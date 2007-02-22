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Ударная стройка олигархов

На Олимпиаду-2014 в Сочи планируют затратить 314 млрд. рублей

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Ударная стройка олигархов
В. Путин уверил собравшихся, что у обновленного Сочи – большое будущее
 Сочи не узнать: в сумерках центр города напоминает парижские Елисейские поля. Только в Париже светятся каштаны, а у нас пурпурными гирляндами обвязали пальмы. Но удивленные таким обращением пальмы сияют только в центре Сочи: на окраинах темно.
 
Гостиницы Сочи охотно предлагают «забронировать места с семилетней гарантией»: в сутки – от 300 руб. за койко-место «с небольшим комфортом». Около 4 тыс. стоит двухместный люкс, и еще просят добавить 40% за бронь.
 
Вслед за членами МОК в Сочи прилетел и президент России Владимир Путин. Он буквально упал с неба – высадился в горах Красной Поляны с вертолета в ярко-красном лыжном костюме с золотистой надписью «Mr. Vladimir Putin». Глава государства не упустил возможности прокатиться на горных лыжах вместе с ребятишками из местной спортивной школы. Президент спустился с горы четыре раза, а потом зашел в кафе-­шатер на вилле «Лаура». Пригубил горячий глинтвейн с гвоздикой и корицей, да обстоятельно поговорил со спортсменами о ходе подготовки Сочи к Олимпиаде.
 
Напомним, что помимо российского курорта на проведение Олимпиады-­2014 претендуют Пхенчхан (Южная Корея) и Зальцбург (Австрия). Основным конкурентом Сочи считают родину Моцарта – Зальцбург. Его главный козырь – мощная инфраструктура для занятий зимними видами спорта.
 
Что же должны соорудить к зимней Олимпиаде в Большом Сочи? Запланированы строительство и реконструкция кабельных и надземных линий передач – целых 8 объектов, подстанций и их подключений – это еще 18 объектов. А также возведение энергосистем для горнолыжного курорта «Роза Хутор», тепловой электростанции в Адлере и Имеретинской долине, второй очереди Сочинской гидроэлектростанции. Планов, как видим, – громадье.
 
Сама Красная Поляна, как и окрестности Сочи, напоминает разворошенный муравейник: превращение курорта в место проведения зимней Олимпиады 2014 г. уже полностью профинансировано. Свою лепту внесли самые богатые россияне – Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Владимир Потанин. Чукотский губернатор Абрамович строит не­сколько гостиниц и вилл на побережье. Алюминиевый магнат Дерипаска возводит гостиничный комплекс на 3 тыс. номеров. Именно Дерипаска приобрел для Сочи новый авиа-терминал за 200 млн. «зеленых».
 
Инспекторы МОК стали его первыми клиентами. Они же стали и первыми постояльцами шикарного отеля «Родина», тоже принадлежащего Дерипаске (номер в сутки стоит от 2 тыс. долл.). Никелевый олигарх Владимир Потанин тоже вложил свои 230 млн. долл. «в развитие горнолыжного курорта Красная Поляна».
 
Обещают, что спортсменам на зимней Олимпиаде в Сочи будет комфортно. Все объекты будут сгруппированы в два комплекса – прибрежный и горный, что позволит организовать соревнования компактно.
 
Олимпийский парк будет расположен рядом с международным аэропортом. Обещают соорудить Олимпий­скую дерев­­ню, где должны разместиться объекты для ледовых соревнований: две арены для хоккея, конькобежный центр, арена для фигурного катания и шорт-трека и арена для керлинга. На плато «Роза Хутор» планируется построить 55 горнолыжных трасс общей длиной 60 км и 15 подъемников, а также сеть гостиничных комплексов «Горный приют». Строители готовятся прийти и на Грушевую Поляну. Там намереваются соорудить санно-бобслейную трассу. Наши бобслеисты давно тренируются за рубежом, в России нет подобной трассы. Вот теперь она и как будто бы появится.
 
Заявочная книга «Сочи­-2014» гарантирует наличие более 57 000 гостиничных номеров: они смогут принять более 100 тыс. человек.
 
Организаторы уже подумали и о том, во что превратятся спортивные объекты после проведения Олимпиады. Большая и малая ледовые арены преобразуются в многофункциональные спортивные и концертные залы и развлекательные центры. Конькобежный центр будет трансформирован в выставочный центр, а санно­бобслейная трасса, комплексы «Хребет Псехако» и «Роза Хутор» станут туристическими комплексами и тренировочными базами.
 
Владимир Путин встретился с членами оценочной комиссии Международного олимпийского комитета за обедом в павильоне переговоров санатория «Русь». Журналистов на встречу не пустили.
 
– У меня нет никаких сомнений – если Россия выиграет право проведения в Сочи Олимпийских игр, мы с этой задачей справимся, – заявил Путин.
 
На что же все-таки пойдут день­ги? Две трети бросят на инфраструктуру: на дороги, связь, и, как сказал В. Путин, «на улучшение жизни людей».
 
– Мы истратим эти деньги не на пушки, не на снаряды, не на боевую авиацию, не на танки. Мы истратим эти деньги на то, чтобы люди со всей планеты собрались здесь, в Сочи, на нашей территории, и протянули друг другу руки.
 
Кто же получит право провести у себя Олимпиаду-­2014 – Сочи, Зальцбург или Пхенчхан? Члены МОК назовут «имя» счастливчика в Гватемале 4 июля.

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