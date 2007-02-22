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Как пережить мороз?

и не растерять красоту

№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Как пережить мороз?
Чашка чая поможет сохранить свежесть кожи

За порогом - арктика, в комнате - пустыня

Даже небольшой мороз для кожи - очень большой стресс. При минусовой температуре сосуды сужаются, и кровоток и обмен веществ замедляются, поэтому кожа стремится не столько выделить, сколько сохранить - прежде всего тепло. Из-за того что кровь в буквальном смысле слова отливает от лица, мы выглядим более бледными. А еще на фоне бледных щек становятся более заметными «звездочки» - мелкие сосудики, которые полопались из-за резкого перепада температур, когда мы из тепла попадаем на холод или, наоборот, с мороза ныряем в тепло.

Вторая зимняя проблема - сухость. Мороз и ветер вымораживают и выдувают влагу с поверх­ности кожи. Это на улице. Но и в помещении нам вряд ли станет лучше - батареи топят интенсивнее, лампы горят почти целый день. Cухо и жарко. Кожа, стремясь защититься от этих неприятностей, грубеет - клеточки эпидермиса отмирают быстрее - и начинает шелушиться.

«Чашку кофею я себе горячего налью»

Специалисты подсчитали, что в морозный день наша кожа может терять до литра (!) жидкости - больше, чем в разгар пляжного сезона. Понятно, что никакие кремы, лосьоны и маски такое количество жидкости не восстановят. Поэтому день надо начинать не с умывания или притирок, а с хорошей чашки чая, кофе, сока или простой кипяченой воды - нужно помочь организму наладить водно-солевой баланс.

А в офисе (или дома) стоит держать под рукой флакончик с термальной (или обычной минеральной, но без газа) водой и время от времени устраивать лицу «душ» - так мы будем бороться с сухим воздухом. За макияж не волнуйтесь - он от этого душа не пострадает. Наоборот, профессиональные визажисты именно так его и закрепляют.

Попили? Переходим к наружным водным процедурам. Ограни­чимся обычным умыванием. И - обязательно защитный крем. Да пожирнее - все увлажняющие препараты оставим на вечер. Но даже густой питательный крем надо наносить не позднее чем за 1 час до выхода на улицу. Излишки (то, что не впиталось) лучше удалить салфеткой. Если крем не успеет как следует впитаться в кожу, на морозе содержащаяся в нем влага начнет испаряться. Как результат - возможность обморожения и риск травмировать кожу.

Что необходимо делать зимой, так это макияж. Причем по всем правилам - сперва наложить на лицо базу, затем - тональный крем, сверху - пудру. У многих девушек, когда они заходят в теплое помещение, лицо покрывается красными пятнами - кровь по сосудам начинает течь интенсивнее, но происходит это неравномерно. «Мно­гоуровневый» макияж эту неприятность если не совсем спрячет, то уж точно сделает менее заметной. А слои тона и пудры послужат дополнительной защитой для кожи.

Какой тональный крем выбрать - более густой или флюидный (жидкий)? Консистенция его не так важна - внимание нужно обратить прежде всего на состав. Зимой лучше пользоваться тональными кремами на жировой основе. Пудру выбираем рассыпчатую, а тушь - водостойкую, чтобы она не потекла от горьких зимних слез. И без губной помады на улицу - ни шагу. А еще лучше - блеск для губ. Ведь помада, особенно суперустойчивая, высушивает
нежную кожу губ, а блеск - это и стильно, и полезно.

Соль и лимон

Вечер - время, когда можно наконец заняться собой и помочь коже снять стресс. Удалить отмершие клеточки эпидермиса помогут пилинги. Лучше всего сделать это при помощи солевых пилингов, сделанных на основе масла. Соль аккуратно удалит мертвые клетки, а масло подпитает истощенную кожу и образует на ее поверхности легкую защитную пленку.

После пилинга можно наложить на лицо легкий увлажняющий крем.

Отбеливающие маски на основе глины или фруктовых кислот лучше отложить до весны - они еще больше сужают поры. Зато питательные, успокаивающие и расслабляющие маски придутся как нельзя более кстати. Хороший эффект дают всевозможные травяные настои: ромашку или цветы липы заваривают кипятком, дают настояться, процеживают и затем протирают лицо настоем несколько раз в день, особое внимание уделяя тем зонам, которые на морозе краснеют сильнее. Обладательницам сухой кожи помогут маски из картофеля (сырого или в виде пюре - его, тепленькое, накладывают на лицо, держат, пока не остынет, затем смывают) или соков овощей. Для этого понадобится полотняная тряпочка. В ней прорезают отверстия для глаз и рта, затем смачивают в соке, накладывают на лицо и держат, пока не высох­нет. Затем лицо протирают водой, молочком или маслом.

Аргумент специалиста

Ни в коем случае нельзя делать пилинг утром. Выйти после этого на мороз с неж­ной «голой» кожей означает подписать ей смертный приговор. Не стоит делать пилинг чаще одного раза в 7-10 дней, даже если за одну процедуру вы не достигнете желаемого эффекта. «Поскрабить» можно не только лицо, но все тело, особое внимание уделив локтям и коленям - там кожа сохнет быстрее всего.

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