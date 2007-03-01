Внимание! Индейки атакуют!

Ростовский мечтатель (антиобломов)

Жил-был человек. Ничто ему не мешало наслаждаться плодами трудов праведных. Ресторан, построенный вместе с друзьями, собственными руками, в центре города Шахты Ростовской области есть? Есть. Первый супермаркет в СевероКавказском регионе есть? Есть. Крупнейшая в области оптовая фирма по торговле алкогольной продукцией есть? Есть. Но, видимо, опыт стройбата времен армейской срочной службы и инженерно-механическое выс­шее образование сделали дело. Вадим Ванеев, ныне генеральный директор компании «Евродон», вновь ввязался в строительство. И по российским меркам - грандиозное.

В 2001 году в ванеевской голове прочно засела идея выращивать индеек. «На меня смотрели как на больного человека. Какая индейка? Посмотри - где индейки, а где Россия!» Долго пришлось ходить по банкирам, искали деньги. Собственных ресурсов на масштабный проект катастрофически не хватало. Счет идет на сотни и сотни миллионов рублей. Сначала партнерские отношения возникли с Внешторгбанком, потом перешли во Внешэкономбанк. И по сей день в стратегических планах компании ВЭБ занимает главное место. Интересно, что банк, который обычно финансирует проекты при условии наличия контрольного пакета в собственных руках, изменил правилам. Общий объем инвестиций составил 38,2 млн. евро.

Следующим этапом реализации проекта стали обучение, поиск и освоение передового зарубежного опыта. Ряд технологий заимствовали в Израиле, породу выбрали канадскую, присмотрелись к польской, английской и французской организации производства и сбыта. Знатоков сложной и малознакомой на российских просторах птицы собирали по всему СНГ. Евгения Хлопкова, главный технолог по переработке, - из Москвы, кореец Александр Пак, директор по производству, был «соблазнен» в Узбекистане. В Ростовском агроуниверситете уже начинают готовить специалистов для работы в перспективном бизнесе.

Результат - завершен первый этап строительства птицекомплекса мощностью 11,2 тыс. тонн мяса в год. Осенью прошлого года заработало производство по переработке мяса индейки, на выходе готовый к реализации продукт. В начале февраля совершили пробный пуск собст­венного завода по производст­ву комбикормов. Все объекты построены «с нуля» и начинены самым передовым западным оборудованием.

Кто поддержит продовольственную независимость России?

Что является главным для успешного ведения бизнеса в России сегодня? Чтобы власти не мешали. С этим у Ванеева в Ростовской области все в порядке. Но что необходимо для благополучного старта такого мегапроекта? Содействие государства.

Например, проект вышел за рамки сметы, подорожал. 40 километров электросетей компании пришлось прокладывать самостоятельно. А еще тянуть газ, воду на каждый из десятка объектов, разбросанных по Октябрьскому району Ростов­ской области. Подводили дороги. Тогда почему не построили компактно? Ведь расходы на инфраструктуру были бы куда ниже. «Мировые стандарты биобезопасности. Объекты располагаются на расстоянии 2-5 км друг от друга. А случись инфекция, птица заболеет, и что, из-за одного случая все стадо под нож пускать? Так мы и карантин обеспечим, и у разбитого корыта не останемся», - констатирует Ванеев.

И когда приезжали западные партнеры, немцы-индюшатники схватились за головы: «Это все вы строили?!» - «Ну да. А у вас как?» - «Мы просто подключились и все...» Германским труженикам АПК об инфраструктуре думать не надо. Тебя подключают, и ты просто платишь за услуги, ватты и киловатты, кубометры и декалитры. Ты для энергосбытовых и газораспределительных компаний герр или там месье Потребитель. А о дорогах к объектам позаботятся местные власти - налоги от бизнеса совсем не лишними будут в казне.

Зато сегодня визиты высокопоставленных московских гостей на берега Дона редко обходятся без демонстрации ярко-синих птичников и производственных строений «Евродона». А генеральному директору Ванееву вовсе не жалко поделиться с властью славой самого высокотехнологичного предприятия агросектора. Вот включили в нацпроект «Развитие АПК» - замечательно! Как-никак, федеральный бюджет и область теперь компенсируют компании по ряду кредитов банковскую процентную ставку.

