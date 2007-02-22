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Подарки любимым мужчинам

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, ведущая программы «Татьянин день» на канале «Домашний», директор компании «TREST «В» ]

Подарки любимым мужчинам
Мне известен секрет: мужчины, как и женщины, обожают получать подарки, даже если они символические. К счастью, я очень люблю делать подарки.
 
Чем я руководствуюсь, когда их выбираю? Стараюсь понять, что человеку больше всего хочется и чего не хочется наверняка. Мой папа, например, предпочитает практичные подарки. Ему можно подарить набор инструментов, которому он будет рад. К тому же он очень любит хорошую парфюмерию.
 
А сын Дима считает, что парфюм, даже самый дорогой, не подарок. По его мнению, если хочешь откупиться от человека, то покупаешь духи или туалетную воду. Ему гораздо приятней получить новый диск или что-то для компьютера.
 
Муж любит хорошие сигары и дорогие напитки. Но я считаю, что главное – это внимание со стороны любимой женщины. Романтический ужин для сильной половины – самый лучший подарок. Свечи, аромат домашних блюд, рядом родной человек... разве это не прекрасно?!

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