Какая армия нам нужна завтра?
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]
Горбачевский реликт связывает руки России
Сейчас уже мало кого удивишь сенсационными заявлениями в военной сфере. Но это поразило многих.
Россия может выйти в одностороннем порядке из договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом на днях заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский. По его словам, принятие такого решения будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона в области противоракетной обороны (ПРО).
- Договор об РСМД имеет бессрочный характер. Но возможность выхода из него существует, если одна из сторон предоставит убедительные доказательства своего выхода, - сказал Юрий Балуевский. - Сегодня такие убедительные доказательства есть: многие страны разрабатывают и совершенствуют ракеты средней дальности. Россия, к сожалению, выполнив договор об РСМД, потеряла многие системы такого оружия, которые были уникальны.
Как нам сообщили в Генеральном штабе, под нож поспешных договоренностей попали российские ракеты средней дальности РСД-10, Р-12 и Р‑14, известные в США как СС-20, СС-4 и СС-5. Со стороны США речь шла о ракетах типа «Першинг-2» и BGM‑109G. Если же говорить о ракетах малой дальности, то в СССР речь шла об ОТР-22 и ОТР-23, известных в США как СС-12 и СС-23. В США же это были ракеты «Першинг-1А». Таким образом, на момент подписания договора речь шла о ликвидации пяти типов ракет СССР общей численностью 1752 единицы и трех типов ракет США общей численностью 859 единиц.
Сейчас баллистические ракеты средней и меньшей дальности имеют многие страны, и лишь Россия и США обязались не иметь их. А это - нонсенс.
- Этот договор между СССР и США - реликт, у других стран развязаны руки, и мы этим озабочены, - сказал первый вице-премьер российского правительства Сергей Иванов.
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