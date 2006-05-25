Жизнь после «конца света»

Год назад 25 мая в столице произошел энергетический коллапс: без электричества и горячей воды остались более 12 тыс. жилых домов, 15 больниц и роддомов, многочисленные учреждения и предприятия. Не работало метро, встали трамваи, троллейбусы, отключились светофоры. Авария затронула не только столицу, но и Московскую, Калужскую, Тульскую и Рязанскую области. Основная причина кризиса – устаревание более 60% оборудования. Авария – вынужденная остановка на пути развития столичной энергосистемы, которая заставила оглянуться и задуматься, куда идти дальше. За прошедший год сделаны первые шаги от этого «перевалочного пункта». Но главный вопрос в другом: мы движемся к надежной энергетике или уходим от нее в сторону?

14 лет нестабильности



О НАДЕЖНОСТИ можно будет говорить только тогда, когда все потребители смогут получать столько энергии, сколько им нужно. Москва пока развивается быстрее, чем возможности для обеспечения ее этим ресурсом. Зимой в столице настолько жесткий дефицит энергии, что власти призывают горожан не включать одновременно телевизор, чайник и плиту, ограничения по потреблению вводятся для промышленности. Для экономии предлагалось даже тушить фонари через один на кольцевой автодороге. Ограничения приходилось вводить несмотря на то, что энергетики работали в режиме мобилизации мощности – то есть на пределе возможностей. Но долго ли можно находиться на грани?

Чтобы не испытывать судьбу, городу нужно значительно больше «заводов» по производству электроэнергии – ТЭЦ. После кризиса специалисты «Мосэнерго» разработали «Программу развития и перевооружения энергосистемы Московского региона на 2006-2020 гг.» К 2010 г. планируется нарастить мощность столичного «производства» на 2 тыс. МВт за счет внедрения на ТЭЦ парогазовых блоков, которые вырабатывают больше энергии, но потребляют меньше топлива и более экологичны. А к 2020 г. система в теории должна стать сбалансированной, то есть энергии станут производить столько, сколько будет потреблять регион. До этого счастливого момента так и будем жить в дефиците. Недостаток гарантирован нам еще минимум на 14 лет – а это значит, что от кризиса, вызванного нестабильностью, Москва по-прежнему не застрахована.

Осуществимы ли масштабные планы энергетиков? Все упирается в деньги. Благими намерениями, как обычно, выложена дорога в банк. «Мосэнерго» уже взяло кредит на 250 млн. долл. у Европейского банка реконструкции и развития. Возвращать его будет нелегко. Главная мера – привлечение инвесторов. Им предлагается поучаствовать в дополнительной эмиссии акций ОАО, а также в создании дочерних независимых обществ на базе энергоблоков. Инвестор вкладывает деньги в строительство – и становится одним из собственников объекта. На практике это может означать дальнейшее расчленение энергосистемы (единое еще в позапрошлом году «Мосэнерго» уже разделилось на 14 фирм). Вряд ли разобщенность прибавит слаженности в работе. Напомню, одна из причин разрастания кризиса – нескоординированные действия разных служб.



Самое слабое звено



ПРОИЗВЕСТИ энергию – это только часть процесса. Ее еще нужно доставить потребителю. На этом пути есть «слабое звено» – трансформаторные станции. Майский кризис зародился на подстанции «Чагино», которая была построена еще в 1964 году. В Москве, по данным за прошлый год, было 8 тыс. подстанций в таком же предаварийном состоянии и еще 2 тыс. – на грани устаревания. «Долгое время вообще не выделялось средств на модернизацию. Но теперь ситуация улучшается с каждым днем, – комментирует Андрей Майоров, первый зам. гендиректора по производству – главный инженер ОАО «Московская областная электросетевая компания». – 258 млн. руб. потрачено в прошлом году на увеличение надежности энергоснабжения, 17 млрд. предусмотрено на строительство и реконструкцию. На днях РАО ЕЭС подпишет соглашение со столичным и областным правительством о мерах по реконструкции и развитию сетей в 2006-2008 годах. Остро стоит вопрос о финансировании программы на следующие два года. С одной стороны, нам поможет государство (правительство Москвы будет строить питающие центры за свои деньги, уже решен вопрос о возведении 14 подстанций за счет найденного столичными властями инвестора). С другой стороны, будет введена плата за подключение к сетям».

Введение платы за подключение – идея старая. Она таит в себе серьезную ловушку. Фактически каждый, кто подключается к сетям, инвестирует средства в энергетику. Но если промышленные предприятия, вкладывая деньги, могут стать собственниками объекта, то для населения такая возможность не предусмотрена. В Москве к сетям подключаются сразу целые районы города. Граждане лишены права иметь долю в энергетическом хозяйстве, которое их обслуживает.