Прирученные динозавры

Некоторым породам бойцовых собак купируют уши. Чтобы в драке не повредили. Птенцам индейки, напротив, подрезают клювы. Иначе никак. «Агрессивная птица, - говорят птичники. - Расклевывать собратьев начинает на второй день после того, как вылупится из яйца». Оно и понятно - ДНК индейки на 100% совпадает с ДНК трицератопса - динозавра, населявшего территорию Земли 65 млн. лет назад. И при всей кровожадности птица чрезвычайно подвержена стрессам. При перевозке теряет в весе до 100 граммов. По поведению индейки мало отличаются от овец - такие же пугливые и стадные. Резкий хлопок может погубить половину стада.

Если в птичнике их не разделить перегородками, многотысячная толпа индюшек по какой-то внутренней команде метнется в одном направлении и создаст «ходынку» местного масштаба.

Любимая шутка Вадима Ванеева - зайти в птичник, где собраны к вывозу 3500 взрослых самцов, и громко скомандовать: «Здравствуйте, товарищи!» - и в ответ неизменно обрушивается дружный и оглушающий клекот индюков, переливающийся по всей 180-метровой длине птицефермы. Просто смотр войск!

В инкубатор и к молодняку вход запрещен для всех - «С деть­ми работаем!». Наверное, это самая чистая работа в сельском хозяйстве. На всех фермах особые, космические медицинские требования. И к персоналу, и к подопечным. Душ, дезинфекция, свежевыстиранные комбинезоны на входе для каждого работника.

Удивительно - никакого запаха. Ни снаружи, ни внутри. Обычную птицеферму можно определить по «аромату» за три версты. А тут его нет, и все... И ни одного лишнего человека. Кажется, что птицефермы существуют сами по себе, без человеческого участия. Видеокамеры и компьютерный контроль всех объективных показателей - от температуры в птичнике до количества поступившего корма - выводятся на мониторы каждой птицефермы и дальше. Мониторы с этими данными настоятельно просят не снимать - уже есть свои ноу-хау, и возможным конкурентам подарки делать никто не собирается.

Из шахт в птичники

Руководство всеми объектами осуществляется из офиса в шахтерском городке Каменоломни. И основа работников «Евродона» отсюда же. 600 рабочих мест в депрессивном городке - это не шутка. Шахты стоят, работы нет. Здоровенные мужики на рынках себя не нашли, многие оставили семьи и отправились искать лучшей шахтерской доли в другие регионы страны.

А в цехе переработки как раз нужны крепкие руки - 22 тонны 30-килограммовых тушек индюков подвешивает за смену на крюки рабочий в самом начале конвейера. Дальше тушка худеет - «полугрудки», каждая по 4 килограмма, в одну сторону, крылья в другую... В дело идет даже остов, скелет - перемалывается в костную муку и добавляется в комбикорма.

Строитель и ресторатор Вадим Ванеев не скрывает желания и здесь стать первым, но мас­штаб уже не областной, а, скорее, континентальный. В планах занять 90% российского рынка и начать экспансию в Европу. 210 тыс. тонн мяса «на выходе» - самое позднее к 2011 году! И тогда Россия торжественно вступит в элитный клуб мировых производителей индюшатины. А на мировом рынке уже появился новый бренд - «Индолина».

Конкурентов у ростовской индейки много, те же бразильцы. «Бразильская птица выращена на сое. Наша на зерне. И у евродоновской индейки вкус другой, благородный. Это отмечают рестораторы», - горячится Виталий Суховеев. Конкурировать, конечно, с бразильцами трудно - у них нет зимы, газ для отопления не нужен. Кормовая база круглогодичная. Зато Ростовская область зерном не обижена. А в ближайшее время будут строить собственный завод по производству сэнд­вич-панелей, из которых возведены все сооружения компании. Импортные обошлись дорого. Производство на месте сэкономит средства при строительстве второй очереди мегакомплекса и позволит получать дополнительную прибыль при продаже панелей «на сторону». В планах - довести количество рабочих мест в компании до 1500.

Справка «АН»:

Побочная, но не менее амбициозная задача - приручить рядового отечественного «едока» к индейке. У нас в расчете на душу населения в год потребляется 370 граммов этого мяса, в основном импортного. Для сравнения: ближайший сосед, Польша, потребляет 5,5 кг мяса индюшки на человека, в США этот показатель еще выше - 8 кг. Знаменитый День благодарения без праздничной индейки невозможно представить.

Жители развитых стран, зацикленные на собственном здоровье, давно разобрались в продуктах из индейки. Они диетические, не вызывают аллергии и почти без холестерина. Потому индейка подходит и для детского питания. А количество жира даже в самой «постной» телятине в 4,5 раза выше, чем в индюшатине.

Кстати, никаких религиозных противопоказаний по индейке также не существует. Так что в мусульманских странах, Юго-Восточной Азии и Израиле «индейское» мясо в почете. Дело за Россией.