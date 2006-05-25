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Зрелище-побоище

Разумны ли братья по разуму – любители собачьих боев?

№ 3(3) от 25.05.2006 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Зрелище-побоище
Фото PHOTOXPRESS

 Меня сразу недвусмысленно предупредили: фотосъемка исключается! Можно смотреть, знакомиться и общаться с участниками, сделать ставку на победу какой-либо собаки или выставить на бой свою собст­венную. Но никаких, как говорится, реальных имен, кличек, адресов, явок. Конспирация устроителей собачьих боев понятна: в России это варварское развлечение запрещено законом. В серьезности их предупреждений тоже сомневаться не приходилось: у нас этим профессионально занимаются только очень «крутые» и богатые люди. Они шутить не любят, а еще чаще – шуток вовсе не понимают.

Азарт не продается?

 ПОДОЗРЕВАЮ, что в этот сельский поселок можно доехать по обычной трассе. Меня же ранним воскресным утром на мощном джипе повезли через лес, по раздолбанной дороге, сплошь состоявшей то ли из волчьих ям, то ли из бомбовых воронок времен войны. Шифруются устроители…

 На частном участке площадью с хоккейную площадку, за капитальным двухметровым забором, уже гомонила в предвкушении зрелища возбужденная толпа братьев по разуму. Человек сорок, не меньше, конкретно упакованных мужчин, разодетых в пух и прах дам с разнокалиберными детьми. Говорили громко, чтобы перекричать непрерывный злобный лай братьев наших меньших, готовых к бою, но до времени сидевших в клетках.

 За отдельным столиком букмекер принимал ставки от желающих – от 200 евро.

 На схватки в этот раз были выставлены шесть пар разных пород собак: среднеазиатские овчарки, cтаффордширы, ротвейлеры, доберман. И, разумеется, короли бойцового ринга – три питбультерьера.

Проиграли, не сразившись

 БОЕВОЙ ринг (он же, по традиции, «травильная яма») – это площадка 10 х 10 м, огороженная обыкновенной «рабицей». Как и полагается, перед боем корнеры (владельцы собак) менялись своими подопечными, чтобы развести их в разные углы. Так проверяется психическая адекватность четвероногих бойцов. Они к этому должны отнестись совершенно спокойно: собаки-гладиаторы обязаны быть лояльны к чужим людям, а врагов видеть исключительно в своих хвостатых противниках. Трое кандидатов проверки не выдержали, и с разной степенью агрессии окрысились на незнакомых людей. За что к участию в боях не были допущены, несмотря на громкое возмущение, матюгания и распальцовку своих хозяев в адрес судьи.

 Следующая стандартная проверка на способность драться называется «скрэтч». С нее начинается поединок. Собаке по команде нужно без раздумий броситься на противника и вцепиться в него мертвой хваткой. Как ни орали хозяева на своих бойцов, но двое из них, доберман и стаффордширский терьер, отказались от сражения. Судья объявил их проигравшими. Итого: осталось только три пары…

 Ставки росли, как на дрожжах. Больше всего денег от новичков букмекер принял за огромного кобеля среднеазиатской овчарки. Знатоки ставили на его противника, хотя и покрытого красноречивыми шрамами, но больно уж мелкого питбуля.

 – Мы стараемся организовать бои по разработанным еще в Америке строгим правилам, – попивая чай из термоса, поделился со мной в перерыве судья, седовласый представительный мужчина. – То есть до смерти рвать соперников собакам не позволяем, серьезных увечий наносить тоже. Хотя последнее не всегда получается, если на ринг выходит настоящий боец со стажем.

Цена бойца

 В БОЙЦОВУЮ собаку вкладываются колоссальные деньги, нервы, время. Так, средняя цена за кондиционного щенка, например, питбультерьера составляет около 2000 долларов. Минимальный срок его профессиональной подготовки к бою – два года.

