Промышленники задумались о пенсионерах
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]
По мнению руководителя рабочей группы по пенсионной реформе РСПП Леонида Федуна, если идти по пути, предложенному «Справедливой Россией», то у государства на такие цели денег едва ли хватит. Их идея – довести за счет госбюджета коэффициент пенсионного замещения до 70%. Это когда средняя пенсия будет составлять 70% от средней зарплаты. Но они вовремя спохватились и снизили эту цифру практически вдвое – до 40%. Столько же рекомендует статья 102 Международной организации труда. Тем не менее и это пока для российской экономики неподъемно. Лет семь назад коэффициент замещения был около 30%, сегодня он составляет 25%, а лет через десять, если ничего не менять, будет 17%.
«Одна из причин такого спада – демографический кризис. Количество пенсионеров увеличивается, а тех, кто переводит отчисления из своей зарплаты на текущие расходы Пенсионного фонда, стремительно падает. Сегодня на одного работающего, включая гастарбайтера, приходится 1,5 пенсионера. А нашим детям придется работать уже за двоих», – говорит г-н Федун.
В 2003 году на информирование о сути пенсионной реформы из федерального бюджета выделили 163 млн. рублей. Однако их решили сэкономить и отказались от разъяснительной кампании. В 2004 г. предполагалось выделить 40 млн. рублей, но и они не были использованы.
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