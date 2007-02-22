«Паук» держал под прицелом всю Европу

На всю жизнь запомнился пуск «Оки». Тяжелый 40­-тонный тягач вез семитонную ракету со скоростью 60 км в час. Экипаж ракетного комплекса был всего три человека.

Прицеливание происходило не больше минуты. И вот ракета, тогда снаряженная пустой болванкой, ушла в небо. Через короткое время она попала, как говорят ракетчики, точно в колышек. Цель, расположенная за 400 км от места пуска, была поражена. Ракетный комплекс «Ока», или, по западной терминологии, SS­-23 «Паук», мог нести и кассетные боеголовки, в том числе ядерные.

– Он держал под прицелом всю Европу, – говорит его создатель, знаменитый конструктор Сергей Непобедимый. Когда на Западе приступили к разработке программы противодействия ракетам «Ока», оказалось, что затратить на это придется не менее 100 млрд. долл. С «Окой» мы опередили американцев на целую эпоху. По принятым техническим решениям и их исполнению этот ракетный комплекс являлся уникальным и не имел аналогов в мире. Твердотопливная одноступенчатая ракета 9М714 могла комплектоваться боевыми частями различного типа (в том числе могла оснащаться и ядерной боеголовкой мощностью в 10–50 килотонн). Ракета с обычной БЧ имела индекс 9М714К, с ядерной – 9М714В. Сам видел, что смена головных частей производилась на стартовой позиции всего за 15 минут. «Оку» было невозможно сбить. Это было самое эффективное гиперзвуковое оружие. Так, на начальном участке тpаектopии ракета pазвивала cкopocть, в 4 pаза превышающую ckopocть звука. Управление на старте осуществлялось с помощью решетчатых аэродинамических рулей в хвостовой части ракеты. Высота баллистической траектории в наивысшей точке достигала 120 км. Cиcтема наведения позвoляла управлять пoлетoм ракеты на всем его пpoтяжении и при неoбxoдимocти c ее пoмoщью мoжнo былo oпеpативнo пеpенацелить ракету на дpугoй объект, принимая команды в полете с самолета дальней радиолокационной разведки С­50 типа «АВАКС», видящего и цель, и ракету. Система управления обеспечивала поражение как неподвижных, так и подвижных целей. При этом радиолокационная головка самонаведения обеспечивала отклонение от цели в пределах всего 30 м. Нашему «Пауку» по силам было преодолеть любую противоракетную оборону. В Гос­ЦНИРТИ под руководством Игоря Куприянова для ракет «Ока» и «Ока-У» был создан комплекс средств преодоления ПРО. После принятия на вооружение «Оки» хваленый американский ЗРК «Patriot» потерял качество противоракетного оружия. Можно ли сейчас возобновить производство «Оки»? Запросто. Ведь делаем же сегодня младшего брата «Оки» – ракетный комплекс «Искандер». Как заявил недавно наш нынешний главный ракетчик, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, в случае принятия политического решения российская промышленность и интеллектуально, и производственными мощностями способна приступить к изготовлению баллистических ракет средней дальности. Прямая речь Предательство с «Окой» аукается и сегодня Бывший председатель КГБ Владимир Крючков: - В декабре 1987 года был подписан договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под действие договора попадали ракеты, которые имели дальность полета 500 или более километров. Советский Союз располагал тогда ракетой среднего радиуса действия, которая называлась «Ока». Ракета была совершенна во всех отношениях. Она не имела аналогов ни в одной стране мира. Точность поражения удивительная. По дальности полета 400 км «Ока» никак не подходила под дейст­вие этого договора. И тем не менее Горбачев и Шеварднадзе сделали все, чтобы «Ока» была уничтожена, и советские Вооруженные силы лишились уникальной ракеты среднего радиуса действия. Согласно упомянутому договору, были уничтожены 106 пусковых установок и 360 ракет «Ока». В создании и производстве ракеты «Ока» принимали участие предприятия с общей численностью в 100 000 человек. Таким образом, их труд был выброшен в корзину. В общей сложности было уничтожено различного оборудования, в том числе в виде научно-технического задела, примерно на 5 миллиардов рублей в ценах до 1989 года. А тогда рубль стоил дороже, чем доллар. Американцы в Европе не ликвидировали, по сути дела, ни одной ракеты среднего радиуса действия, которые по своим параметрам и возможностям приближались в этом плане к «Оке». Европейское направление на Восток в результате всего этого стало открытым, беспрепятственным. Советский Союз ничего не получал взамен. Сегодня спросите любого нашего военного, и он вам ответит: «Предательская линия Горбачева и Шеварднадзе с «Окой» нам дорого аукается и сегодня».