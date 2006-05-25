Если так случилось – уходи...

«Катастрофа! Меня ударил муж. Ума не приложу, как жить дальше…»

З.П., 40 лет, Азов

ОТКУДА берется в нем эта жестокость? Что спровоцировало его? Как вести себя с утра?

Засыпая, ты понимаешь, что случилась настоящая беда, не отреагировать на нее невозможно. Прежде всего – выреветься в голос, это скорая помощь. Не дави в себе, не смей! Кричи, звони его матери, спрашивай, что она делала, когда ее избивал муж. Материнское слово иногда отрезвляет лучше нашатыря. Главная цель раз и навсегда дать понять, что не позволишь ему распускать руки. Зафиксируй побои в медпунк­те, пусть будет бумажка, сделай ксерокопию, положи на видном месте. Оригинал отдай подруге на сохранение. Может, и не пригодится, но пусть будет.

Собери все свои драгоценности и техпаспорта на аппаратуру и тоже отнеси к ней. Если ты уйдешь, и он в этот же день поменяет замки, за ночь вывезет мебель и технику, по предъявлению документов его обяжут все вернуть на место. Не впадай в панику. Не бойся его. Если будет извиняться, сразу требуй примирительный подарок. Позволь ему наконец купить тебе дорогущие туфли, сумку, шубу, машину. Запомни! Подарок должен быть дорогим, весомым для вашего бюджета. Женщина тем дороже мужчине, чем больше денег он в нее вложил.

Старайся больше молчать. Не разговаривай пару дней, пока он сам не подойдет. Держи хвост пистолетом. Драка – ерунда, главное – твой маневр. Почему ерунда, ты меня спросишь? Я казачка, а у нас поверье, если муж жену ни разу не тронул, маловероятно, что ты с ним проживешь всю жизнь. Вот так. Я желаю, чтобы у тебя это было один раз в жизни. Поплачь и забудь.

Главное, помни – ты не одна и мир не без добрых людей. Не нужно пополнять печальную статистику домашнего тиранства. Думай прежде всего, как защитить себя и детей, а не о том, что заявлением в милицию ты подставляешь его, портишь ему репутацию.