 Силовой тренинг тоже не сахар – бой иногда может длиться до двух и более часов! Правильно «накачать» собаке мышцы, развить выносливость – это не часовая чинная прогулочка на поводке утром и вечером. Это ежедневный бег минимум на 5 км (желательно по пересеченной местности), плавание, специальные упражнения, гармонично развивающие все группы мышц. Тут или сам язык высунешь вместе с собакой, или тренера наймешь (от 500 рублей за час занятий). Пес-гладиатор требует сбалансированного высококалорийного питания, правильно подобранных и вовремя ему данных витаминов и аминокислот (от 6 тыс. руб. в месяц). Хозяину просто необходимо иметь обширные знания по фармакологии и ветеринарии. Либо нанимать ветеринара-кинолога для постоянных консультаций и наблюдения за собакой. Иначе ее можно просто «запороть», неправильно рассчитав дозировку того или иного препарата…

 В общем, выращивание и подготовка бойцового пса – удовольствие дорогостоящее. Те, кто все делают «по высшему классу», утверждают, что тратят на это до 15–20 тыс. долларов.

 Кто же они, фанаты собачьих боев?

Портрет любителя: профиль и – фас!

 ПСИХОЛОГИ единодушно утверждают: эти люди отличаются от остальных не социальным или имущественным положением, а совершенно определенными психологическими особенностями. Они в свое оправдание приводят чаще всего следующий аргумент: псу-гладиатору требуется время от времени эмоциональная разрядка…

 – На самом же деле, эти люди подсознательно жаждут драки, крови, – говорит психолог Елена Трубникова, собаковод со стажем. – Любители собачьих боев страдают комплексом собст­венной неполноценности и дают ему выход, самоутверждаясь через «крутость» своих четвероногих монстров. Печально то, что в семьях у них дети растут. И с малолетства, даже не бывая на боях, впитывают в себя специфическую атмосферу постоянно подогреваемой психологической агрессии в семье.

 Добавим, что в мире этих людей царят вполне звериные законы. Только один, но красноречивый пример: чтобы устранить опасного конкурента, чужую собаку могут украсть, а случается – и травят, и увечат, и стреляют.

Кто победил, кто проиграл?

 ПОСЛЕДНИЙ долгожданный для зрителей бой между кандидатами в победители продолжался без малого сорок минут. Так что один из малышей, вывезенный «на природу» заботливой мамой-болельщицей, не выдержал и заснул в самом эпицентре страстей. Под крики, в которых голоса людей уже нельзя было отличить от собачьего рева.

 Знатоки не ошиблись: победил питбуль. Хотя и ему досталось (прибавится на теле глубоких шрамов – на гордость хозяину), но своего противника-азиата он отделал так, что самостоятельно покинуть ринг лохматый гигант не смог.

 – Морда-то у него заживет, – задумчиво прокомментировал судья, провожая опытным взглядом уносимого на куртке азиата. – Но вот сухожилия пит ему порвал серьезно…

 Страсти распались на отдельные очаги: погрузив своих собак в машины, лощеные мужики сбились в несколько групп, яростно о чем-то спорили, доказывали что-то, ругались. Угадавший народ повалил за выигрышами. Общая сумма ставок сегодняшних боев перевалила за 30 тыс. евро… Впрочем, даже герою дня, хозяину питбуля-победителя, выигрыш (половина всей суммы), судя по всему, и не особо был нужен. И без того видно: все у него есть. Но надулся от осознания собственной значимости, как Мальчиш-Плохиш, объевшийся варенья. Этого чувства до начала боев у него было не в пример меньше. 

Аргумент в защиту собак

Ирина Новожилова, президент Центра защиты животных «Вита»:

 – НЕСМОТРЯ на все усилия общественных организаций, постановления местных властей, собачьи бои в России продолжаются. И на выставках, и в книжных магазинах по-прежнему свободно продается литература, журналы с советами по растравке собак. Где, кроме прочего, в открытую даются иезуитские советы. Например, если вы хотите сделать свою собаку настоящим бойцом – обзаведитесь, по-нашему говоря, «шариковской корочкой» служащего по очист­ке города от бесхозных псов. Чтобы иметь доступ к «тренировочному материалу». Так завуалированно именуются бродячие животные, на которых ваша собака будет оттачивать свои когти и клыки...

 Уезжал я со зрелища-побоища, ошалевший от четырехчасового крика и лая, с ощущением того, что в душе у меня прогулялась некая неопрятная собака. Да еще и нагадила там, сволочь такая.

 Никогда своего бульмастифа Ерона на бой не поставлю – не настолько мало я его люблю. И его гипотетического противника – тоже.

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