ОНА НЕ СМОГЛА «ПРИТОРМОЗИТЬ»…

Теплым сентябрьским вечером 2005 г. в рязанском микрорайоне Дягилево попал в аварию новенький «Фольксваген-Бора». Педаль тормоза неожиданно просто провалилась под ногой у водителя – предпринимательницы Зои Согриной. Подушка безопасности не сработала, и последствия удара автомобиля о бетонную опору моста были ужасны. Зою Согрину доставили в больницу с переломом основания черепа, разрывом селезенки и правым легким, пробитым осколком ребра. Специалисты, осмотревшие машину, установили, что причиной аварии стал тормозной шланг – он был поврежден, судя по всему, подпилен обычной ножовкой…

ЭТОТ итальянский комплект сантехники, цвета нежной морской волны с пеной, с первого взгляда очаровал Зою. Владелица салона декоративного дизайна (икебана, европейская цветочная аранжировка и прочее) знала толк в красивых вещах. Баснословная цена ее не испугала и не удивила – в свои 43 года Зоя, хотя и жила одна, но зарабатывала достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Она тут же оплатила покупку и продиктовала адрес, куда доставить комплект.

Вызвала сантехников из ДЭЗа. Пришли два дышащих перегаром мужичка в засаленных телогрейках – Зоя их с порога развернула. Не для того она выложила кучу денег, чтобы эти «спецы» раскурочили ненароком ее покупку. Порылась в рекламных газетах, наткнулась на типовое объявление: «Фирма «Настоящие мужские руки»! Наши специалисты сделают ремонт, починят, установят, приклеят, покрасят, укрепят…» Набрала телефонный номер, и через полтора часа в ее квартире появился Владислав Шумилов – русый широкоплечий красавец. Он даже с установкой ванны управился играючи, не говоря уж о раковине и унитазе.

Зоя, наблюдая его умелую работу, слушая жизнерадостный смех и шутки-прибаутки, как-то особенно остро ощутила свое одиночество. Предыдущего мужа-пьянчужку она выгнала. Детей так и не завела. Мать доживает свой век в деревеньке под Рязанью. Бизнес? Ну что бизнес… Он женщине настоящего счастья никогда не даст. А так вдруг захотелось, чтобы в доме появился хозяин, такой вот балагур и мастер на все руки. Да к тому же видный мужчина, на которого уж точно женщины на улице оборачиваются…

Зоя по окончании сантехнических работ расплатилась (сунула лишнюю тысячу рублей, Владислав на секунду замялся, но деньги все же взял) и пригласила его отобедать. От шикарного коньяка мужчина отказался, сославшись на то, что у него на сегодня «еще два наряда». Но перекусить с благодарностью согласился. За обедом и поговорили.

Из материалов уголовного дела

«ЗАДЕРЖАННЫЙ Шумилов В.А. уже на первом допросе показал, что Согрина З.К. понравилась ему как женщина. Но каких-либо отношений с ней он иметь не планировал. По его словам, он всегда сторонился богатых одиноких женщин, не верил, что они способны на человеческие чувства».

Понравилась как женщина

ЗОЯ про себя рассказывала неохотно и скупо, больше спрашивала. Оказалось, 46-летний Влад – бывший спортсмен. Занимался вольной борьбой, подавал в свое время надежды, но как-то не сложилось. Понял однажды, что чемпионом ему не стать и нужно из спорта уходить. К тому времени он уже был женат на Любе, однокласснице, которая честно дождалась его из армии. Родился сынишка, а через год еще и дочь, и Влад пошел на «хлебную» работу – в таксисты.

Семья несколько лет ни в чем не нуждалась. Но с началом «гайдаровских» реформ таксопарки по всей стране стали банкротиться один за другим. Года три Влад «бомбил» на собственной «семерке», но большая часть денег уходила на бензин и содержание машины.

А как на ЭТУ работу попал, спросила Зоя. Да приятель один подбил. Влад его послушал, и не жалеет. «Есть у меня, допустим, три наряда на день: одному заказчику люстру повесить, другому розетки поменять, третьему – табуретку починить. Сделал – езжай домой, занимайся семьей, детьми. Разве плохо? Денег на жизнь, в общем-то, хватает. Да и заказчики у нас практически все – дамы. А какой мужчина не любит женского общества?!» – с хитрецой спросил Влад, натягивая ботинки в коридоре, и весело подмигнул Зое.

Его нельзя было купить

ХОТЯ со времени последнего ремонта в квартире года не прошло, Зоя затеяла новый. С далеко идущим прицелом. По телефону договорилась с начальником фирмы, чтобы ремонт «от и до» сделал Влад Шумилов. Сразу же перечислила на счет фирмы оговоренную сумму. Так и получилось, что Влад стал приходить к ней ежедневно. И хотя красавицей в полном смысле слова Зою назвать было нельзя, «подать» себя она, безусловно, умела. А еще она умела добиваться поставленной цели – и в силу характера, и по опыту удачливой бизнес-леди, умеющей точно просчитывать ходы. Так или иначе, но уже в самом начале эпопеи с ремонтом Влад оказался в Зоиной постели…

Через пару недель она сказала: «Слушай, ну сколько ты в своей фирме получаешь? Тысяч десять? Да и то, поди, не каждый раз… Давай я тебе буду платить по семьсот долларов в месяц, но вместо работы ты будешь проводить время со мной».

