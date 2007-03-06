//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Рязань «косопузая» набирает силу

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Рязань «косопузая» набирает силу
Окская пойма – уникальный природный заповедник

-Люди постарше, еще читавшие Гиляров­ского, помнят термин «Рязань косопузая». Так говорили 100 лет назад. Но и сегодня о вашей области не очень много слышно на всероссий­ском уровне. Писали о каком-то неземном взрыве, о проблемах музея Есенина…

– «Рязань косопузая» – термин великих мастеров-плотников, которые, засунув за пояс топор, шли работать по всей необъятной России. Топор перевешивал, и создавалось впечатление, что человек «косопузый»...

Рязань и сегодня славится великими мастерами. Люди из Рязани действительно ездят по всему миру, предлагая свой интеллект, знания и возможности. В городе очень много университетов и достаточно сказать, что у 25% работоспособного населения есть высшее образование.

Я, несмотря на расхожее мнение, не сказал бы, что Рязань – тихий и спокойный городок. Приведу несколько цифр: индекс промышленного производст­ва в 2006 году по отношению к 2005-му составил 110,2%. При том что его среднероссийский показатель составляет 103,9%. Если говорить о сельском хозяйстве, то в прошлом году собрали миллион тонн урожая. Это удивительный результат для последних десяти лет. Мы получили международный рейтинг доверия, который помимо нас имеют только 9 регионов. Область получает предложения по инвестициям. Сегодня американ­ская компания по производству стекла строит у нас завод. А там, где американец, – там и доверие к власти. Ведем переговоры о строительстве крупнейшего в Европе завода по изготовлению доломита (обжиг известняка). Начались работы по строительству на немецкие деньги крупнейшего в мире круглогодичного лыжного центра...

– А рабочих рук хватит?

– Интеллектуальный потенциал области очень высок. В специалистах с высшим образованием мы дефицита не испытываем. У нас четыре вуза: педагогический и медицинский университеты, сельхозакадемия и институт культуры. Кроме того – ряд филиалов московских университетов и институтов. Кого дейст­вительно не хватает, так это высокопрофессиональных рабочих. Поэтому наш Станкостроительный завод испытывает дефицит высококлассной рабочей силы. Между тем его продукция пользуется большим спросом в Европе.

– Много ли на рязанских рынках приезжих или свои справляются?

– Сегодня в соответствии с указаниями президента и председателя правительства проводится реорганизация приема рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Привлекаем русских людей из-за рубежа. Даже провели специальный подсчет потенциальных претендентов на торговые ряды среди населения деревень, поселков и райцентров. У нас есть жилье, которое можно очень дешево купить. Предлагаем его тем, кто желает приехать к нам в Россию. Уже сегодня способны пригласить около 2 тысяч русских семей. Разумеется, будем проводить их отбор на конкурсной основе, поскольку не можем создать условия для всех желающих.

– Говорят, знаменитая Окская пойма снабжала сеном, капустой и овощами половину Европы. Что сегодня с этой землей? Вся под коттеджами и ушла из оборота?

– Окская пойма – это уникальный природный заповедник. Она – рассадник для более чем 250 видов трав. И этот растительный потенциал мы используем на полную мощь. Сено, заготавливаемое в пойме, закупается лучшими держателями лошадей. Заготавливаем сено и для наших сельскохозяйственных предприятий. Конечно, не всеми Окская пойма используется в достаточной степени. Объясняется это тем, что в годы перестройки некоторые хозяйства рухнули. А пойму надо ежегодно скашивать и подкармливать. Но заявляю абсолютно авторитетно – с каждым годом количе­ство гектаров, уходящих с поймы в сельхозоборот, увеличивается. И все, что необходимо делать для российского сельхозпроизводства, в том числе и в пойме этой реки, мы делаем.

– Каково генералу на госслужбе?

– Прежде всего мне очень нравится, что я не остался на пенсии, а нашел себя в гражданской жизни. Это меня стимулирует. У меня достаточно сил и энергии. Считаю, что мой командный и политический опыт сейчас востребован как никогда.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//В мире

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт Михаил Ходаренок во вторник, 20 августа, прокомментировал испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Непознанное

На Украине назвали "точную дату" конца света

На Украине назвали "точную дату" конца света

Украинский исследователь Эдуард Кузнецов раскрыл новую "точную дату" грядущего конца света. Он уверен, что знает, когда именно человечество и все другие формы жизни исчезнут с лица Земли.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Мария Малиновская показала фотографии подросшего сына

Мария Малиновская показала фотографии подросшего сына

Известная телеведущая Маша Малиновская поделилась с поклонниками фотографиями восьмилетнего сына. Знаменитость решила прогуляться с сыном по Московскому зоопарку.

//В мире

В Швеции полицейские случайно взорвали собственный склад

В Швеции полицейские случайно взорвали собственный склад

Здание полицейского склада в шведском городе Линчепинг было разрушено в результате мощного взрыва в ночь на вторник. В соседних строениях были выбиты стекла, сообщает издание Аftonbladet.

//Новости СМИ2

//Общество

Названы ключевые стратегии людей-манипуляторов

Названы ключевые стратегии людей-манипуляторов

Зарубежные психологи представили 8 ключевых стратегий людей-манипуляторов. Распознать такого человека можно по чрезмерной лести и угрозам.

//В мире

Оскорбившего Путина журналиста уволили с телеканала Рустави 2

Оскорбившего Путина журналиста уволили с телеканала Рустави 2

Новый генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряд журналистов. Уволен и телеведущий Георгия Габуния, который ранее оскорбительно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала.

//В мире

Вторым вице-мэром Риги стала женщина

Вторым вице-мэром Риги стала женщина

Вчера ночью Рига выбрала мэра города. Им стал Олег Буров. А сегодня новый мэр начал утверждать команду в Рижской думе. Были избраны вице-мэр и второй вице-мэр. Вице-мэром был избран Вадим Баранник.

//Общество

Ростовчанин готов продать кошку-волшебника

Ростовчанин готов продать кошку-волшебника

В Ростове - на- Дону местный житель разместил в Сети объявление о продаже, в котором утверждает, что его кошка способна вылечить от похмелья и не только. Мужчина даже назвал питомца "Британка Мистическая".

//Армия

США расширят свой флот с помощью большого надводного робота

США расширят свой флот с помощью большого надводного робота

Командование ВМС США объявило предварительный сбор заявок на участие в тендере на разработку большого надводного робота, который будет объявлен до конца сентября. Робот пополнит ряды военных судов.

//Происшествия

Девушке сделали операцию из-за большого количества волос

Девушке сделали операцию из-за большого количества волос

В одной из больниц Новосибирска провели необычную операцию. Отмечается, что к врачам обратилась 16-летняя девушка с жалобами на боли в животе и отсутствие аппетита. По словам медиков, они делали это впервые.

//Новости партнеров

//Общество

Американские военные проведут наблюдательный полет над Россией

Американские военные проведут наблюдательный полет над Россией

Американские военные на борту самолета ОС-135Б проведут наблюдательный полет над Россией. Это стало возможным в рамках международного Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облет территории других государств, ратифицировавших документ.

//Общество

Архиепископ Латвии считает, что власть слишком близорука

Архиепископ Латвии считает, что власть слишком близорука

Власть слишком близорука и не может объяснить свои решения. Власть не может принять такие законы, которые улучшили бы жизнь людей. С такой речью выступил на мессе глава католической церкви Збигнев Станкевич.

//В мире

В ФРГ аттракцион в парке развлечений закрыли из-за сходства со свастикой

В ФРГ аттракцион в парке развлечений закрыли из-за сходства со свастикой

Администрация парка развлечений в городе Лёффинген на юго-западе ФРГ была вынуждена закрыть аттракцион из-за сходства его конструкции с нацистскими свастиками. Об этом сообщили местные СМИ.

//Общество

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Финансовые рынки 19 августа бурно росли. При этом исключением стал российский рубль, попытки вырасти которого остались неуспешными из-за действий «таинственного покупателя».

//Спорт

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Несмотря на победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) часть спартаковских болельщиков продолжает настаивать на уходе тренера Кононова из команды. Противостояние тренера и фанатов комментирует для «АН» доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

//Происшествия

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Стало известно, что подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом в саратовском супермаркете передали под наблюдение врачей. Отмечается, что мужчина 1988 года рождения состоит на учёте психоневрологического диспансера.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры