Мир на пороге пандемии птичьего гриппа

Это все придумал Черчилль в 18-м году?

- Печально знаменитая «испанка» в 1918-1919 годах унесла жизни более

20 миллионов человек. Сейчас число погибших от птичьего гриппа не дотягивает до двух сотен. Так, может быть, правы скептики, которые говорят, что опасность сильно преувеличена? Например, заявляют, что вся шумиха вокруг птичьего гриппа раздута западными фармацевтическими компаниями. Словом, как пел Высоцкий: «Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году»...

- Не согласен. Когда острое инфекционное заболевание развивается с таким быстрым нарастанием, какое свойственно птичьему гриппу, это очень опасно. Потому что смертельные исходы при птичьем гриппе наступают на 5-й, 8-й или 12-й день. Такая эпидемия тем и отвратительна, что она создает массовую заболеваемость в очень небольшие интервалы времени.

- Но пока люди от этого заболевания в основном умирают в слаборазвитых странах. Может быть, птичий грипп - удел бедных?

- Нет. Это касается всех. А вы помните, что смертельные исходы были даже в Канаде - хорошо обеспеченной лекарственными средствами стране, с очень высокой социальной направленностью в здравоохранении?

- Как быстро распространяется эпидемия?

- Есть печальные примеры... Например, Турция: эпидемическим процессом вся страна была охвачена буквально за месяц.

- Довольно мрачные прогнозы. Где же спасение?

- Пока разбираемся с этими прогнозами, нам необходимо научить население правильно лечиться. Наиболее серьезным потенциальным очагом гриппа является коллектив. Это школа, транспорт, офис, редакция газеты, некая научная лаборатория, где идет тесное общение... Трудно, но надо свести до минимума все контакты. Появился даже малейший насморк, а тем более температура - лежи дома, вызывай врача. Лечись. Тем более что эффективные препараты нами уже разработаны.

- Какие симптомы заболевания птичьим гриппом появляются у человека?

- Я бы не хотел подробно обсуждать симптоматику для широкой аудитории. Ведь подозрительность развивается даже у тех, кто имеет медицинское образование. С этой информацией надо обращаться крайне осторожно.

Птичий грипп отличается тем, что он на первой стадии напоминает обычную гриппозную инфекцию. Быстро развивается симптоматика общего токсикоза, устанавливается высокая температура, появляется тяжелый бронхит и затрудненное дыхание. Симптомокомплекс, который любой практически врач распознает как начинающуюся пневмонию или бронхопневмонию. Так же может развиваться и обычный тяжелый грипп.

Грузинские палки в российские медколеса

- Кто у нас в стране главный борец с птичьим гриппом?

- Я являюсь председателем Комиссии по вакцинным штаммам при

Министерстве здравоохранения и социального развития. Итоги и

предложения этой комиссии поступают непосредственно главному санитарному врачу. Такие предложения были выработаны.

- Как регулируются производство и выпуск вакцины от птичьего гриппа?

- В мире существуют глобальные системы работы с вакциной. Институт гриппа имеет 56 опорных баз, которые ежегодно занимаются изоляцией вирусов. Все эти вирусы стекаются в

5 лабораторий мира. Эти научные цент­ры изучают ситуацию, потом докладывают ее на специальном совещании в Женеве. И там вырабатываются рекомендации по так называемому штамму состава вакцины.

- Помогают ли вам зарубежные коллеги?

- Да. В рамках этого сотрудничест­ва нами был получен от профессора Джона Вуда из Национального института биологических стандартов и контроля в Лондоне штамм Н5N1, содержащий вьетнамский вариант вируса птичьего гриппа. Лето ушло на то, чтобы изучить адекватность этого штамма для территории РФ. В августе было совещание у главного санитарного врача, и было принято, что этот штамм как вакцину надо запускать в производство.

- Но вы создали препарат от прошлогоднего вируса. А ведь в Египте, Турции, Грузии уже появились новые. Как ведется работа с ними?

- Тут не все гладко. Я съездил в Грузию, чтобы договориться о получении доступа к вирусам, но - безуспешно. На мой запрос в Министерство здравоохранения Турции я тоже не получил четкого ответа. Хотя в настоящее время турецкими вирусами мы все же располагаем. Опять же помог Джон Вуд.

Врачебные арсеналы

- Чем лечить птичий грипп?

- Есть несколько групп специальных препаратов. Например, вакцины. Они делаются из химически модифицированных вирусов. Вакцина вводится разными способами, как правило, подкожно и индуцирует образование антител и клеток, которые распознают вирус. Поэтому вакцина является и профилактикой.

- А другие средства и препараты?

- Есть лечебные и профилактические. Все они делятся на 2 группы.

Первая группа - это генноинженерные препараты с огромнейшим положительным опытом применения в России. Институт гриппа первым в мире испытал новый препарат - интерферон. Это было в 1987-88 гг. И тогда наша страна стала выводить интерфероны на рынок.

Вторая группа, наиболее важная, - это противовирусные химпрепараты, таблетки, которые мы обычно приобретаем в аптеке. Они делятся на симптоматические (тот же аспирин, парацетамол, панадол) и комбинированные средства на этой основе. Их разработано довольно много. Но к группе противовирусных препаратов типа ремантадина и арбидола добавился гамма-интерферон, как более функциональный, более физиологичный и менее токсичный.

И самое главное - эффективный на любой стадии инфекционного процесса. Эти препараты можно применять в реанимации к тяжелейшему больному и больному средней тяжести. Его может принимать даже здоровый человек, который живет в семье, где есть заболевший.

- А сколько стоит лекарство от птичь­его гриппа?

- Цены - это самое неприятное в нашей стране. А ведь мы обязаны сделать препарат доступным для любых категорий людей.

Препараты генноинженерного плана стоят до 5 тысяч долларов за ампулу. Средняя стоимость - от 250 до 800 долларов за ампулу.

Препараты, которые выпускаются у нас в стране, стоят от 500 до 2000 рублей за ампулу. Вот такая разница.

- Можно ли рассчитывать на зарубежные препараты, если, скажем, своих не хватит?

- Американские компании заломили такую цену за свою вакцину... К тому же выясняется, что она действует всего 36 часов. Идет оголтелая, беспардонная коммерция.

Конечно, наше здравоохранение никогда не потянет западные цены. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем - лет 50. Вывод простой: все эти вопросы должны быть под контролем государства.