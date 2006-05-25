SMARTчки ПРОТИВ ДЖИПОВ

В столице с 27 по 31 мая станет еще больше автомобилей. Кажется, куда уж больше? Но эти авто не простые, а… маленькие: новая модель китайской «Hafei Brio» от компании «Ирито», LADA KALINA SPORT от «АвтоВАЗа», ни разу не появлявшиеся на широкой публике лиловые, пламенно-красные и ярко-зеленые «Ford Fiesta» и множество других «малышек» от Opel, Chevrolet, Daewoo, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen... В Парке Победы на Поклонной горе пройдет Второй московский международный фестиваль «Мини-автомобиль-2006». Но останутся ли симпатичные «крошки» колесить по городским улицам или, с удовольствием откатав тест-драйв в маленькой машине, москвичи пересядут обратно в свои джипы?

ОРГАНИЗАТОРЫ фестиваля «Мини-автомобиль-2006» пытаются вживить в сознание горожан простую идею: ездить на небольших (до 4 м 20 см) машинах престижно, экономично и удобно. «Человек должен гордиться тем, что авто, на котором он ездит, создано специально для городских условий, – объясняет Игорь Котов, генеральный директор фестиваля «Мини-автомобиль-2006». – Когда садишься в «малютку», оказываешь дань уважения другим, поскольку бережешь экологию города и пространство на дороге, на парковке. Положим, москвичи массово начнут менять большие машины на маленькие. Минимальная разница в размере – 30 см. Перемножим количество транспортных средств на экономию пространства – и получим сразу 1,5 МКАДа, 5 проспектов или 5 третьих транспортных колец! Кроме того, психологами доказано, что водитель маленькой машины держит меньшую дистанцию, чем человек за рулем автогиганта. Широкое использование мини-автомобилей поможет решить проблему пробок на столичных улицах».

Отношение москвичей к мини постепенно меняется. «Малютки» перестали восприниматься как чисто женские игрушки. Все реже слышатся разговоры о «метре смерти», которого якобы нет у маленьких авто. Водители начали осознавать, что мини не более опасны, чем макси. Но мужчины все равно продолжают меряться машинами. «Чем больше, тем круче», – думают они. В подогревании этого азарта активно участвуют производители. На самом деле, сделать большую и маленькую машины стоит примерно одинаково (какая разница, сшить ботинок 106-го или 406-го размера?) Но гигант обходится покупателю дороже – потому что меряются еще и ценой автомобиля. Кроме того, производители не выпускают на отечественный рынок суперстильные «малютки». SMART, Mini Cooper – вот почти все. А в Европе их множество. И российский автопром пренебрежительно относится к мини. До недавнего времени не было ни одной отечественной машины класса А или В, не считая «Оки». Водитель захочет пересесть из большого автомобиля в маленький, только если ему предложат аналогичный комфорт. Но при российском ассортименте мини это фактически невозможно.

Покупка маленькой машины для москвичей – это либо вопрос финансов (на большую нет денег), либо… шутка. В Европе этот мини-автомобиль считается одним из самых престижных, а у нас же его прозвали «SMARTчком». На улицах подмосковного Чехова больше SMARTов, чем в Москве. Секрет в том, что на «заседании» местного клуба состоятельных людей решено было «приколоться» над женами и массово пересадить их на «SMARTчки». На таком отношении к мини в Москве далеко не уедут.

Аргумент из Европы

В ПАРИЖЕ по городу в основном ездят мини-мобили. В Лондоне в моду входят «супермини». «Малышки» на двух пассажиров питаются не бензином, а электричеством. Итальянцу и в голову не придет ехать в город на «танке». Джип – машина фермеров, которая используется для того, чтобы по бездорожью добраться до дома. К тому же на кривых и узких улочках итальянских городов, многие из которых сохранили средневековую структуру, с трудом разворачивается даже трехметровый автомобиль. В Германии или Швейцарии около банков в рядок стоят стильные мини, на которых ездят служащие. По цене такая «крошка» едва ли уступит самому навороченному «мерину».