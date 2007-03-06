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Большие надежды

Абхазия надеется на Россию, но рассчитывает на себя

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧЕНКО Автор благодарит за помощь в подготовке материала Адгура Гумба ]

Большие надежды

Все свои

Из аэропорта в Адлере до таможенного поста на речке Псоу ехать недолго. Граница начинается там, где заканчивается Адлер. С Олегом, молодым абхазом, возвращавшимся в Сухуми из Москвы, мы оказались попутчиками.

– Как у вас? – спросил я, припоминая старые рассказы коллег о послевоенной Абхазии. – Пошаливают на дорогах?

– Нет, спокойно, – ответил Олег. – Здесь порядок навели. Отдыхающие же приезжают. Этим летом на пляжах в Гагре, Пицунде ступить негде было. Хорошо, что Россия дорогу по­строила от Псоу до Гагры, говорят, в этом году дотянут и до Сухуми. А если еще в Сочи Олимпиада будет, может, и нам что-то перепадет…

Многие жители Абхазии получили в качестве второго российское гражданство, пенсионеры получают российскую же пенсию, минимальную – 1200 рублей. Правда, индексация российских пенсий их почему-то не касается. Хотя она выигрывает по сравнению с мест­ной – 100–200 рублей.

И выглядит неплохо даже в сравнении с зарплатами первых лиц республики. Но ведь товары в магазинах и цены на них – тоже в основном российские.

В Гагрском районе живут получше, чем в аграрной Восточной Абхазии, – отдыхающие приезжают. Поэтому и цены на недвижимость выросли здесь уже раз в 30, как и в остальных курорт­ных городах. Здесь строят мини-отели, реставрируют пансионаты и санатории. Но в администрации села Багрыпш ждал меня неприятный разговор. Туда посоветовал заехать Сергей Саакович Зебелян, один из самых уважаемых людей не только в армян­ской общине, но и во всей республике. Ему за 60, войну закончил заместителем командира батальона и Героем Абхазии. Сейчас руководит агрофирмой, занимается животноводством. «Поезжай, – сказал. – Посмотри, как простые люди живут». В Багрыпше, разбросанном по прибрежным склонам, живут в основном русские и армяне. Главбух администрации, 62-летняя Татьяна Ивановна Корабельникова:

– До 92-го (начало войны) мы на национальности не делились. Разницу я почувствовала, когда общественные организации мирное население стали вывозить. Как живем? Я на трех работах работаю, чтобы 5–6 тысяч заработать. Пенсия – 1500. Из-за блокады почта только телеграммы разносит. Перевод получить – нужно в Адлер ехать… Мы надеялись на Россию 15 лет, и еще ждем манны небесной.

Александр Сорокин – неформальный лидер русской общины. В поселке почти все 50 дворов – русские. Жители раньше обслуживали железную дорогу, теперь занимаются рыбацким промыслом.

– Уезжать не собираемся, – говорит Александр, – мы здесь все свои. Когда нужно кому-то помочь, все собираемся – русские, армяне, абхазы, грузины… Здесь так принято.

Эпоха возрождения

В Сухуми познакомился с Юлией Гумба, председателем «Союза женщин-предпринимателей Абхазии». Эта неправительственная организация появилась пять лет назад, «благодаря» самому жест­кому периоду экономической блокады.

– Тогда мужчинам моложе 60 лет запретили пересекать границу России, – рассказывает Юлия. – Поэтому груз предпринимательства приняли на себя женщины. В России уже началась рыночная экономика, а у нас из-за войны оставалась еще плановая, советского типа. Наших женщин нужно было научить законам рынка. Мы учились сами и учили других.

Юлия Гумба входит в правительственный Экономический совет. Участвовала в создании концепции социально-экономического развития Абхазии:

– Приоритет сейчас отдается курортному бизнесу и возрождению сельского хозяйст­ва. При администрации президента соз­дан Фонд поддержки предпринимательства. Например, коммерческие кредиты у нас дают под 60, минимум 45% годовых. И получить их тяжело. А через Фонд можно взять льготный кредит – под 6%.

Юлия рассказывает о том, что российский бизнес инвестирует не только в курорты, но и в производство. Появились совместные предприятия: «Абхазская фруктовая компания», «Вина и воды Аб­хазии», Сухумский пивзавод, кондитерское СП «Сухум-Ба­баев­ский». Заработал Бзыб­ский лес­пром­хоз. Местные бизнесмены создают агрофермы, закладываются фруктовые сады, тепличные хозяйства. Есть абхазо-турецкая компания, которая возобновила добычу угля. Впрочем, пока речь идет о восстановлении, а не о развитии экономики. Но улучшения уже заметны:

– За последние 2 года сделано больше, чем за все остальные. Открывается все больше магазинов, у людей появились деньги не только на покупку товаров первой необходимости. Непризнанность мешает очень. Потенциальных инвесторов много, и мы могли бы много чего выпускать, но пока рынки сбыта для нас закрыты.

