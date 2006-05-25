Если у дочки прыщи

«Моя проблема – дочь Наташа. Шьем вечернее платье к выпускному балу, а она подойдет к зеркалу и рыдает: «Почему я такая некрасивая?» Давай, говорит, мне закачаем гель в губы и носогубный треугольник. А на днях без моего ведома сделала химический пилинг, вся покрылась прыщами и кожа шелушится. Я уже и кричала, и плакала вместе с ней. Может, подскажете слова, чтобы достучаться до ее разума?»

Мария, 48 лет, п. Грушевский, Ростовская обл.

ПОЧТИ так же когда-то давно я, стоя у зеркала, рыдала. Мама тогда сказала мне: «Ничего, Белое Перо, придет твоя восемнадцатая весна, расцветешь, как жасминовая ветка. Главное, чтобы глаза умные были, а красота придет».

Наташенька! Крема, как у Азазелло для Маргариты, у меня нет, да и слова, что некрасивых женщин не бывает, могут тебя не утешить. Мне известно, что египетские фараонши сажей по 2 часа себе стрелки рисовали, чтобы смоделировать неправильные черты.

Бери журналы и ищи свой тип лица. Пробуй краситься, как наши и иностранные звезды кино и эстрады. Покривляйся перед зеркалом. Найди свою самую очаровательную улыбку. Замри! Носи на здоровье!

Прикасаться к своему лицу скальпелем можно, если имеется дефект физический, ну а коли «некрасивость» у тебя психическая – учебник по визажу поможет тебе, если у вас в поселке нет стилиста-визажиста. После химического пилинга все шелушатся и прыщи у всех – это хорошо, что ты успела сделать его заранее, а не накануне праздника. Еще звезды немого кино пытались сохранить красоту подольше и булавками закалывали кожу под волосами, чтобы не морщить лоб. Это крайности.

Если мы что-то делаем, надо знать, для чего и кого. Многие мужчины предпочитают любимых с летописью сокровенной жизни – морщинками, а не одинаковых кукол, с циркулем вымеренными чертами, неподвижными лбами и силиконовыми губами, создающими впечатление последствий взорванной во рту гранаты.

Красота формируется не только на основе внешних данных, голубушка Наташа! Нужно прибавить к природой созданному, единственному в своем роде лицу еще и статические (одежда, прическа, аксессуары, запах), среднединамические (конституция тела) и экспрессивные компоненты (позы, взгляды, мимика, жесты, походка), плюс богатство языка, веселый нрав и уверенность.

Вот как создается обаятельная красота, а не холодная, по которой встречают. Главное, чтобы провожали, как в той поговорке, хорошо, а не под хохот, что ума-то нет. Надеюсь, ты понимаешь, что красота – это огромный труд, труд над собой и тем, что тебя расстраивает.

Если тебя не устраивает полнота, не слушай рассказывающих, что хорошего человека должно быть много. Женщина еще со времен Евы не стремилась быть хорошей. Кустодиев рисовал своих толстушек в своей эпохе, а у нас эра плоских животов. Ноги под диван и качай пресс. Ограничить мучное, жирное, сладкое – вообще двойная польза – и чистота кожи, и сброс веса.

Наташенька! Знай, что ты индивидуальность, подчеркивай СВОИ ДОСТОИНСТВА одеждой и макияжем. Будь красивой и изнутри тоже, особенно сердцем и душой, плюс чуть-чуть хитрости и кокетства. Грамотное проектирование имиджа гранит алмаз, делая его бриллиантом.

Удачи!