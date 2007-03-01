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Лимитрофы

Лимитрофы – это не ругательство. Это – судьба. Это – диагноз. Это – наваждение.

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ПАСТУХОВ ]

Лимитрофы
В. Пастухов

...В неудачах виня буржуАзию
И целуя Европу в «дерьер»,
Осторожно косятся на Азию
И дрожат перед СССР.

Александр Вертинский 

Судьба

 Положение лимитрофов мало изменилось с античных времен. Вот как описывает его историк Нейл Фолкнер на примере судьбы Армении, этой «Польши Древнего Востока», предмета раздора между Римом и Парфией: «Здесь великие дер­жавы занимались интригами, маневрировали и устраивали заговоры, подкупали и предавали царьков... иногда присылали войска «для поддержания мира», а иногда сами подливали масла в огонь, создавая кровопролитные локальные стычки. Время от времени эти интриги прерывались полномасштабными вторжениями. И возможностей для прекращения всего этого практически не было. Великие державы вынуждены были вести борьбу друг с другом в стремлении не допустить преобладания соперника».

 Несвобода - это судьба народов, зажатых между могущественными цивилизациями. Выбор, предоставляемый им историей, невелик, они могут позволить себе лишь предпочесть одну «несвободу» другой. Несвобода, однако, несвободе рознь. «Золотая клетка», конечно, тоже не курорт, но по сравнению с тюремной камерой выглядит неплохо. У ее обитателей может даже родиться иллюзия полной независимости.

Диагноз

 Быстрое и достаточно безболезненное перемещение из камеры в клетку может привести к эйфории. Бывают, конечно, тяжелые клинические проявления. Так, на заре «незалежности» в одной из западноукраинских газет, симпатизирующих радикальному национальному движению, была опубликована статья, в которой автор неожиданно соглашался с тем, что в самой идее империи есть много рационального, но при этом утверждал, что центром такой империи должен быть не Санкт-Петербург и тем более не Москва, а Львов. Но это редко, чаще заболевание протекает в менее выразительных формах и характеризуется избыточной агрессивностью в отношении России и навязчивой идеей о европей­ском будущем. Диагноз легко определяется благодаря ярко выраженному синдрому - стремлению построить национальное самосознание «от обратного», то есть «от России». Случаи выздоровления редко, но встречаются. Можно перестать быть лимитрофом и стать развитым небольшим государством с независимой внешней и внутренней политикой. Такой путь проделала Финляндия, сумевшая принять свою историю такой, какая она есть. Финны научились главному: строить свое национальное самосознание не через негатив - отрицание русской оккупации, а через позитив - понимание и высокую оценку своей национальной идентичности. Но это нелегко и требует самого дорогого лекарства - времени. Пока это время не пришло.

Наваждение

 Русская колонизация всегда была больше политической, чем экономической. Россия чаще присоединяла территории от безысходности, чем от жадности. Это похоже на вечное выравнивание линии фронта: чтобы не отдать свое, приходилось прибирать к рукам чужое (Северный Кавказ). Зачастую «присоединяемые» упрашивали Россию взять их под опеку, вопреки желанию самой России, вовсе не стремившейся втянуться из-за них в новую войну с соседями (Украина, Грузия). Поэтому в созданной русскими колониальной системе экономическая эксплуатация метрополией своих окраин (именно окраин, так как колонии для России никогда не были «заморскими территориями», а сразу же становились ее неотъемлемой частью, благодаря чему население империи активно смешивалось) играла очень несущественную роль. Скорее, метрополия постоянно дотировала колонии, поддерживая в них искусственно более высокий уровень жизни, чем в самой России.

 В советские времена вся страна ездила «отовариваться» в Прибалтику и отъедаться на Украину... Как следствие, психологически русский человек привык ощущать себя кем угодно, только не колонизатором. Россия была уникальной империей, в которой жители метрополии вечно завидовали жителям колоний и, несмотря на свое политическое господство, в экономической жизни ощущали себя людьми «второго сорта». Однако обитатели национальных окраин испытывали к русским, как сейчас модно выражаться, «асимметричные чувства». Они ненавидели их вдвойне... Во-первых, как колонизаторов. Во-вторых, как «нищих и грубых» колонизаторов. В этом взаимном «отталкивании» и состоит объяснение безболезненного краха советской империи. Расставание метрополии с колониями было обоюдно желанным. Почти как у Лермонтова: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». В тот момент, когда в Киеве по Крещатику люди ходили с плакатами «Москали съели наше сало», в Москве младореформаторы доказывали, что советские республики - гиря на шее экономики России. Да что младореформаторы, сам Александр Исаевич убеждал избавиться от нахлебников, пьющих кровь из рус­ского народа. То, что «нахлебники» уйдут со своими землями, никого не волновало. В России земель много. А главное, все напрочь забыли, для чего, собст­венно, Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая эти земли присоединяли. Вспомнить приш­лось быстро. «Освободившись от балласта», Россия геополитически вернулась в свой XVII век, оказавшись отрезанной от основных внешних рынков алчными посредниками. Лимитрофы стали политическим наваждением России XXI века.

