Мой Петрушка-весельчак

«Мы познакомились на новогодней вечеринке. Я смеялась так, что даже ничего не могла проглотить. Пока встречались, он устраивал шоу каждую встречу. Когда стали жить вместе, он стал темнее тучи, зайдет в комнату, замок защелкнет и сидит по три часа один. Говорит, что любит, но все, что я делаю, кажется ему глупым и ненужным. Увлечение вышивкой называет пустым времяпровождением.



Сотрудники и знакомые меня не поймут, с ними он «душка». Смех у нас только, когда зрители есть. Что-то замуж за него опасаюсь идти. Его мама рассказывает, что он весь в отца, а тот – «балагур для чужих людей».

Наташа К., 29 лет, Владивосток

ОН БУДЕТ утверждать, что он хороший спутник в жизни. Жаль только, что лет через пять этой самой жизни из весельчака-балагура, который с опасностью для жизни читал тебе свои стихи с крепостной стены, он, чаще всего, превращается в обросшего жирком брюзгу или впадает в тяжкие заблуды. Выбирая в героини не тебя, а ту, которой смешны его однообразные шутки, от которых тебя тошнит.

Компании сослуживцев и друзей зовут его, чтобы веселил, заплатить за него не трудно – пусть резвится. А он и рад быть петрушкой-весельчаком, ищет одобрения своему поведению. У него потребность – смешить людей и быть невестой на свадьбе и покойником на похоронах.

Комик разыгрывает представление перед женщиной. Он занимательный, забавный – не заметишь, как попадешь к нему в объятия. Легко с ним не только тебе. Он очаровашка, женщины таких любят.

Петрушка – это жалкое подобие на истинно веселых и остроумных людей! Эта обезь­­яна обязательно кого-то копирует, когда завод его острот иссякает, он выдыхается и становится печальным, напоминая своим внешним видом снявшего маску Пьеро. Таким его видят близкие, оттого чаще всего петрушки в свободном полете. Попробуй сказать ему, что все не так, – начнет опускать тебя в твоих же глазах. Когда понимает, что ты не шутишь, – весельчаком не сохраняется. Печальные его одежки тоже коротки. Ему, в принципе, вообще все равно. Он как водомерка на воде, скользит по жизни, даже не замочив ножек.

Если же такой «юморист» женат, то супруга расскажет, что он деспот и очень зам­кнутый человек.

Ты «заморочилась» на его юморе – это обман. Выбранная манера поведения – защита от собственных страхов показаться в чем-то несостоятельным, маскирует свои комплексы. Потрудишься их убрать, займешься его лечением – там, в глубине, найдешь хорошего человека.

Если не готова к упорной борьбе с его «заморочками», значит, соглашайся только на легкие отношения. Сама не рассматривай его как машину, выдающую шутки, смех и развлечения. В таком виде, как есть сейчас, он великолепен для курортной любви, но тяжкий груз для совместной жизни.