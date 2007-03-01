Бензин из рапса

Недавно Россия заявила о решении поставлять биотопливо на мировой рынок. Так называемый биодизель получают из рапса. Однако до россий­ских автолюбителей альтернативное топливо дойдет не скоро.

Через каких-нибудь 30 лет Минсельхоз и Минпром­энерго станут одним минис­тер­ством. А аграрии будут зарабатывать как нефтяники», – полушутя-полувсерьез заявил в Германии министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. В чем смысл шутки? У Минсельхоза есть программа по выращиванию рапса, согласно которой к 2010 году площади должны увеличиться с нынешних 530 тыс. до 1,4 млн. га. Собранного урожая хватит, чтобы произвести 1,5 трлн. литров рапсового масла. Но Гордеев считает, что этого мало – под рапс можно было бы отвести часть из 20 млн. га простаивающих пахотных земель. И приглашает иностранные компании заниматься этим в России.

Это интересно. Но что делать с этим топливом? Например, подмосковный предприниматель Павел Леонтьев начал производить дизельное топливо из рапса давно. Но спрос на него небольшой – берут в основном фермеры. «Стоит 5 рублей за литр. Бери, сколько хочешь. У меня тут, в гараже, скопилось пять бочек», – говорит предприниматель. Гораздо выгоднее оказалось делать котлы для «варки» топлива. Их берут охотнее.

Рецепт у биодизеля не мудреный: залить в столитровый чан рапсовое масло, добавить немного метилового спирта и щелочи, перемешать при температуре в 60 градусов. В результате получаются дизель и глицерин. После этого компоненты прогоняют через центрифугу, а затем очищают сорбентом.

Мощность двигателя при его использовании снижается в среднем на 5–7%. Зато ресурс работы увеличивается, по­скольку биодизель – отличная смазка. Но основное достоинство – дешевизна. Себестоимость биодизеля около 5 рублей за литр. Правда, полный бак таким горючим не зальешь, нужны изменения в конст­рукции двигателя. В Европе биодизель подмешивают в обычную солярку, добавки до 10% не требуют модификации мотора. Так что большой экономии на биодизеле не получается. О чем наглядно свидетельствуют объемы продаж оборудования у предпринимателя Павла Леонтьева. Котел стоит 12–20 тысяч рублей. Продается около 8 штук в месяц. Почему бы вместо котлов не продавать само топливо? «Да вы что, оштрафуют, тут тысяча разрешений и сертификатов нужна. С моими объемами производства дизеля они никогда не окупятся», – сокрушается Леонтьев.

А что насчет масштабного производ­ства на больших предприятиях? Такие заводы в России уже строятся. Например, немецкая компания Prokon Energiesysteme GmbH выкупила участок в 12 га в Краснодарском крае. Планируемый объем инвестиций – 15 млн. евро. По словам директора совместного предприятия «Прокон-Кубаньрапс» Ивана Обуховского, строительство завода нач­нется весной. Весь производимый заводом биодизель будет поставляться в Германию. Внутри России – проблемы со сбытом.

Как сказал владелец заправочной колонки в ближнем Подмосковье Андрей Столяров: «И куда я его дену? Сертификата у этого товара нет. Если начну подмешивать его в обычный дизель – так первая же проверочная комиссия обвинит в фальсификации горючего. Вот если появится документ, где будет сказано, сколько биодизеля можно добавлять в топливо, производители получат сертификаты – тогда и поговорим».

Программа поддержки биодизеля, аналогичная европейским, в России, безусловно, появится. Очевидно, ее будет лоббировать Минсельхоз. Тогда и сертификаты появятся. Не станет дело и за производителями. По оценке эксперта агентства АПК-Информ Натальи Нетесса, уже сейчас потребностей страны на биодизель достаточно, чтобы полностью загрузить 10 предприятий мощностью 50 тыс. тонн в год каждое.

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