«Н адо думать и о сегодняшнем дне, и, самое главное, о будущем, какая армия нам нужна завтра», – сказал бывший глава военного ведомства, а ныне первый вице-премьер, отвечающий за всю «оборонку», Сергей Иванов.

События, происходящие в мире, кардинально изменили список военных угроз. Поэтому наши Вооруженные силы должны быть подготовлены не к войне прошлого, а к войне будущего.

– Мы сегодня не считаем, как в советские времена, ракета на ракету. Мы уже не думаем о том, что у России должно быть больше ракет, чем у всего мира, вместе взятого, – сказал Сергей Иванов. – Мы смотрим на качество, на симметрию и технологию. Без этого нам просто не выжить.

В Минобороны корреспонденту «Аргументов неделi» рассказали о том, какие средства в ближайшее время будут направлены на закупки вооружений. Только в 2007 году планируется поставить на боевое дежурство 34 шахтные пусковые установки и командные пунк­ты, а также закупить более 50 грунтовых подвижных комплексов «Тополь М». Кроме того, в состав ВВС должны войти 50 стратегических ракетоносцев-­бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

Очень важным для обороны страны станет также завершение строительства стартовых комплексов «Ангара» и «Союз-­2». С помощью новейших спутников можно полностью восстановить замкнутое периферийное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на россий­ской территории.

В сухопутных войсках будут полностью перевооружены 40 танковых, 97 мотострелковых и 50 десантных батальонов. Пять ракетных бригад будут оснащены новейшим ракетным комплексом «Искандер-М».

Уже к 2015 году будет закуплено более 100 тыс. автомобилей, а флот получит 31 корабль. Всего же в рамках программы вооружения в армии и на флоте будет заменено около 45 процентов имеющейся боевой техники.

Отметим, что за 6 лет – с 2001 по 2006 г. – финансирование национальной обороны увеличилось более чем в 3,5 раза – с 214 до 821 млрд. руб.

Оборонная политика

