбербанк и ВТБ, вместе контролирующие приблизительно две трети отечественного рынка ипотеки, ежегодный объем досрочно выплаченных ипотечных кредитов составляет 8-10% от среднегодового объема портфеля. Сходную статистику приводят и другие крупные кредиторы россиян. Например, «Абсолют Банку» в 2006 г. сограждане раньше срока вернули около 12% годового объема ссуд, банку DeltaCredit - почти 7%.

Как свидетельствует практика, досрочные выплаты начинаются примерно через 2-3 года после выдачи ипотечного кредита. Клиент со временем начинает больше зарабатывать и всячески стремится уменьшить продолжительность «долговой кабалы».

С точки зрения западного обывателя, такое поведение российского гражданина, по меньшей мере, нелогично. Например, британские и американские заемщики стремятся подольше жить в статусе должника, по возможности растягивая сроки кредитования на 30-40 лет. Идя навстречу этим пожеланиям, банки предлагают массу способов удлинить долг, чтобы клиент ежемесячно не платил огромных сумм.

Все дело в том, что жителей Запада удерживают в должниках приятные минусы, а россиян заставляют спешить обременительные плюсы. Так, в большинстве западных стран заложенное жилье не облагается налогом на недвижимость. В США выплаты по закладной уменьшают базу для подоходного налога. В России же кредиторы охотно дополняют и так немаленький процент по ссуде различными поборами - комиссия за ведение счета, сбор за обслуживание, штраф за просрочку. Та же страховка. Поэтому, избавляясь от долга, гражданин существенно экономит на побочных расходах.

Без штрафа и упрека

Впрочем, российские банкиры придумали, как охладить расторопных заемщиков. Например, далеко не всем можно отдавать ипотечный долг в течение первого года. Если вы захотите вернуть кредит раньше срока, деньги просто не возьмут.

Отдельные банки позволяют гасить кредит в ускоренном режиме, но берут за это штраф. Самое суровое наказание - в Райффайзенбанке, где комиссия за досрочное погашение в течение первых пяти лет составляет 4% от суммы платежа. Для сравнения, у Абсолют Банка и Международного Московского банка штраф 1% от суммы преждевременного погашения и то - в течение первого года. Наиболее либеральными являются госбанки. Заемщики Сбербанка могут досрочно гасить долг в любое время и безо всяких санкций. В ВТБ-24 по ипотечным кредитным продуктам мораторий на досрочное погашение составляет всего 3 месяца, комиссия отсутствует.

О чем не стоит забывать - досрочное погашение дает наиболее существенную экономию на процентах лишь в течение первых пяти-шести лет. Дальше его позитивный эффект резко идет на убыль. И кроме того, выгода по процентам должна как минимум превышать штраф за досрочное погашение. Так что, считайте сами.

Россияне подают на банки в суд

В России разгорается борьба со скрытыми процентами и комиссиями. На прошлой неделе россиянин при содействии Роспотребнадзора подал иск в суд на крупный российский банк. В нем оспаривается законность комиссии за выдачу ипотечного кредита.

Подобное дело уже рассматривалось в суде в прошлом году. Тогда Роспотребнадзор судился с «Хоум кредит энд Финанс Банком». Дело дошло до высшей инстанции, и в декабре прошлого года Верховный суд признал незаконным взимание банками дополнительной комиссии при выдаче кредита и штрафов при досрочном погашении ссуды.