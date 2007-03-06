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«Русский шоколад» покоряет женский сердца

От лакомого подарка 8 Марта тают и кисейные барышни, и деловые леди

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Ирина НИКОЛАЕВА ]

«Русский шоколад» покоряет женский сердца

Горькое прошлое сладкой шоколадки

Сейчас без конфет и шоколада на столе невозможно представить себе ни тихого семейного праздника, ни бурной корпоративной вечеринки. И трудно поверить, что каких-то пару-тройку веков назад шоколад не ели, а только пили, и предназначался он лишь избранным. К употреблению этого священного напитка допускались лица, стоявшие на вершине социальной лестницы. Подавался шоколад в золотых чашах, а за десяток-другой зерен шоколадного дерева кое-где можно было купить даже хорошего раба. И неудивительно: ведь, по общему признанию, мужчин какао-напиток делал бесстрашными воинами и настоящими казановами.

Что касается вкуса этого варева, то сейчас тем избранным никто бы не позавидовал: горькие, как полынь, зерна просто растирались и кипятились в воде. Иными словами, целебные свойства какао люди открыли намного раньше, чем вкусовые.

Веселее дело пошло, когда в него догадались добавить сахара, а потом и молочка. Да еще убрали из рецепта воду. Таким образом, с трудом вымесив крутую массу, кондитеры впервые изготовили плитки шоколада. С тех пор минуло полтора столетия, но придумать более популярное лакомство, чем шоколад, никому, похоже, так и не удалось.

Шоколадный ликбез

Приготовить хороший шоколад непросто - дело это хлопотное и трудоемкое, но на Московской кондитерской фабрике «Русский шоколад» знают толк в настоящем продукте - в ассортименте около 50 наименований сладостей. От стеклянной витрины с шоколадом взгляд не оторвать - молочный и десертный, черный и белый, пористый и классический, с орехами, цукатами, изюмом, воздушным рисом. Рядом расположились красивые коробки с шоколадными конфетами - «Особенные», «Ассорти», «Сливочная тянучка»... Главный технолог фабрики Эльвира Скатерникова - ходячая энциклопедия, знает о шоколаде буквально все.

- Эльвира Станиславовна, смотрю на вашу продукцию и не устаю удивляться разнообразию. Кто рецепты этой вкусноты придумывает?

- Это все без исключения наши собственные разработки, практически каждый месяц в массовое производство запускаются новые продукты. Сначала изучаем вкусы потребителя - что он любит и хочет увидеть на прилавке, анализируем рынок, а потом начинаем
экспериментировать. Шоколад - жен­ский продукт, и делают его тоже в основном женщины. Так что первыми оценивают новинки сами наши сотрудницы. Вот недавно тестировали новые конфеты «Особенные», открыли на планерке коробку, через 10 секунд от нее ничего не осталось. Это значит, конфеты вкусные получились, покупателям тоже понравятся. 

- Какой шоколад пользуется особой любовью у покупательниц?

- Пористый все очень любят. Мы выпускаем самый разнообразный - молочный, кофейный, черный, горький, с тертым фундуком и даже розовый - с клубникой и йогуртом. Пористый - он всегда очень «воздушный», легкий. Наверное, это и привлекает покупательниц. А делаем его из той же шоколадной массы, что и традиционный плиточный шоколад, только перед разливом насыщаем ее с помощью специальной машины пузырьками углекислого газа. Через несколько часов газ из плитки улетучивается, а шоколадные пузырьки остаются.

- Можно ли считать белый шоколад настоящим шоколадом?

- Конечно, можно. Даже обидно, что его многие совершенно незаслуженно считают подделкой. В составе белого шоколада - самое что ни на есть чистейшее природное масло какао, причем наивысшего качества. Присутствует оно во всех видах шоколада без исключения, только в разной пропорции. Именно какао-масло делает шоколад таким полезным. Шоколадка, как известно, тонизирует, бодрит, улучшает настроение.

- Какой сорт шоколада самый полезный?

- Врачи и диетологи утверждают, что черный и особенно горький. Чем больше в плитке полезных какао-продуктов в процентном соотношении, тем меньше сахара и молока.

- Кажется, популярность горького шоколада в последние годы заметно растет. Особенно после того, как выяснилось, что с его помощью можно... похудеть.