Прогноз

 Прогноз неутешителен. Полностью проблема может быть решена либо обратным политическим поглощением лимитрофов, либо изменением основного направления экспорта нефти и газа - из Европы в Азию. И то и другое если и возможно, то лишь в очень отдаленной перспективе. Это значит, что в течение длительного времени Россия будет больше зависеть от транзитной политики лимитрофов, чем лимитрофы будут зависеть от поставок российских энергоносителей. Эта зависимость «сильного» от «слабого» возможна благодаря наличию «третьей силы» в лице Запада, который в любом конфликте играет на стороне лимитрофов против России, поскольку это отвечает интересам его безопасности.

 Парадоксальность положения России в том, что ей сегодня надо бороться не столько «против» лимитрофов, сколько «за» них, отвоевывая их обратно у Европы. Отношение же лимитрофов к России и Западу сегодня лучше всего можно выразить старой шуткой Михаила Жванецкого: «Представьте себе тяжелое положение начальника телефонной станции, к которому пришли два совершенно одинаковых инвалида, но один к тому же дает пятьсот рублей». И здесь мы подходим к прин­ципиально важному пункту. Миллиарды дотаций, которые якобы дает Россия за счет льготных цен на нефть и газ, никто не видит, они растворяются в обезличенном бюджете бывших сателлитов. А вот «пятьсот рублей», которые дает Запад, всегда доходят точно до адресата - до национальных элит.

 Запад легко и, главное, очень дешево может противостоять России, контролируя компактную элиту, а не миллионы политических статистов. И пока Россия сама не научится работать с элитами, создавая свои фонды развития и поддержки, предоставляя возможность получать в России образование, поддерживая культурные связи, ей не останется ничего другого, как «греть политический воздух» своими миллиардами. Это налог на 1991 год, может быть, несправедливый, но такой же неизбежный, как ханский ясак или как Брестский мир. И будет хорошо, если полученный исторический урок пойдет России впрок.

Правильнее было бы подкупать лидеров соседних государств, чем поддерживать их экономику?

спросили мы граждан России

Светлана Ковалева, 34 года, работница ЖКХ, Нижний Новгород:

 - Подкупать - это совсем уж дикарские методы. К тому же аппетиты тех, кого подкупают, очень сильно растут во время еды. Так что - лучше поддер­живать экономику: и цивильно, и нам польза от экономического сотрудничества.

Виктор Зильберман, 52 года, дизайнер, Санкт-Петербург:

 - Я в принципе не очень понимаю - чем подкуп целой страны (в смысле - поддержка ее экономики) отличается от подкупа одного не вполне честного правителя. Разве что покупать лидеров - это гораздо более дешевый и эффективный способ приручения. Некоторые мировые державы (не будем показывать пальцем) только так и поступают. И процветают. Пора и нам брать с них пример. Кстати, можно ведь и собственный хороший опыт вспомнить: Куба! Лично Фиделю Кастро никто, наверное, взяток не давал - но ведь его наверняка ПОДКУПАЛО то, как трепетно советское руководство относилось к его стране!

Виктор Родионов, 58 лет, ветеран милиции, Оренбург:

 - На каком-то этапе дейст­вительно легче подкупать соседних правителей, но потом настанет момент, когда придется подкупать других, третьих и так до тех пор, пока не будет куплена вся страна. Дешевле объявить войну или опустить «занавес».

Федор Рейнер, 23 года, инженер частного автопредприятия, Волгоград:

 - Может, и был бы смысл подкупать лидеров - если бы они в соседних государствах так часто не менялись. К тому же страна, имеющая руководство, которое берет взятки, может рассчитывать на революцию.

Нина Стреленко, 51 год, преподаватель физкультуры, Моск­ва:

 - Я вообще не понимаю - зачем нам поддерживать чью-то там экономику? У нас что, своя собственная уже крепко на ногах стоит? Лучше сейчас все силы ей отдать - а дальше посмотрим.

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