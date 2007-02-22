«Паук» держал под прицелом всю Европу
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]
На всю жизнь запомнился пуск «Оки». Тяжелый 40-тонный тягач вез семитонную ракету со скоростью 60 км в час. Экипаж ракетного комплекса был всего три человека.
Прицеливание происходило не больше минуты. И вот ракета, тогда снаряженная пустой болванкой, ушла в небо. Через короткое время она попала, как говорят ракетчики, точно в колышек. Цель, расположенная за 400 км от места пуска, была поражена. Ракетный комплекс «Ока», или, по западной терминологии, SS-23 «Паук», мог нести и кассетные боеголовки, в том числе ядерные. Бывший председатель КГБ Владимир Крючков: - В декабре 1987 года был подписан договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под действие договора попадали ракеты, которые имели дальность полета 500 или более километров. Советский Союз располагал тогда ракетой среднего радиуса действия, которая называлась «Ока». Ракета была совершенна во всех отношениях. Она не имела аналогов ни в одной стране мира. Точность поражения удивительная. По дальности полета 400 км «Ока» никак не подходила под действие этого договора. И тем не менее Горбачев и Шеварднадзе сделали все, чтобы «Ока» была уничтожена, и советские Вооруженные силы лишились уникальной ракеты среднего радиуса действия. Согласно упомянутому договору, были уничтожены 106 пусковых установок и 360 ракет «Ока». В создании и производстве ракеты «Ока» принимали участие предприятия с общей численностью в 100 000 человек. Таким образом, их труд был выброшен в корзину. В общей сложности было уничтожено различного оборудования, в том числе в виде научно-технического задела, примерно на 5 миллиардов рублей в ценах до 1989 года. А тогда рубль стоил дороже, чем доллар. Американцы в Европе не ликвидировали, по сути дела, ни одной ракеты среднего радиуса действия, которые по своим параметрам и возможностям приближались в этом плане к «Оке». Европейское направление на Восток в результате всего этого стало открытым, беспрепятственным. Советский Союз ничего не получал взамен. Сегодня спросите любого нашего военного, и он вам ответит: «Предательская линия Горбачева и Шеварднадзе с «Окой» нам дорого аукается и сегодня».
Бывший председатель КГБ Владимир Крючков:
- В декабре 1987 года был подписан договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под действие договора попадали ракеты, которые имели дальность полета 500 или более километров.
Советский Союз располагал тогда ракетой среднего радиуса действия, которая называлась «Ока». Ракета была совершенна во всех отношениях. Она не имела аналогов ни в одной стране мира. Точность поражения удивительная. По дальности полета 400 км «Ока» никак не подходила под действие этого договора. И тем не менее Горбачев и Шеварднадзе сделали все, чтобы «Ока» была уничтожена, и советские Вооруженные силы лишились уникальной ракеты среднего радиуса действия.
Согласно упомянутому договору, были уничтожены 106 пусковых установок и 360 ракет «Ока». В создании и производстве ракеты «Ока» принимали участие предприятия с общей численностью в 100 000 человек. Таким образом, их труд был выброшен в корзину. В общей сложности было уничтожено различного оборудования, в том числе в виде научно-технического задела, примерно на 5 миллиардов рублей в ценах до 1989 года. А тогда рубль стоил дороже, чем доллар.
Американцы в Европе не ликвидировали, по сути дела, ни одной ракеты среднего радиуса действия, которые по своим параметрам и возможностям приближались в этом плане к «Оке». Европейское направление на Восток в результате всего этого стало открытым, беспрепятственным. Советский Союз ничего не получал взамен. Сегодня спросите любого нашего военного, и он вам ответит: «Предательская линия Горбачева и Шеварднадзе с «Окой» нам дорого аукается и сегодня».
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