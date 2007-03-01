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Встречайте весну

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, ведущая программы «Татьянин день» на канале «Домашний», директор компании «TREST «В» ]

Встречайте весну
 Весна – самое ­чу­десное время года, время пробуждения от сна всего живого, начала новой жизни. Мне кажется, с первыми проталинками, первыми почками, первыми цветами и птичьими трелями мы все становимся моложе, хотим любить и быть любимыми. Весна – пора страсти, новизны. Иногда кажется, что в зимнюю стужу замерзают чувства, холодок пробегает между самыми дорогими людьми. Но любви не суждено рассыпаться на миллионы осколков – с первыми весенними лучами отогреваются сердца, наполняясь надеждами, мечтами.
 
 Весенние цветы нежны и просты, но в них есть очарование молодости и наивности. Даже зрелые мужи, умудренные опытом и уже, казалось бы, скептики, как юнцы несут своим любимым маленькие букетики трогательных подснежников. Вместе с ними вечно юной девушкой входит в наши сердца Любовь.
 
 Я часто вспоминаю свою первую влюбленность, которая случилась как раз весной. Родители отправляли меня в казачью станицу к отцовским родственникам, где каждый год собирались дети из разных городов. Там все было честно и открыто: дом никогда не запирался на замок, все дружили. Мы гуляли под луной, танцевали. Моего избранника, рыцаря, звали Саша. Он не обращал на меня никакого внимания. Я всячески пыталась прив­лечь его внимание к себе.  Например, иногда я говорила ему: «А знаешь, ты мне сегодня во сне привиделся!» При этом я таинственно улыбалась.
 
 Так что все мечты сбываются. Я все время задумываю что-то хорошее, светлое. Пусть же у всех весной сбудутся надежды, исполнятся самые романтические, самые сокровенные желания.

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