Влад ответил (и достаточно твердо), что, во-первых, он себя не продает, как проститутка, а во-вторых, любит свою Любашу и детей. На предложение пойти к ней шофером, он ехидно уточнил: а это разве не то же самое? Зою такой отлуп больно ранил: она за последние годы привыкла, что все желания и прихоти всегда исполнялись. Но этот отказ еще и раззадорил ее – запретный плод, как известно, сладок вдвойне. О том, чтобы «притормозить», обдумать ситуацию трезво, она уже не думала.

Пригласила знакомого, доку по охранным системам, который смонтировал в спальне скрытую видеокамеру. На нее за полтора месяца было снято несколько часов захватывающего интимного видео… Кассету Зоя отправила ценной бандеролью на домашний адрес Влада. В графе «кому» значилось – «Любови Шумиловой».

До конца этот «фильм» Люба досмотреть не смогла. Пока Влад был у Зои (ремонт подходил уже к концу), она собрала детей, свои вещи и уехала к маме, в райцентр Рыбное под Рязанью, оставив мужу короткую записку.

Из материалов уголовного дела

«ШУМИЛОВА Л.Д., супруга подсудимого, оставила мужу записку следующего содержания: «В видеомагнитофоне кассета с ОЧЕНЬ интересным фильмом, обязательно посмотри! И прошу тебя, не приезжай, не проси, не объясняй. Я ничего не хочу слушать. Я верила тебе столько лет, а ты меня предал. На развод подам сама». Записка приобщена к материалам данного дела».

«Я никогда не буду твоим»

ВЛАД забросил работу, поехал в Рыбное, целыми днями сидел у подъезда Любиной мамы (в квартиру его не пустили), садил сигарету за сигаретой. Но жена всякий раз проходила мимо и его как будто не видела. Сколько раз он пытался поговорить, как-то объя­сниться, на коленях просить прощения, пока не понял: это – конец. Любину натуру он хорошо знал. Знал, что она никогда не простит и никогда уже не вернется.

План мести у Влада сложился просто и быстро. Он позвонил Зое и с наигранной бодростью спросил, не передумала ли она взять его в личные шоферы. «Нет? Тогда прямо завтра приступаю».

Как мог, старался не показать вида, ЧТО случилось в семье из-за этой проклятой кассеты. По-прежнему носил обручальное кольцо, пытался шутить и улыбаться. Зоя, разумеется, помалкивала, хотя узнать, как отнеслась Люба к «порнофильму», так хотелось! (О том, что жена от Влада ушла, она не знала.) Однажды только Зоя осторожно поинтересовалась: как дети? Влад не растерялся и тут же «пожаловался» на дочку – совсем не хочет учиться девка, одни дискотеки на уме…

В тот день он отпросился у Зои, мол, надо на сутки к родственникам съездить, в Смоленск. С утра только поковырялся с тормозами «фольксвагена» и засунул в «бардачок» видеокассету с надписью: «Ты добилась того, чего хотела, но только наполовину. Я никогда не буду ТВОИМ».

Кассету с пикантным «домашним» видео приобщили к материалам уголовного дела.

Владислава Шумилова задержали уже на следующий после аварии день. Он тут же во всем признался.

Вместо послесловия

ЗОЯ Согрина по выписке из больницы получила инвалидность I группы. Продолжает руководить своим салоном, хотя самостоятельно передвигаться не может – за ней ухаживает 72-летняя мама, переехавшая жить к дочери.

Любовь Шумилова добилась развода.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 п.1 УК Российской Федерации) Владислав Шумилов получил три года колонии общего режима. Это минимальный срок по данной статье – суд принял во внимание необычность данного дела, а также чистосердечное признание подсудимого и его активную помощь следствию.

Из материалов уголовного дела

«ПО ПОКАЗАНИЯМ пострадавшей, 12 сентября 2005 г. Шумилов В.А. сообщил ей, что ему не нравится, как работают тормоза автомобиля «Фольсваген-Бора», принадлежавшего Согриной З.К. На ее предложение поставить автомобиль на ремонт в фирменный автосервис подследственный ответил отказом. Сославшись на то, что сам он бывший таксист и хорошо разбирается в автомобилях любых марок, Шумилов самостоятельно взялся за диагностику и ремонт. Судебно-транспортная экспертиза указанного автомобиля «Фольксваген-Бора», произведенная после аварии, показала, что непосредственной причиной аварии стало умышленное нарушение целостности тормозного шланга, который был поврежден ножовкой по металлу. Других отклонений в работе тормозной системы не выявлено. За несколько дней до аварии Шумилов В.А. отключил электронную систему срабатывания подушек безопасности. На вопрос владелицы автомобиля, зачем он это сделал, Шумилов пояснил, что подушки на наших дорогах часто срабатывают не по назначению, от случайного сильного сотрясения машины на ухабе».