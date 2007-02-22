//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Промышленники задумались о пенсионерах

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Промышленники задумались о пенсионерах
Леонид Федун знает, как пойдет реформа

По мнению руководителя рабочей группы по пенсионной реформе РСПП Леонида Федуна, если идти по пути, предложенному «Справедливой Россией», то у государства на такие цели денег едва ли хватит. Их идея – довести за счет госбюджета коэффициент пенсионного замещения до 70%. Это когда средняя пенсия будет составлять 70% от средней зарплаты. Но они вовремя спохватились и снизили эту цифру практически вдвое – до 40%. Столько же рекомендует статья 102 Международной организации труда. Тем не менее и это пока для российской экономики неподъемно. Лет семь назад коэффициент замещения был около 30%, сегодня он составляет 25%, а лет через десять, если ничего не менять, будет 17%.

«Одна из причин такого спада – демографический кризис. Количество пенсионеров увеличивается, а тех, кто переводит отчисления из своей зарплаты на текущие расходы Пенсионного фонда, стремительно падает. Сегодня на одного работающего, включая гастарбайтера, приходится 1,5 пенсионера. А нашим детям придется работать уже за двоих», – говорит г-н Федун.

Более привлекательными для РСПП выглядят предложения «Единой России». Тем более многие из проектов очень похожи на те, которые выдвигали в свое время промышленники и предприниматели. Союз предлагает не сворачивать с пути пенсионной реформы. Но необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы разъяснять народу – в чем ее смысл и что надо делать, чтобы получать достойную пенсию, и на это надо затратить не один год. «В Казахстане в течение 3 лет вели разъяснительную работу среди населения о том, как увеличить накопления, чтобы в старости безбедно сущест­вовать. Так там теперь пенсионеры не знают, куда свои деньги деть. А у нас такое впечатление складывается, что делалось все, чтобы люди свои деньги во Внешэконом­банке оставили. Ведь не было никакой рекламы», – считает Леонид Федун.
 
Что касается базовой части пенсии, то схема должна быть такова: выдавать ее не всем людям, а перевести в разряд госпособий для тех, кто по каким-то причинам не смог заработать пенсию. Тогда и бюджет Пенсионного фонда сразу станет бездефицитным. Около 30% нагрузки с дефицита фонда снимет и принятие закона о профессиональных пенсиях, который после первого чтения уже в течение 6 лет пылится в стенах Госдумы. Блокируют его в основном работодатели, которые считают, что, отчисляя из своих фондов дополнительные средства, они теряют огромную прибыль. «Можно пойти по примеру ЛУКОЙЛа, где стимулируется накопительная часть пенсии дополнительными отчислениями. К примеру, вы отчисляете на свой пенсионный счет 4%, а компания вам добавляет еще 2%. Ведь работодатель извлекает благодаря работе этих людей прибыль, пусть и платит за них», – поясняет г-н Федун. Но, чтобы всколыхнуть работодателей, надо ввести налоговые льготы.
 
Справка «АН»

В 2003 году на информирование о сути пенсионной реформы из федерального бюджета выделили 163 млн. рублей. Однако их решили сэкономить и отказались от разъяснительной кампании. В 2004 г. предполагалось выделить 40 млн. рублей, но и они не были использованы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//В мире

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его команда несут ответственность за начало военного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил киевский политический эксперт Даниил Богатырев.

//В мире

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Лондон в случае угрозы тюремного заключения на родине. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//В мире

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Украинский эксперт Вадим Хомаха рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы вернуть под свой контроль Донбасс. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в интернете.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

Облако радиации распространяется, а в России станции мониторинга перестали выходить на связь после взрыва под Северодвинском

Облако радиации распространяется, а в России станции мониторинга перестали выходить на связь после взрыва под Северодвинском

Сразу же после взрыва на военном объекте в Северодвинске две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали отправлять свои данные международным организациям. Наблюдатели продолжают ждать отчетов

//Здоровье

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Специалисты, проводящие исследования в области здравоохранения, определили ранний признак развития инфаркта миокарда в ближайшем будущем. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах прессы.

//Происшествия

Крыса покусала сотрудника столичного супермаркета

Крыса покусала сотрудника столичного супермаркета

В московскую больницу доставили сотрудника одного из столичных супермаркетов, на которого напала крыса на рабочем месте. Отмечается, что инцидент произошёл в магазине на Совхозной улице 17 августа.