- В самом деле, есть такой рецепт: 80 граммов максимально горького шоколада с минимальным содержанием сахара и 5 чашек несладкого кофе с обезжиренным молоком. Это рацион на целый день. И назавтра можно не досчитаться одного килограмма.

Самый горький, а значит, самый полезный шоколад в нашем ассортименте содержит 87 процентов какао. Такой просто незаменим для тех, кому нужно быстро восстановить силы, взбодриться после физических и умственных перегрузок.

- Слышала, что выпускаете какой-то специальный шоколад для мужчин.

-  Это вы про серию «Полярная экспедиция»? Про большие, можно сказать богатырские, плитки черного и горького шоколада с кедровым и грецким орехом? Да, наша «Экспедиция» - продукт известный. Его испытал на себе знаменитый путешественник Федор Конюхов, полярник Владимир Чуков брал с собой на Северный полюс. Шоколад этот любят летчики, военные, альпинисты, спортсмены, неф­тяники, шахтеры, в общем, люди экстремальных профессий. Он так и называется - шоколад для настоящих мужчин. Но сейчас и женщины так напряженно работают, что и им не мешает подкреплять свои силы «муж­ским» продуктом.

Конфетка, я тебя съем

Без конфет в красивых коробках не обходится ни один праздник. «Русский шоколад» начал выпускать шоколадное ассорти давно. Покупатели оценили и полюбили отменный вкус и отличное качество. Последняя новинка - конфеты «Особенный «Русский шоколад» - и в самом деле нечто особенное. В коробке (можно выбрать большую или маленькую) шесть видов конфет с цельным жареным фундуком в черном, молочном и белом шоколаде, внутри - нежная хрустящая начинка из пралине, кусочков вафель и орехов. Эксперты утверждают, что качест­во не уступает лучшим мировым образцам.

Пока мы беседуем с главным технологом, я активно налегаю на дегустационные образцы - молочный шоколад с фундуком, ароматный белый с миндалем... Наконец, добираюсь до коробки с «Особенными», вкус - выше всяких похвал - жаренный цельный орешек, хрустящая начинка. Сначала пробую одну в молочном шоколаде, потом другую в черном, еще одна - в белом... К концу беседы от большой коробки мало что остается. Рекомендую сладкоежкам по­пробовать и другую новинку - сливочную тянучку в нежном молочном шоколаде, на коробке нарисована веселая коровка. Конфетки - нежные, вкусные, так и тают во рту.

Женское счастье - милый рядом... с шоколадом

После дегустации экскурсия по цехам. Аромат тут стоит по­трясающий! Потоки какао, сахара, сухого молока стекаются в большой 6-тонный барабан, в нем вымешивается шоколадная масса.

- Это самый главный участок, - уточняет Скатерникова, - ведь именно от тщательности и времени перемешивания в большей степени зависит, получится ли шоколад нежным и таящим во рту. Если шоколад хороший - значит, вымешивалась масса не менее 12 часов, и только потом уже добавлялись изюм и орехи.

- Эльвира Станиславовна, в мировой практике «шоколадоварения» нет-нет да и появляются какие-нибудь экзотические изделия. Например, пластинки с музыкальными записями, книжки с картинками из «Камасутры» и даже что-то из одежды. А вы, случаем, не планируете удивить публику чем-нибудь этаким?

- В ближайшее время - нет, - смеется собеседница. - У нас большое производство, 2,5 тонны шоколада каждый час сходит с конвейера, на штучный, несерьезный товар не отвлекаемся, просто нет времени.

- Тогда вопрос по существу: какой бы совет вы могли дать мужчинам в выборе шоколадного подарка для женщины?

- Для деловой леди, пожалуй, лучше всего подойдет черный или горький, для юной девушки - розовый или белый, для тех, кто на диете, - шоколад без сахара. А вот конфеты наши в коробках понравятся всем. И если даже уже куплен другой подарок, то такая вкусная «добавка» с запахом счастья только усилит впечатление.

С этим трудно не согласиться. Как и сложно удержаться от другого совета: милые мужчины, 8 Марта длится лишь один день в году, а счастья хочется почаще. Намек понят?

 

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