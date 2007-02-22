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Какая армия нам нужна завтра?

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]

Какая армия нам нужна завтра?
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160
«Надо думать и о сегодняшнем дне, и, самое главное, о будущем, какая армия нам нужна завтра», – сказал бывший глава военного ведомства, а ныне первый вице-премьер, отвечающий за всю «оборонку», Сергей Иванов.
События, происходящие в мире, кардинально изменили список военных угроз. Поэтому наши Вооруженные силы должны быть подготовлены не к войне прошлого, а к войне будущего.
 
– Мы сегодня не считаем, как в советские времена, ракета на ракету. Мы уже не думаем о том, что у России должно быть больше ракет, чем у всего мира, вместе взятого, – сказал Сергей Иванов. – Мы смотрим на качество, на симметрию и технологию. Без этого нам просто не выжить.
 
В Минобороны корреспонденту «Аргументов неделi» рассказали о том, какие средства в ближайшее время будут направлены на закупки вооружений. Только в 2007 году планируется поставить на боевое дежурство 34 шахтные пусковые установки и командные пунк­ты, а также закупить более 50 грунтовых подвижных комплексов «Тополь М». Кроме того, в состав ВВС должны войти 50 стратегических ракетоносцев-­бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.
Очень важным для обороны страны станет также завершение строительства стартовых комплексов «Ангара» и «Союз-­2». С помощью новейших спутников можно полностью восстановить замкнутое периферийное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на россий­ской территории.
 
В сухопутных войсках будут полностью перевооружены 40 танковых, 97 мотострелковых и 50 десантных батальонов. Пять ракетных бригад будут оснащены новейшим ракетным комплексом «Искандер-М».
 
Уже к 2015 году будет закуплено более 100 тыс. автомобилей, а флот получит 31 корабль. Всего же в рамках программы вооружения в армии и на флоте будет заменено около 45 процентов имеющейся боевой техники.
Отметим, что за 6 лет – с 2001 по 2006 г. – финансирование национальной обороны увеличилось более чем в 3,5 раза – с 214 до 821 млрд. руб.
 
Оборонная политика

Горбачевский реликт связывает руки России

Сейчас уже мало кого удивишь сенсационными заявлениями в военной сфере. Но это поразило многих.

Россия может выйти в одностороннем порядке из договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом на днях заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский. По его словам, принятие такого решения будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона в области противоракетной обороны (ПРО).

- Договор об РСМД имеет бессрочный характер. Но возможность выхода из него существует, если одна из сторон предоставит убедительные доказательства своего выхода, - сказал Юрий Балуевский. - Сегодня такие убедительные доказательства есть: многие страны разрабатывают и совершенствуют ракеты средней дальности. Россия, к сожалению, выполнив договор об РСМД, потеряла многие системы такого оружия, которые были уникальны.

Как нам сообщили в Генеральном штабе, под нож поспешных договоренностей попали российские ракеты средней дальности РСД-10, Р-12 и Р‑14, известные в США как СС-20, СС-4 и СС-5. Со стороны США речь шла о ракетах типа «Першинг-2» и BGM‑109G. Если же говорить о ракетах малой дальности, то в СССР речь шла об ОТР-22 и ОТР-23, известных в США как СС-12 и СС-23. В США же это были ракеты «Першинг-1А». Таким образом, на момент подписания договора речь шла о ликвидации пяти типов ракет СССР общей численностью 1752 единицы и трех типов ракет США общей численностью 859 единиц.

Сейчас баллистические ракеты средней и меньшей дальности имеют многие страны, и лишь Россия и США обязались не иметь их. А это - нонсенс.

- Этот договор между СССР и США - реликт, у других стран развязаны руки, и мы этим озабочены, - сказал первый вице-премьер россий­ского правительства Сергей Иванов.

 

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