//Новости партнеров

//Общество

Водители и подмосковные зоозащитники спасли собаку, которую тащили по шоссе, привязав к авто

Водители и подмосковные зоозащитники спасли собаку, которую тащили по шоссе, привязав к авто

В эти выходные на одной из московских дорог заметили, как водитель привязал собаку к машине и тащит алабая прямо по проезжей части. У собаки были изранены лапы, она не могла идти

//В мире

В США новую болезнь лёгких связывают с вейпом

В США новую болезнь лёгких связывают с вейпом

В Соединённых Штатах любители вейпить столкнулись со странной болезнью лёгких. На данный момент зафиксировано уже 94 случая заболевания в американских 14 штатах.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Питере из окна дома выкинули двух щенков

В Питере из окна дома выкинули двух щенков

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Согласно источнику, в воскресенье, 18 августа, неизвестный выбросил из окна двух щенков.

//В мире

Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставке топлива Черноморскому флоту

Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставке топлива Черноморскому флоту

Стало известно об аресте в Украине танкера Mriya, который якобы поставляет топливо для Черноморского флота в Севастополь. Отмечается, что 11 августа на борту судна прошли обыски.

//В мире

Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

Дебаты в Рижской думе продолжаются. Два кандидата в градоначальники пытаются убедить присутствующих, что только они могут «дать жизнь» столице Латвии. Два кандидата – Олег Буров и Виестурс Зепс.

//Происшествия

Два ребёнка упали в реку в Ставропольском крае, один погиб

Два ребёнка упали в реку в Ставропольском крае, один погиб

В понедельник, 19 августа, двое маленьких детей упали в реку в Пятигорске. Отмечается, что двухлетнего ребёнка удалось спасти и отправили в больницу, а трёхлетний погиб на месте.

//Шоу-бизнес

Собчак научила определять, чего боятся кумиры миллионов

Собчак научила определять, чего боятся кумиры миллионов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что определить тайные страхи знаменитостей можно довольно легко – стоит лишь взглянуть на их фотографии.

//Шоу-бизнес

"Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

"Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

Режиссер Константин Богомолов вспомнил про драку с актёром Максимом Виторганом, которая произошла из-за телеведущей Ксени Собчак в январе. Знаменитость признался, что не умеет решать вопросы кулаками, а за грубые слова всегда извиняется.

//Новости партнеров

//Общество

Почему в России стали реже жениться?

Почему в России стали реже жениться?

В России молодые люди предпочитают сожительство вступлению в брак. С каждым годом всё меньше пар решаются узаконить свои отношения. Специалисты нашли несколько причин, объясняющих подобные тенденции.

//Наука

Эксперименты над человеком не остановить: биоэтика уступает научным и коммерческим интересам

Эксперименты над человеком не остановить: биоэтика уступает научным и коммерческим интересам

Японские учёные официально объявили о планах выращивания человеческих клеток в эмбрионах мышей и крыс с целью дальнейшей пересадки их суррогатным животным. Испанские же специалисты рассказали на днях об удачном эксперименте по созданию химеры (гибрида) человека и обезьяны.

//В мире

Саудовская Аравия хочет построить сверхгород будущего посреди пустыни

Саудовская Аравия хочет построить сверхгород будущего посреди пустыни

Это не первый парадайз-сити, задуманный саудитами. Еще в 2005 году шейхи КСА заявляли о планах построить мегагород на берегу Красного моря, но планы так и остались на бумаге.

//Общество

У мусоровоза в Севастополе отказали тормоза: 15 машин повреждены

У мусоровоза в Севастополе отказали тормоза: 15 машин повреждены

Авария в районе севастопольской Молочной балки у спуска на улицу Шабалина собрала больше десяти машин, которые разбросаны вдоль дороги

//Происшествия

Студент выпал из окна дома в Москве

Студент выпал из окна дома в Москве

В понедельник, 19 августа, в Москве из окна третьего этажа съемной квартиры на Рязанском проспекте выпал 17-летний подросток. Отмечается, что молодой человек был совершенно голый.

//Здоровье

Семена льна оказались опасными для жизни

Семена льна оказались опасными для жизни

Любителям здорового питания давно знакомы семена льна, которые благотворно влияют на организм и внешний вид. Однако учёные заявили: привычный многим продукт может стать причиной сильного отравления.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму
3

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

"Он был тихий и спокойный, участвовал в Олимпиадах", 16 летний благополучный подросток зарубил всю семью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры