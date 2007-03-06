Рязань «косопузая» набирает силу

-Люди постарше, еще читавшие Гиляров­ского, помнят термин «Рязань косопузая». Так говорили 100 лет назад. Но и сегодня о вашей области не очень много слышно на всероссий­ском уровне. Писали о каком-то неземном взрыве, о проблемах музея Есенина…

– «Рязань косопузая» – термин великих мастеров-плотников, которые, засунув за пояс топор, шли работать по всей необъятной России. Топор перевешивал, и создавалось впечатление, что человек «косопузый»...

Рязань и сегодня славится великими мастерами. Люди из Рязани действительно ездят по всему миру, предлагая свой интеллект, знания и возможности. В городе очень много университетов и достаточно сказать, что у 25% работоспособного населения есть высшее образование.

Я, несмотря на расхожее мнение, не сказал бы, что Рязань – тихий и спокойный городок. Приведу несколько цифр: индекс промышленного производст­ва в 2006 году по отношению к 2005-му составил 110,2%. При том что его среднероссийский показатель составляет 103,9%. Если говорить о сельском хозяйстве, то в прошлом году собрали миллион тонн урожая. Это удивительный результат для последних десяти лет. Мы получили международный рейтинг доверия, который помимо нас имеют только 9 регионов. Область получает предложения по инвестициям. Сегодня американ­ская компания по производству стекла строит у нас завод. А там, где американец, – там и доверие к власти. Ведем переговоры о строительстве крупнейшего в Европе завода по изготовлению доломита (обжиг известняка). Начались работы по строительству на немецкие деньги крупнейшего в мире круглогодичного лыжного центра...

– А рабочих рук хватит?

– Интеллектуальный потенциал области очень высок. В специалистах с высшим образованием мы дефицита не испытываем. У нас четыре вуза: педагогический и медицинский университеты, сельхозакадемия и институт культуры. Кроме того – ряд филиалов московских университетов и институтов. Кого дейст­вительно не хватает, так это высокопрофессиональных рабочих. Поэтому наш Станкостроительный завод испытывает дефицит высококлассной рабочей силы. Между тем его продукция пользуется большим спросом в Европе.

– Много ли на рязанских рынках приезжих или свои справляются?

– Сегодня в соответствии с указаниями президента и председателя правительства проводится реорганизация приема рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Привлекаем русских людей из-за рубежа. Даже провели специальный подсчет потенциальных претендентов на торговые ряды среди населения деревень, поселков и райцентров. У нас есть жилье, которое можно очень дешево купить. Предлагаем его тем, кто желает приехать к нам в Россию. Уже сегодня способны пригласить около 2 тысяч русских семей. Разумеется, будем проводить их отбор на конкурсной основе, поскольку не можем создать условия для всех желающих.

– Говорят, знаменитая Окская пойма снабжала сеном, капустой и овощами половину Европы. Что сегодня с этой землей? Вся под коттеджами и ушла из оборота?

– Окская пойма – это уникальный природный заповедник. Она – рассадник для более чем 250 видов трав. И этот растительный потенциал мы используем на полную мощь. Сено, заготавливаемое в пойме, закупается лучшими держателями лошадей. Заготавливаем сено и для наших сельскохозяйственных предприятий. Конечно, не всеми Окская пойма используется в достаточной степени. Объясняется это тем, что в годы перестройки некоторые хозяйства рухнули. А пойму надо ежегодно скашивать и подкармливать. Но заявляю абсолютно авторитетно – с каждым годом количе­ство гектаров, уходящих с поймы в сельхозоборот, увеличивается. И все, что необходимо делать для российского сельхозпроизводства, в том числе и в пойме этой реки, мы делаем.

– Каково генералу на госслужбе?

– Прежде всего мне очень нравится, что я не остался на пенсии, а нашел себя в гражданской жизни. Это меня стимулирует. У меня достаточно сил и энергии. Считаю, что мой командный и политический опыт сейчас востребован как никогда.