Дамба «Победы»

Под Сухуми есть село Ад­зюбжа (Междуречье). Здесь не бывает уголовных преступлений, и крепко стоит новая дамба через своенравную реку Ко­дор. Эти два факта взаимосвязаны – в селе на 300 дворов работой обеспечены все. Большинство жителей работает в объединении нерудных материалов (СП с российским холдингом «Победа»), которое возглавляет Бенур Квирая. Во время войны он командовал отрядом, в котором служили его односельчане. Сегодня не верится, что тогда село было полностью разрушено. Мы стоим на «каменном поле» из гальки и валунов, за которым течет спокойный в это время года Кодор. Не верится, что всего 2 года назад река разливалась так, что топила дома в Адзюбжа. Деньги на дамбу выделил президент республики – в ООН обещали, но не дали. Бенур Квирая рассказывает, что ведутся переговоры о поставках «Победой» щебня на строительство олимпий­ских сооружений в Сочинском районе. Предприятие закупает оборудование и даст республике 500 рабочих мест.

Без залетов

В Сухумский аэропорт гражданских рейсов нет уже давно. В СМИ появлялась информация о том, что во время военных действий пострадал и аэропорт. Это неправда – на «взлетке» можно устраивать заезды спорткаров, хотя аэровокзал, конечно, законсервирован. Здесь базируется авиатехника российских миротворцев и абхазских ВВС, работают диспетчерские службы.

– Мы в одном лице и гражданская авиация, и военная, – объясняет Нодар Герзмава, зам­командующего Военно-воздушных сил Минобороны Рес­публики Абхазия. – Охраняем границу, следим за рыбаками и другими судами в наших водах. Иногда преследуем браконьеров, иногда приходим на помощь. Недавно, как вы, вероятно, слышали, российских альпинистов из-под лавины вытаскивали.

Кстати, всемирно известная оперная певица Хилба Герзма­ва доводится командующему родст­венницей. Но говорим мы не о музыке:

– Из-за того что нас не признают, Сухумский аэропорт закрыт, а он лучший в Закавказье. Из всех международных справочников нас вычеркнули, не допускают к сертификации. Кому по­вредит, если аэропорт откроют? Когда человек живет, а ему не выдали свидетельство о рождении, он ведь все равно жив. Хотя, конечно, тяжело и больно… Был здесь один представитель ООН, мы разговорились. Он сказал: «Чтобы спасти большое, нужно жертвовать малым». Я спросил: «Это мы – «малое»? Он: «Да»…

Жажда признания 

Абхазское царство появилось в VIII веке. В 975 году произошло первое объединение с Грузией (как утверждают абхазские историки – под правлением династии абхазских царей). После монголо-татарского нашествия Абхазия отделилась. В 1810 г. она вошла в Российскую империю как автономное княжество. После революции в России 1917 года Абхазия приняла советскую власть, которая была свергнута грузинскими меньшевиками. Автономию в составе Грузинской ССР Абхазия получила по республиканской Конституции 1925 года. Пицунда, Гагра, Гудаута стали любимыми курортами советской элиты на долгие годы.

На протяжении советского периода Грузия пыталась ассимилировать население Абхазии с помощью переселенцев и преобладания грузин на руководящих должностях в республике. Политика «грузинизации» стала причиной нескольких крупных забастовок и манифестаций в 70-е и 80-е годы прошлого века, жестко подавляемых властями. Основным требованием абхазов было присоединение республики к Краснодарскому краю.

После Беловежского соглашения Абхазия объявила о независимости, основываясь на Конституции 1925 года. По условиям выхода из СССР автономные республики имели право на самоопределение. Это дало начало грузино-абхазскому конфликту 1992–1993 гг., спровоцированному в том числе и дискриминацией негрузинского населения Абхазии. 14 августа 1992 года отряды Национальной гвардии Грузии десантировались в Гагре и захватили большую часть территории  республики. На стороне абхазов выступили представители других национальностей, проживающих в Абхазии. В 1993 году война окончилась поражением Грузии. Абхазия вновь провоз­гласила независимость, до сих пор не признанную международным сообществом. В 1994 году на ее территорию были введены силы российских миротворцев.

В течение 5 лет (с 1993 по 1998 г.) Абхазия находилась в экономической блокаде, которая в более мягкой форме продолжается до сих пор. Однако Россия начала восстанавливать на негосударственном уровне прежние хозяйственные связи. Жители Абхазии получили возможность принять российское граждан­ство, появилось транспортное сообщение между Сочи и Сухуми. В последнее время россий­ские граждане все чаще приобретают или берут в аренду объекты недвижимости в курорт­ной зоне. В прошлом году в Абхазии отдыхало около 1 млн. человек.

Процесс сближения РФ с Абхазией вызывает жесткую критику грузинского правительства, которое требует заменить российских миротворцев в регионе на международные силы ООН. Непризнание суверенитета республики, по мнению многих экспертов, вызвано планами расширения НАТО и ослабления российского влияния на Южном Кавказе.Я не знаю, как к нам относятся, но мы добра желаем всем соседям.

 

 

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