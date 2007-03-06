Инвалиды переписали закон о монетизации льгот

По мнению одного из его авторов, менеджера проектов по трудоустройству инвалидов региональной общественной организации «Перспектива» Михаила Новикова, после принятия 122-го Закона инвалиды как нормальный трудовой потенциал для государства перестали существовать. Дело в том, что все льготы и социальные выплаты «привязали» к степеням ограничения способности к трудовой деятельности (ОСТД). Поэтому пенсия по инвалидности стала зависеть от того, насколько человек трудоспособен. Но всегда ли выгодно иметь нерабочую степень, чтобы получать пособие от государства? Вместо стимулирования инвалидов к труду оно просто бьет по кошельку тех, кто порой с тяжелыми диагнозами умудряется работать. О резком росте инвалидизации говорит и статистика. Если до 1 января 2004 года в России насчитывалось около 11,5 млн. инвалидов, то после принятия 122-го Закона за 9 месяцев их число резко возросло до 13 млн.

Независимый депутат Вла­димир Рыжков говорит, что после выхода Закона «О монетизации льгот», когда льготников разделили на федеральных и региональных, многие губернаторы, понимая, что региональные льготы ничтожны, дали негласную команду медико-социальным экспертным комиссиям переводить региональных льготников, в число которых входят труженики тыла, ветераны труда и репрессированные, в федеральные. И это понятно – ежемесячная денежная выплата у труженика тыла составляет около 100–120 рублей, а у инвалида – 1500–2000 рублей.

«В 122-м Законе были изначально заложены системные ошибки. Это абсурд, когда человек пытается показать себя хуже, больнее, чем он есть, чтобы получать льготы. Законопроект, представленный инвалидами, необходим. Поэтому в ближайшие две недели я постараюсь найти сторонников во всех думских комитетах, чтобы внести его на рассмотрение. Однако перспектива его принятия невелика. Единороссы скорее набросят себе 350 петель на шею, нежели примут этот закон. Скорее всего, они перехватят инициативу», – считает Владимир Рыжков.

Зато он настроен оптимистично, потому что обычно, когда тема становится социально горячей и находится в центре внимания, то власти, особенно перед выборами, обязательно отреагируют.



