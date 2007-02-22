Промышленники задумались о пенсионерах

Более привлекательными для РСПП выглядят предложения «Единой России». Тем более многие из проектов очень похожи на те, которые выдвигали в свое время промышленники и предприниматели. Союз предлагает не сворачивать с пути пенсионной реформы. Но необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы разъяснять народу – в чем ее смысл и что надо делать, чтобы получать достойную пенсию, и на это надо затратить не один год. «В Казахстане в течение 3 лет вели разъяснительную работу среди населения о том, как увеличить накопления, чтобы в старости безбедно сущест­вовать. Так там теперь пенсионеры не знают, куда свои деньги деть. А у нас такое впечатление складывается, что делалось все, чтобы люди свои деньги во Внешэконом­банке оставили. Ведь не было никакой рекламы», – считает Леонид Федун.

Что касается базовой части пенсии, то схема должна быть такова: выдавать ее не всем людям, а перевести в разряд госпособий для тех, кто по каким-то причинам не смог заработать пенсию. Тогда и бюджет Пенсионного фонда сразу станет бездефицитным. Около 30% нагрузки с дефицита фонда снимет и принятие закона о профессиональных пенсиях, который после первого чтения уже в течение 6 лет пылится в стенах Госдумы. Блокируют его в основном работодатели, которые считают, что, отчисляя из своих фондов дополнительные средства, они теряют огромную прибыль. «Можно пойти по примеру ЛУКОЙЛа, где стимулируется накопительная часть пенсии дополнительными отчислениями. К примеру, вы отчисляете на свой пенсионный счет 4%, а компания вам добавляет еще 2%. Ведь работодатель извлекает благодаря работе этих людей прибыль, пусть и платит за них», – поясняет г-н Федун. Но, чтобы всколыхнуть работодателей, надо ввести налоговые льготы.

Справка «АН»