«Забойные» переговоры

У Россельхоза давние претензии к европейскому ветеринарному контролю. В ЕС отсутст­вует единая система проверки качества мясной продукции. При этом требования к проставляемой в Россию говядине и свинине ниже, чем к той, что едят в самой Европе.

Но главное - закупая мясо в странах ЕС, не всегда удается отследить его реального производителя. Не зря до сих пор закрыт экспорт из Польши, Румынии и Болгарии. И Минсельхоз не спешит возобновлять поставки мяса из двух последних стран.

Поляки же попались на подделке ветеринарных сертификатов. Тамошние поставщики выдавали запрещенное к ввозу в ЕС и Россию китайское мясо за европейское.

Российские аграрные чиновники давно убеждали европейских коллег в том, что избежать подобных инцидентов можно, создав систему двойных гарантий качества. Проверку мяса параллельно должны осуществлять представители Еврокомиссии и того государства, из которого идут поставки. Это защитит российских потребителей от ввоза запрещенной продукции через границу третьих стран. После напряженных дискуссий европейцы согласились. В ближайшее время Россия и ЕС подпишут «мясной меморандум». Его текст пока не опубликован, но известно, что те же поляки в обмен на открытие поставок согласились, чтобы представители Россельхоза провели санитарный аудит на их мясоперерабатывающих предприятиях. В обмен на уступки Россия по­обещала отозвать инспекторов.

«Это позволит нам убедиться, в какой степени гарантии ЕС будут соответст­вовать его действиям», - прокомментировал итог переговоров руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Закончится ли с подписанием меморандума мясное противостояние России и Евросоюза - покажет время. Ясно лишь, что России пока не обойтись без поставок европейской свинины и говядины, доля которых в общем объеме экспорта мяса в нашу страну достигает 40%. ЕС в свою очередь не хочет потерять российский мясной рынок, на котором зарабатывает более 1,7 млрд. евро в год.

Понятно и другое. Отзыв наших мясных контролеров из Европы не сильно ослабит ветеринарный контроль. Проверка будет осуществляться не только в странах-поставщиках, но также на таможне, а затем - на российских рынках и перерабатывающих предприятиях. Это дает достаточные гарантии, что ни сальмонелла, ни птичий грипп, ни коровье бешенство в страну не проскочат.