Вялость со следами на лице

«О» - это овес

На коже лица отражаются проблемы, связанные с нарушением работы щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта или органов малого таза.

Первое, что нужно сделать, - пройти обследование у специалистов. Что можно использовать помимо процедур и препаратов, прописанных врачом? Начнем с шеи. Самый простой метод - аппликации из отвара овса. Берем 3 ст. ложки овса на 1 ст. воды. Кипятим на медленном огне минут 20, пока не упарится половина жидкости. Затем отвару надо дать немного остыть. А вы в это время готовите маленькие холщевые тряпочки, пропитываете их овсяным настоем и накладываете на шею, на область щитовидки. Держите до тех пор, пока тряпочка не высохнет. Процедуру повторите три раза подряд.

«Д» - это душица

Жизнь в мегаполисе - это постоянные стрессы. Плюс серая кожа, темные круги под глазами. Организм остро нуждается в магнии - он восстанавливает клеточки нервной системы.

Чемпион по содержанию этого элемента - травка душица. Поэтому вечером вместо обычного чая выпейте ее настой. Он не вызывает сонливости, апатии, как валериана, пустырник и т.п. травы.

«М» - это масло

Проблемы с кишечником, регулярные запоры - это зашлако­ванность организма. Как следст­вие - нездоровый цвет лица, тусклая кожа. Да и живот в таком состоянии далек от идеала. Обычно к летнему сезону мы начинаем готовиться в марте - принимаем экстренные меры, чтобы все было ровненько-гладенько, от целлюлита не осталось даже следов, а живот был подтянут. Но начинать работать над собой надо уже сейчас, а не в конце весны, когда мы утомляем диетами и без того истощенный за зиму организм.

Диеты подождут - лучше побалуем живот маслицем. Теплые компрессы из растительного масла работают на всех уровнях - и внешнем, и внутреннем: смягчают сухую кожу тела и помогают кишечнику нормально функционировать. Холщевую тряпочку пропитываем чуть подогретым растительным маслом и укладываем на живот на 10-15 минут, укутав его сверху теплым шарфом или прикрыв согревающей гелевой маской.

Поможет справиться с интоксикацией и восстановительное питание. Оздоровительный эффект овсяной каши всем хорошо известен. Но я бы советовала готовить ее немного по-другому. Вареную овсянку можно смешать с тушеной морковкой (тушат ее на растительном масле, чтобы содержащийся в моркови каротин лучше усваивался), свеклой или корнем сельдерея.

Я рекомендую есть такие каши в течение трех дней: сегодня - с морковкой, завтра - со свеклой, послезавтра - с тушеным корнем сельдерея. Если у женщины бледная, сухая кожа, я рекомендую добавить в кашу еще и мелко порубленную распаренную курагу.

«Р» - это рыбий жир

Есть еще одно прекрасное, но сегодня немного подзабытое средство для хорошей кожи, которое повышает ее эластичность. Это обычный рыбий жир. Раньше его приходилось глотать ложками, а это довольно невкусно. Сегодня рыбий жир продают в капсулах.

Схему приема запомнить довольно просто - пьем его в те месяцы, в названии которых есть буква «р», - то есть с сентября по апрель. Курс - 10 дней в месяц. Чтобы результат был эффективнее, каши мы едим на растущей луне, когда организм нуждается в энергии, а рыбий жир принимаем на убывающей (в это время, в конце месяца, идет естественное очищение организма).

«Т» - это тыква

Фея не случайно выбрала тыкву в качестве подарка для Золушки - в ней содержатся сера, цинк, минеральные вещества, необходимые коже. Поэтому обязательно включаем тыкву в питание - рисовая или пшенная каша с вареной тыквой (половина на половину) еще и очень вкусная. А из сырой тыквы делаем маски. Натираем мякоть на терке, затем отжимаем. В соке смачиваем холщевые тряпочки и накладываем их на живот - коже тела тоже необходимы витамины, а на лицо и шею накладываем мякоть.

Хорошо взбодрит кожу и маска из яичного желтка. Просто отделяем белок от желтка. Белок потом используем в готовке, а желток наносим на лицо. Как только первый слой высыхает, наносим следующий - и так, пока не используем весь желток. Затем смываем маску большим количеством воды.

Добрый совет

«А» и «З» - ИСКЛЮЧИТЬ

Если кожа стала давать сбои, стоит исключить из питания продукты, содержащие дрожжи, прежде всего - мучное. Категорическое «нет» нужно сказать газированным напиткам, алкоголю и свежей зелени - слишком много в ней, зимней, неполезных добавок. Лучше добавлять зелень в блюда еще на этапе приготовления, чтобы она прошла термическую обработку.