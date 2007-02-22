Кузбасс поздравляет защитников Отечества

23 февраля – День защитника Отечества. Это – поистине всенародный празд­ник. Он олицетворяет силу и мощь рус­ского оружия, самоотверженное служение Родине, признание великих заслуг российского воинства перед государ­ством.

А сегодня мы гордимся тем, что наша армия является продолжателем славных традиций, накопленных многими поколениями защитников Отечества.

В Кузбассе с уважением относятся к людям в погонах. Всем воинским подразделениям, расположенным на нашей территории, помогаем транспортом, оборудованием, продовольствием. Шефствуем над экипажем атомной подводной лодки «Кузбасс» Тихоокеанского флота и над пограничной заставой «Аргамджа» (Алтайский пограничный отряд).

Предмет особой нашей заботы – ветераны войны, семьи погибших военнослужащих. Всем выплачиваем кузбасские пенсии, организуем отдых и лечение; нуждающихся – обеспечиваем жильем. Будем делать для них все что можно и дальше.

Желаем всем, кто выполнил свой воинский долг, и тем, кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, а также их родным и близким доброго здоровья, счастья и благополучия, мира и тепла в доме.